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Все про:Батькивщина (1734) Приходько Анастасия (18)

 Певица Приходько заявила, что покидает сцену и идет в политику в команду "Батькивщины"

Певица Анастасия Приходько заявила, что покидает большую сцену и уходит в политику в команде "Батькивщины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Уважаемые друзья! Несколько недель назад я сказала, что покидаю большую сцену. Это было обдуманное решение, которое далось мне нелегко. Последние годы, после многочисленных посещений прифронтовой зоны и общения с нашими героями я поняла, что мое призвание помогать этим людям всем, чем я могу. Помогать не только своим творчеством, но реальными делами.

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Обдумывая свое будущее, я пришла к выводу, что как политику у меня будет больше возможностей помогать нашим бойцам, временно перемещенным лицам и всем нуждающимся. И свою помощь я вижу в восстановлении социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины.

Все свои решения я всегда тщательно продумываю и принимаю сознательно. Именно так, и никак иначе, я сознательно решила разорвать все контракты в России и вернуться в Украину. Именно тaк, сознательно я отказалась там от всех своих наград и преференций. Также сознательно я стала изучать украинский язык и помогать нашим ребятам на фронте в качестве волонтера. И, конечно, сознательно подала иск против Администрации Президента Украины защищая свою честь и достоинство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Предатели родины, которые выбрали российские рубли", - певица Приходько о концертах украинских артистов в России. ВИДЕО

Теперь пришло время осознанно сделать первый шаг в своей политической жизни. Не скрою, что достаточно много политиков и лидеров различных партий встречались со мной и предлагали сотрудничество. Но я сделала свой осознанный выбор, и иду в команду Юлии Владимировны Тимошенко. Почему именно Ю. В. Тимошенко и партия "Батькивщина"? Потому что я считаю, что Юлия Владимировна сильный политик Украины, и она очень импонирует мне своими человеческими качествами. Те планы, которые обсуждаются сейчас на форумах Нового Курса Украины, близкие мне по духу, и я верю, что реализация этих планов приведет к процветанию нашей Родины.

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И самое главное, я знаю, что именно в этой команде я могу реализовать свой потенциал политика. Я надеюсь на вашу поддержку и в будущем, и верю, что если мне доверят стать народным депутатом Украины, то вместе со всеми вами и нашей командой мы сможем изменить Украину так, что станем не только географическим центром Европы, но и центром нового европейского жизни".

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Источник: https://censor.net.ua/n3094009
 
