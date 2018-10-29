EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1488  6
Материалы по теме:
Все про:Россия (70896) Семерак (299) Черное море (427) Минэкологии (228)

 Украина заблокировала ряд решений Комиссии по защите Черного моря из-за действий России, - Семерак

В Стамбуле состоялось XXXIV очередное заседание Комиссии по защите Черного моря от загрязнения, где в этом году председательствует Российская Федерация.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, Украине пришлось заблокировать ряд решений Комиссии, поскольку представители РФ пыталась всячески влиять на принятие решений, в частности, участие граждан Украины по АР Крым в работе вспомогательных органов Комиссии, которые должны представлять интересы Российской Федерации.

"Минприроды и МИД Украины заняли жесткую позицию и заблокировали принятие годового бюджета для финансирования рабочих групп Комиссии с участием представителей АР Крым и г. Севастополя, которые должны представлять интересы РФ. Любые решения, которые рассматриваются рабочими группами Комиссии с участием граждан Украины по АР Крым, номинированных Россией, являются нелегитимными", - прокомментировал ситуацию министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чубаров призывает ЕС к полному блокированию черноморских портов России. ВИДЕО

Он отметил, что представители РФ уже не впервые пытаются использовать международную арену для легализации аннексии Крыма. Недавно украинская делегация при поддержке делегаций из других стран не допустила двойной отчетности в Секретариате Рамочной конвенции ООН по изменению климата ООН о выбросах парниковых газов на территории Крыма. Тогда РФ пыталась отчитаться за Крым.

В сообщении отмечается, что 24-25 октября в Стамбуле (Турция) состоялось XXXIV очередное заседание Комиссии по защите Черного моря от загрязнения. Во время заседания обсуждались вопросы бюджета и рабочей программы Комиссии на 2018-2019 годы, заслушивались отчеты стран-участниц Конвенции о выполнении ими Стратегического плана действий по Черному морю (София, 2009), требований Конвенции и другие организационные аспекты текущей деятельности Комиссии и ее Постоянного Секретариата. Также на заседании председательство в Комиссии по защите Черного моря от загрязнения в течение следующего года перешло к Турции.

Также смотрите: "Доброй ночи. На борту 2100. Прием", - земснаряды РФ под прикрытием ФСБ продолжают воровать песок в терводах Украины. ФОТО+АУДИО

Источник: https://censor.net.ua/n3094008
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тепер ця Комісія по Чорному морю взагалі не буде працювати.
 показать весь комментарий
 
Мы будем активно использовать международный трибунал по морскому праву и международный орган по морскому дну, - Ельченко объяснил, как Украина будет отстаивать Азовское море
 показать весь комментарий
 
Да канал рыть срочно через перешеек! Двусторонний. Японские Камацу за 6 месяцев до Луны пророют! Тогда и посмеёмся хоть раз последними и в полный голос и в тему.
 показать весь комментарий
 
министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак - почему не обеспечено повышение добычи газа за 4 года пребывания на должности? Источник:https://censor.net.ua/n3094008
 показать весь комментарий
 
 
А китайцы также решили ''об-радовать'' козломордых:
Україна заблокувала низку рішень Комісії із захисту Чорного моря через дії Росії, - Семерак - Цензор.НЕТ 2293


 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина заблокировала ряд решений Комиссии по защите Черного моря из-за действий России, - Семерак
 
 
 
 
 
 вверх