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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Африка (113) Нигерия (66) пираты (509) Польша (4560) похищение (1271)

 Польша подтверждает нападение нигерийских пиратов на судно с поляками и украинцами на борту и захват их в заложники

МИД Польши в понедельник подтвердило захват нигерийскими пиратами судна Pomerania Sky, на котором было, в частности, восемь поляков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил МИД Польши.

"Судовладелец Pomerania Sky подтвердил, что из корабля возле побережья Нигерии похищены 11 членов экипажа, в частности восемь граждан Польши", - идет речь в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Как информируется, в МИД Польши и посольстве РП в Абудже созданы кризисные группы. Отмечается, что польское внешнеполитическое ведомство остается в постоянном контакте с владельцем Pomerania Sky.

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Как информировали ранее польские СМИ, кроме восьми поляков пираты похитили также двух филиппинцев и украинца.

Захват судна под флагом Либерии произошел в четыре часа утра 27 октября, в 50 морских милях от побережья Нигерии. Тогда пираты подплыли на двух мотрных лодках и захватили судно. Однако экипаж корабля успел отправить сигнал SOS. По предварительной информации, никто из экипажа во время захвата судна не пострадал.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094004
 
 
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Час Х пришел. Пора нам заСучить рукава да с поляками объединиться и напасть на нигерийских пиратов. Заодно выпустить пар из душ перекипелых.
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Мало напасть. Надо их ещё на реях повесить. Тогда сразу пиратство прекратиться
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Население Нигерии 200 миллионов человек. И 86% с детства мечтает стать пиратами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПольша подтверждает нападение нигерийских пиратов на судно с поляками и украинцами на борту и захват их в заложники
 
 
 
 
 
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