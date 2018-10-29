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 Политика Украины, Экономика, Здоровье
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Все про:Минздрав (1751) реформы (3146) скорая (203) Ковтонюк (36)

 На полную модернизацию системы скорой помощи нужно около 10 млрд грн, - замглавы Минздрава Ковтонюк

На полную модернизацию системы неотложной медицинской помощи необходимо 10 миллиардов гривен, при выделенном дополнительном 1 миллиарде в рамках всей медицинской реформы в Украине.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Необходимо около 10 миллиардов гривен для всей страны на полную модернизацию системы скорой помощи. Не только авто, но начиная от вызова: диспетчерская служба, обучение, протоколы диспетчеризации (это то, как диспетчер должен себя вести). Второе - это обучение врачей, оснащение их машин, поднятие врачам зарплат и, конечно, сами автомобили", - рассказал чиновник.

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Ковтонюк отметил, что в следующем году модернизация будет проведена в Киеве и пяти областях: Донецкой, Полтавской, Тернопольской, Одесской и Винницкой.

Источник: https://censor.net.ua/n3094007
 
 
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Так заберите все движемое и недвижимое имущество этого Ковтонюка и больше сумма получится.
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В Украине единицей измерения денег чиновниками является миллиард гривен...
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это что её окончательно угробить. Недорого!
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Обязуюсь реформировать за восемь... Вначале прогоню этого зама...
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Три роки тому приїхав по швидкій до мами з загостренням радикуліту лікар по швидкій. Вколов копійчаний укол, порадив компрес з копійчаним ледокоїном. Сказав що швидкого одужання не буде. Гроші не взяв. 10 мільярдів не просив.
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Часу на реформи майже не залишилося, бо без лікарів нема чого реформувати.
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dYQ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа полную модернизацию системы скорой помощи нужно около 10 млрд грн, - замглавы Минздрава Ковтонюк
 
 
 
 
 
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