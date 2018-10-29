 Украина заблокировала ряд решений Комиссии по защите Черного моря из-за действий России, - Семерак

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, Украине пришлось заблокировать ряд решений Комиссии, поскольку представители РФ пыталась всячески влиять на принятие решений, в частности, участие граждан Украины по АР Крым в работе вспомогательных органов Комиссии, которые должны представлять интересы Российской Федерации.

"Минприроды и МИД Украины заняли жесткую позицию и заблокировали принятие годового бюджета для финансирования рабочих групп Комиссии с участием представителей АР Крым и г. Севастополя, которые должны представлять интересы РФ. Любые решения, которые рассматриваются рабочими группами Комиссии с участием граждан Украины по АР Крым, номинированных Россией, являются нелегитимными", - прокомментировал ситуацию министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

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Он отметил, что представители РФ уже не впервые пытаются использовать международную арену для легализации аннексии Крыма. Недавно украинская делегация при поддержке делегаций из других стран не допустила двойной отчетности в Секретариате Рамочной конвенции ООН по изменению климата ООН о выбросах парниковых газов на территории Крыма. Тогда РФ пыталась отчитаться за Крым.

В сообщении отмечается, что 24-25 октября в Стамбуле (Турция) состоялось XXXIV очередное заседание Комиссии по защите Черного моря от загрязнения. Во время заседания обсуждались вопросы бюджета и рабочей программы Комиссии на 2018-2019 годы, заслушивались отчеты стран-участниц Конвенции о выполнении ими Стратегического плана действий по Черному морю (София, 2009), требований Конвенции и другие организационные аспекты текущей деятельности Комиссии и ее Постоянного Секретариата. Также на заседании председательство в Комиссии по защите Черного моря от загрязнения в течение следующего года перешло к Турции.

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