 В украинских портах нет карантинных зон, где ветеринары могли бы осматривать животных, - зоозащитник Тодорчук

Как рассказал в эфире Громадського радіо зоозащитник из организации UAnimals Александр Тодорчук, это стало одной из причин того, что в порту Черноморска 300 овец две недели провели без еды и воды, передает Цензор.НЕТ.

"Эта история подняла самом деле системную проблему. Сегодня руководитель Госпродпотребслужбы по сути признался, что проблема заложена в самом функционировании этой сферы. В портах нет карантинных зон, и когда груз с животными по каким-то причинам возвращают в Украину, нет возможности взять у них анализы и обследовать. По сути, в таком случае или просто ждут, пока животные умрут, или убивают их, не имея на это реальных оснований", - пояснил Тодорчук.

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Он отметил, что одно из требований активистов, которые 29 октября пикетировали Госпродпотребслужбу - создание таких карантинных площадок.

"Мы будем требовать создания карантинных зон в портах и ​​вывода этой системы на тот уровень, когда это будет функционировать как механизм. Это - вопрос финансирования. Законодательно более или менее этот вопрос урегулирован, но на практике нет технической возможности для реализация таких вещей. Сейчас нам пообещали в течение двух недель провести служебное расследование ситуации в порту Черноморска, а также предоставить информацию о том, каким образом они планируют решать эту ​​системную проблему", - сказал Александр Тодорчук.

Зоозащитники требовали также расследования и наказания виновных в ситуации с овцами в Черноморском порту.

"Мы требуем внутренних и внешних расследований и наказания виновных в этой ситуации. В частности, Госпродпотребслужба должна определить, кто виноват в первичном решении об убийстве 300 животных без оснований и анализов, а также - кто в порту в Черноморска ответственен за то, что животные все это время содержались без еды и воды. От Национальной полиции мы требуем расследования по владелице животных".

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На владелицу составят протокол по статье о жестоком отношении к животным. За это законом предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Выживших животных зоозащитники собираются передать другим владельцам, которые обязуются содержать их в необходимых условиях и принять их не на убой. Александр Тодорчук уточнил, что о полном выкупе животных речь не идет.

"Никто выкупать этих животных у нее не будет, потому что вопрос заключается в том, что человек должен нести административную и уголовную ответственность. Мы надеемся, что владелица этих овец согласится передать животных новым владельцам, иначе дело придется решать через суд", - пояснил он.

Напомним, груз с живыми овцами вернулся в порт Черноморска 12 октября. Хозяйка собиралась продать животных в Турцию, но потенциальный покупатель отказался - сказал, что нет денег и вернул товар.

Одесская таможня не пропускала животных в Украине из-за угрозы заноса на территорию страны опасных инфекционных болезней. Около двух недель 300 овец без еды и воды находились в фуре в порту Черноморска.

27 октября Госпродпотребслужба решила утилизировать животных. Против такого решения стали протестовать зоозащитники. После этого овец привезли на ГП "Укрветсанзавод" в городе Тульчин. Там мертвых животных, которых было 54, отделили от живых. Утром 29 октября у овец взяли анализы, чтобы проверить, не заражены ли они опасными болезнями.