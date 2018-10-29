EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Экономика, Общество
  705  33
Все про:Львов (3321) лоукост (100) Вильнюс (12) Wizz Air (10)

 Лоукост Wizz Air запускает рейс "Львов - Вильнюс"

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air 29 октября запустила рейс "Львов - Вильнюс".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, по данным представителя международного аэропорта "Львов", рейс W6 8018 со Львова в Вильнюс взлетел в 20:30.

Рейсы будут выполнятся дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лоукостер Wizz Air открывает три новых маршрута из Киева в Австрию и Германию

Самолет вылетает с Вильнюса в 18:15 и прибывает во Львов в 19:30. Самолет вылетает со Львова в 20:00 и прибывает в Вильнюс 21:15.

Стоимость билетов составляет от 459 гривен.

Группа компаний Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Общая численность авиапарка Wizz Air составляет 96 авиалайнеров, 28 операционных баз авиакомпании расположены в 16 странах, а маршрутная сеть авиакомпании состоит из более чем 600 маршрутов по 141 направлению в 44 страны.

Также читайте: Wizz Air запускает из Киева новые рейсы в Польшу, Данию и Германию

Источник: https://censor.net.ua/n3094001
 
   
 Топ комментарии
 
До чего барыги страну довели. У народа деньги только на лоукосты остались. Лоукост Wizz Air запускает рейс "Львов - Вильнюс" - Цензор.НЕТ 2539
 показать весь комментарий
 
Утилизация ватников - давай порадуемся....

Гастролер, популист и агент Кремля вернулся в Грузию....
Вот его сейчас грузины обязательно арестуют ведь на него там 100 уголовных дел.... - ведь правда же?

Лоукост Wizz Air запускает рейс "Львов - Вильнюс" - Цензор.НЕТ 1761 Ray‏ @Ray_net_ua 6 мин.6 минут назад
Олигархат Украины может выдохнуть.. Радостная Грузия встречает вернувшегося Саакашвили, который прибыл в Грузию уничтожить олигархат, во главе с прокремлевским олигархом Иванишвили.

ПОЛНОЕ ВИДЕО: https://vidos.top/v/1804590
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Приходько: Много политиков встречались со мной и предлагали сотрудничество
Я сделала осмысленный выбор. Иду в команду Тимошенко

Га фото певица на передовой на фронте
Лоукост Wizz Air запускает рейс "Львов - Вильнюс" - Цензор.НЕТ 10
 показать весь комментарий
 
 
Почитай комментарии к ее посту и оцени "народную любовь".
 показать весь комментарий
 
 
она сделала для Украины полезного в тысячу раз больше, чем ты и все цензорские барыгоботы вместе взятые
 показать весь комментарий
 
 
Она помогла нашим фронтовикам на передовой товарами на такую сумму, которую ты и за всю свою никчемную жизнь не заработаешь
 показать весь комментарий
 
есть, у фрнтовиков, ятебя потом познакомлю, если не засцышься фронтовику в глаза посмотреть
 показать весь комментарий
 
а що тюлька свята, чи патріотка, чи альтруїстка, таке ж лайно у черзі до корита
 показать весь комментарий
 
 
ага, а як потім з Вільнуса по прилету, поїхати по ночі??? час не сприятний.. а з Вільнуса норм.
 показать весь комментарий
 
21.15 досить нормальний час. Ось МАУ по цьому рейсу літав 2 роки тому то прибутя в Вільнюс було 00.30 - о це вже була проблема. Ціна квитка була біля 1000-1200грн
 показать весь комментарий
 
До чего барыги страну довели. У народа деньги только на лоукосты остались. Лоукост Wizz Air запускает рейс "Львов - Вильнюс" - Цензор.НЕТ 2539
 показать весь комментарий
 
 
Утилизация ватников - давай порадуемся....

Гастролер, популист и агент Кремля вернулся в Грузию....
Вот его сейчас грузины обязательно арестуют ведь на него там 100 уголовных дел.... - ведь правда же?

Лоукост Wizz Air запускает рейс "Львов - Вильнюс" - Цензор.НЕТ 1761 Ray‏ @Ray_net_ua 6 мин.6 минут назад
Олигархат Украины может выдохнуть.. Радостная Грузия встречает вернувшегося Саакашвили, который прибыл в Грузию уничтожить олигархат, во главе с прокремлевским олигархом Иванишвили.

ПОЛНОЕ ВИДЕО: https://vidos.top/v/1804590
 показать весь комментарий
 
 
а ты посмотри, посмотри, это будущий премьер Украины, Герой Грузии и Украины
 показать весь комментарий
 
да тебе микроскоп положен по званию...)))\извиняюсь...)\
 показать весь комментарий
 
Может человек он и харизматичный, но реформы в Грузии делал другой человек , который уже умер .
 показать весь комментарий
 
коломийському це дуже не до вподоби
 показать весь комментарий
 
 
Да . Он в Днепр никого не пускает . Бедные днепропетровцы.
 показать весь комментарий
 
Форумчане не должны друг другу говорить бля . ДРУГ ДРУГУ
 показать весь комментарий
 
У меня друзья в Братиславе ждут Харьков- Братислава в декабре. У них родители пожилые и им тяжело в Киев ехать
 показать весь комментарий
 
2015 рік - poroshenko говорить, що не потерпить, щоб судді, які засуджували Автомайданівців уникли покарання.
2018 рік - співбесіду зі членами ВККС успішно проходить суддя Наталія Пономаренко, яка позбавила водійських посвідчень 5х учасників автопробігу до Межигір'я.

бреше бреше бреше бреше бреше бреше і бреше
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЛоукост Wizz Air запускает рейс "Львов - Вильнюс"
 
 
 
 
 
 вверх