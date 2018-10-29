 Лоукост Wizz Air запускает рейс "Львов - Вильнюс"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, по данным представителя международного аэропорта "Львов", рейс W6 8018 со Львова в Вильнюс взлетел в 20:30.

Рейсы будут выполнятся дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

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Самолет вылетает с Вильнюса в 18:15 и прибывает во Львов в 19:30. Самолет вылетает со Львова в 20:00 и прибывает в Вильнюс 21:15.

Стоимость билетов составляет от 459 гривен.

Группа компаний Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Общая численность авиапарка Wizz Air составляет 96 авиалайнеров, 28 операционных баз авиакомпании расположены в 16 странах, а маршрутная сеть авиакомпании состоит из более чем 600 маршрутов по 141 направлению в 44 страны.

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