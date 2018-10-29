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 Политика Украины, Экономика, Происшествия
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 За последний год "Укроборонпром" принес в бюджет Украины около 3 млрд долларов, - замгендиректора концерна Омельченко

За последний год ГК "Укроборонпром" принес в государственный бюджет Украины около 3 миллиардов долларов.

Об этом заявил в эфире "5 канала" в программе "Информационный вечер" первый заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" Сергей Омельченко, передает Цензор.НЕТ.

"Государственный концерн продает свою произведенную технику и вооружение в более 100 стран мира. За последний год мы принесли в бюджет около 3 млрд долларов. Это по сравнению с кем-то, может быть, и не большие деньги, но для Украины это довольно значительный показатель. и в этом году, я уверен, мы достигнем примерно таких же результатов", - сообщил чиновник.

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Омельченко рассказал, какая сумма из госбюджета идет на изготовление оружия в Украине: "Это не секретная информация. Она статистически может быть определена. В принципе, по всему оборонногоо бюджета в этом году потрачено на вооружение и технику около 25-30%. То есть другие расходы пошли на периодические потребности ВСУ и других оборонных формирований".

Он также рассказал, сколько процентов техники госконцерн делает для армии: "Если взять статистику этого года, то "Укроборонпром" чуть больше половины техники и различного рода вооружения поставил для ВСУ".

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Источник: https://censor.net.ua/n3094005
 
 
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И эти прибыльными стали? Надо пообещать ликвидировать.
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За тюлькой не заржавеет) воной палец покажи, так сразу же или это ее заслуга, или когда первое не проходит, то надо ликвидировать...
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Без цього "Укроборонпрому" зараз не буде військового виробництва. Інакше прийдеться змінювати усі закони, а це малоймовірно.
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А некоторые несознательные и не почувствовали...
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Всё приносят а денег нету-туфтв чиновников корупционеров
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куди не глянь - суцільна перемога! а життя все гіршає та гіршає...
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так то ж У НИХ "суцільна перемога" , а В НАРОДУ життя все гіршає та гіршає ...
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Да. Нє било єщо для Расіі презідента хуже, чем Порошенко...

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А сколько было потрачено на НИОКР -? 200 млн. дол. США?
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И ещё 3 миллиарда $ украли, как минимум. Хотелось бы увидеть хоромы руководства укроборонпрома, там дворцы не слабые. И что все их имущество куплено на зарплату?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа последний год "Укроборонпром" принес в бюджет Украины около 3 млрд долларов, - замгендиректора концерна Омельченко
 
 
 
 
 
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