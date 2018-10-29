EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  314  2
Все про:кино (1169) Оскар (50)

 Документальный фильм о жизни 10-летнего мальчика на Донбассе попал в лонг-лист "Оскара", - ассистент режиссера Сафаров

Документальный фильм о Донбассе "Далекий лай собак" ("The Distant Barking of Dogs") официально прошел квалификацию американской кинопремии "Оскар" и попал в лонг-лист.

Об этом написал ассистент режиссера ленты Азад Сафаров в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в этом году на премии "Оскар" - рекорд по количеству документальных лент: на победу уже претендуют около 160 лент, еще около 10 прибавят в ноябре. В декабре жюри выберет 15 лучших лент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" вошел в лонг-лист "Оскара". ВИДЕО

Документальный фильм о жизни 10-летнего мальчика на Донбассе попал в лонг-лист Оскара, - ассистент режиссера Сафаров 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Документальный фильм об обороне Луганского аэропорта выйдет на экраны в конце 2019 года, - Госкино

Документальный фильм "The Distant Barking of Dogs" рассказывает историю 10-летнего мальчика, который живет у линии фронта на Донбассе. Его снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год. Село Гнутово вблизи Мариуполя находится под контролем Украины, но регулярно подвергается обстрелам. В 2017 году фильм победил на Фестивале документального кино в Амстердаме, а в феврале этого года - в номинации "Лучший документальный фильм" на фестивале в Швеции. Всего у картины 18 наград, которые она получила 16 фестивалях (иногда лента получала по 2-3).

Источник: https://censor.net.ua/n3094012
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
удачи, в своей категорие всё таки есть шанс, а Оскар, всё же высшая награда в киноматографие.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоДокументальный фильм о жизни 10-летнего мальчика на Донбассе попал в лонг-лист "Оскара", - ассистент режиссера Сафаров
 
 
 
 
 
 вверх