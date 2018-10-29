 Документальный фильм о жизни 10-летнего мальчика на Донбассе попал в лонг-лист "Оскара", - ассистент режиссера Сафаров

Об этом написал ассистент режиссера ленты Азад Сафаров в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в этом году на премии "Оскар" - рекорд по количеству документальных лент: на победу уже претендуют около 160 лент, еще около 10 прибавят в ноябре. В декабре жюри выберет 15 лучших лент.

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Документальный фильм "The Distant Barking of Dogs" рассказывает историю 10-летнего мальчика, который живет у линии фронта на Донбассе. Его снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год. Село Гнутово вблизи Мариуполя находится под контролем Украины, но регулярно подвергается обстрелам. В 2017 году фильм победил на Фестивале документального кино в Амстердаме, а в феврале этого года - в номинации "Лучший документальный фильм" на фестивале в Швеции. Всего у картины 18 наград, которые она получила 16 фестивалях (иногда лента получала по 2-3).