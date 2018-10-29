 Лоукост Wizz Air запускает рейс "Львов - Вильнюс"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, по данным представителя международного аэропорта "Львов", рейс W6 8018 со Львова в Вильнюс взлетел в 20:30.
Рейсы будут выполнятся дважды в неделю по понедельникам и пятницам.
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Самолет вылетает с Вильнюса в 18:15 и прибывает во Львов в 19:30. Самолет вылетает со Львова в 20:00 и прибывает в Вильнюс 21:15.
Стоимость билетов составляет от 459 гривен.
Группа компаний Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Общая численность авиапарка Wizz Air составляет 96 авиалайнеров, 28 операционных баз авиакомпании расположены в 16 странах, а маршрутная сеть авиакомпании состоит из более чем 600 маршрутов по 141 направлению в 44 страны.
Я сделала осмысленный выбор. Иду в команду Тимошенко
Га фото певица на передовой на фронте
Гастролер, популист и агент Кремля вернулся в Грузию....
Вот его сейчас грузины обязательно арестуют ведь на него там 100 уголовных дел.... - ведь правда же?
Ray @Ray_net_ua 6 мин.6 минут назад
Олигархат Украины может выдохнуть.. Радостная Грузия встречает вернувшегося Саакашвили, который прибыл в Грузию уничтожить олигархат, во главе с прокремлевским олигархом Иванишвили.
ПОЛНОЕ ВИДЕО: https://vidos.top/v/1804590
Днепряне!
http://uprom.info/news/other/infrastruktura/z-ukrayini-zapuskayut-odrazu-22-mizhnarodnih-aviareysi-za-chotiri-dni/ …
2018 рік - співбесіду зі членами ВККС успішно проходить суддя Наталія Пономаренко, яка позбавила водійських посвідчень 5х учасників автопробігу до Межигір'я.
бреше бреше бреше бреше бреше бреше і бреше