 
 Топ комментарии
 
стерлась девка, а жаль, была человеком...
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Притула не продался, зато у Приходько любовь к деньгам взяла верх над здравым смыслом. Теперь понятно, про какую "маму" она пела, выступая за Россию. Что ж, скатертью дорога на дно вместе с Тимошенко.
Певица Приходько заявила, что покидает сцену и идет в политику в команду "Батькивщины" - Цензор.НЕТ 8407
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Ще одна співачка зганьбила себе🤔
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Петюшки завтра Джамалу возьмут в оборот.Ответь же треба якось
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Зачем?) Тем более Приходько явно не уровня Джамалы - Настюхе до Джамалы как из Шашкова до Парижа...
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Не советую.Бо он у Пети,також виграэ Співачка Приходько заявила, що залишає сцену і йде у політику в команду "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 9590
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Ну у Пети вообще никто не выиграет по ходу) вам бы теперь хоть второй тур ради приличия замутить, а то вообще у вас обосратушки получатся - Петя опять в один тур
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Та що вже там чекати чогось, нехай вже оголошує свою перемогу та людей не колотить
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Мокша, а как ты определяешь уровень певицы, по каким признакам?
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Что ж кацапье то такое тупое... Продолжай определять по Лозе
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Кацапка, так это ты сейчас в образе Лозы. Співачка Приходько заявила, що залишає сцену і йде у політику в команду "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 2965 Я же считаю,что и Приходько и Джамала - хорошие певицы. Независимо от их политических пристрастий. Співачка Приходько заявила, що залишає сцену і йде у політику в команду "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 1763
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Иди уже, ради Бога, убогенький) как то неудобно над юродивым издеваться, даже если то мокша...
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Да уж, мокша, я твое огорчение понимаю. Ну ничего, может Лоза в команду Барыги войдет. Не грусти, а то грудь не будет расти!
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Отета паварот.... если хочешь погрязнуть в полном говне, научиться всем тонкостям популизма и оперировать красножопой риторикой во блага собственного корыта, быть презираема собственным народом, то даааа - это действительно правильный выбор. Дальше только каллалиция с Медведчуком и место рядом с херойкой Савченко.
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Нічого, стецько, це буває. Якщо неконтрольовано вибухнуло і розірвало канал виходу газів, то варто трохи відпочити від мереж і скористуватись пластирем. На час реабілітації можна погуляти по новинам спорту, туризму, гумору якомусь. І подалі від політики Співачка Приходько заявила, що залишає сцену і йде у політику в команду "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 4331
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Что-то порохоботы на ветке аж перевозбудились.
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Та отож. П'ять хвилин - політ нормальний Співачка Приходько заявила, що залишає сцену і йде у політику в команду "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 4260
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Порохоботы перевозбудились верный признак шо ботоксная бабка путинская обосралась очередной раз. Люлябот почему тебя не было в теме про встречи Тимошенко с кремлёвско - кучминским олигархом Пинчуком?? Представь как бы ты там мог повизжать про перевозбуждённых порохоботов???
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Пинчук, конечно, олигарх, у которого Тимошенко Криворожсталь отобрала, и вернула государству. Насчет их встреч - скорее всего вы выдумки минстеця, но из всех украинских олигархов Пинчук - единствееный имеет имидж интеллектуала, и нет никаких фактов его связи с Кремлем, в отличие от приближенных олигархов Порошенко - Ахметова Фукса и Фирташа (о Барне ты уже, конечно, забыл). Да и за Новинского Порошенко перед Януковичем о гражданстве просил.
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За лоха меня не держи жюляботкин. Криворожсталь отбирал исключительно Ющенко. Этот пункт был в его предвыборной кампании, про Криворожсталь он каждый раз патякал на Майдане 2004 года, Ющенок носился с этой Криворожсталью как с писаной торбой, это пожалуй единственное его достижение на посту президента. Откуда вороватое отребье начало брехать что это Тимошенко забрала Криворожсталь даже не знаю..ВОровка тебя так брехать научила???
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Ещё одна прибютовская консерва вскрылась
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В связи с ростом рейтинга Тимошенко, и падения рейтинга Барыги, ты еще много вскрывшихся консервов увидишь.
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Я завжди мав підозру, що у неї не все добре з головою.
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Юга, ти? Кому ти там "підозру" оголошуєш?
Давай, добивай віскарь і у люлю. Бо тебе з таким вихлопом в Раду не пустять
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Жюля даёшь Надю Савченко №1!! ...ЧИ шо уже не модно для пиара???Надо других кандидатур подыскать..
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Вітаємо порядну людину, патріота України Анастасію Приходько з єдино правильним, виваженим рішенням - приєднатись до команди, яка виведе Україну з прірви, закінчить війну і посадить нечисть, що паразитує на тілі України! Запасайтесь милом, серливі боти, скоро на зоні воно вам дуже знадобиться, малолітні тупі шлюхи!
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Интересно..поподробней про команду пжлт..кто в команде??? Интересны имена этих бандитов и воров...ато всё воровка да воровка...а кто ж в команде?? ЧИ не Паша Лазаренко в команде??
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Тобі, дебіл продажний, рано щось знати, жри шоколадне гавно, не відволікайся, бо вдавишся, ідіот!
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Хуйло аплодирует стоя! Какое совпадение мнений
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Кіро! Зараз нагряне гімнастка і буде тобі цілий букет незабутніх вражень! Що ти там з пуйлом вночі робиш, що він так у долоні плескає? Ще й думки у вас про одне і те саме... Співачка Приходько заявила, що залишає сцену і йде у політику в команду "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 8289
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Та ти шо? А в тебе є "мненіє", чи тільки зажерлива пика для "рошенок" соєвих?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПевица Приходько заявила, что покидает сцену и идет в политику в команду "Батькивщины"
 
 
 
 
 
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