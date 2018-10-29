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 Происшествия, За рубежом
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Все про:бомба (196) США (14328)

 Подозреваемый в рассылке бомб в США Сайок писал в Facebook о "русских братьях", - WP

В сообщениях на аккаунте в Facebook, который, скорее всего, принадлежал лицу, подозреваемому в рассылке бомб известным членам Демократической партии, а также публичным деятелям США, в том числе, упоминались российские единомышленники и содержались ссылки на пропагандистские сообщения, отражающие взгляды Кремля на войну в Сирии.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Подозреваемый 56-летний Цезарь Сайок неоднократно упоминал о "моих русских братьях" на странице в Facebook в 2015 году. После распространения новостей о нем Facebook закрыл публичный доступ к аккаунту. Однако издание The Washington Post заявляет, что получило сотни сообщений за 2015-2016 годы от исследователя социальных медиа при Колумбийском университете Джонатана Олбрайта. Который успел скопировать сообщения перед тем, как Facebook закрыл к ним доступ.

Сообщается, что Сайок вел несколько аккаунтов в Facebook и Twitter, где он размещал много селфи и фото с различных событий. В одном из сообщений аккаунта, как представляется, связанного с Сайоком говорится: "Братья из России, родственники великого лидера Puttins сегодня нас посетят". Издание считает, что Puttins может быть неправильно написанным "Путина".

По меньшей мере пять раз в 2015-м - трижды в апреле и по одному разу в июне и октябре - аккаунт в Facebook содержал упоминания о "моих русских братьях", а также фото Сайока с группой лиц.

До ареста Сайок жил в Майами, где многочисленная русская община и, возможно, в своих сообщениях он просто вспоминал друзей этой национальности, рассуждает издание. В других случаях Сайок говорит о "моих итальянских братьях".

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Сообщения указывают на фиксацию пользователя на различных темах, включая спорт, коренные народы Америки и продвижения бизнеса Сайока. Однако, в апреле 2016 года - после того, как он несколько месяцев не размещал сообщений в Facebook - тема сообщений резко изменилась и была направлена ​​на возвеличивание борьбы Сирии против ИГИЛ.

"Он просто появляется через четыре месяца и начинает постоянно распространять истории об ИГИЛ и террористах, - говорит Олбрайт. - Поворот был радикальным... Он нашел идеи, которые его уже не оставляли".

Сообщения созвучны с темами российской пропаганды, где Россия и сирийские проправительственные силы изображаются положительно в борьбе с "террористами", отмечает издание. В США официальная позиция является критической к авторитарному режиму Башара Асада.

Напомним, в США зафиксировали отправку посылок с самодельными бомбами, которые были адресованы видным американским политическим и общественным деятелям, в том числе – бывшему президенту Бараку Обаме. 27 октября в штате Флорида, откуда, как установили следователи, были отправлены конверты с взрывными устройствами, задержали подозреваемого - 56-летнего Цезаря Сайока. У него давняя криминальная история, а в последнее время он публично идентифицировал себя как сторонника президента США Дональда Трампа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094000
 
   
 Топ комментарии
 
Шо удивительного в том, шо отмороженный хайльтрампщик считает русню своими братухами?
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Гнойник Раисся - это и есть кубло всего мирового терроризма! Всякие арабы - жалкие дилетанты в объемах зла в мире по сравнению с Рашкой!
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Гнойник Раисся - это и есть кубло всего мирового терроризма! Всякие арабы - жалкие дилетанты в объемах зла в мире по сравнению с Рашкой!
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Шо удивительного в том, шо отмороженный хайльтрампщик считает русню своими братухами?
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Я бы не стал причеслять всех людей кто потдерживает консерваторов к любителям 'русских братушек'.
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Так случилось, шо весь генетический нео-нацистский мусор стал хайльтрамщиками. And that's a fact.
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Well, it's time for democrats. America needs socialism and peace.
Подставим вторую щеку после удара по первой. Мир во всем мире. Пускай Путин правит Подозреваемый в рассылке бомб в США Сайок писал в Facebook о "русских братьях", - WP - Цензор.НЕТ 4157
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Где я хоть слово написал за демократов? Зато вот эта мразь считает хуйлоносную русню своим братом.

Підозрюваний у розсилці бомб в США Сайок писав у Facebook про "російських братів", - WP - Цензор.НЕТ 8515
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Вы же понимаете что альтернатива Трампу, это хорошо что не Сандерс, но что-то подобное.

А эту мразь нужно публично казнить
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Та шо Вы говорите? Во всех США есть только Орангутан и социалист-отморозок Сэндерс? Вы США с московией не спутали?
А шо делать с тем генетическим мусором, коротый верещит "Хаиль Трамп" ?
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А что делать с Black Life Matter? Не все люди кто потдерживает Трампа и республиканцев есть 'генетический мусор'.
А других вариантов кроме отмороженного демократа после Трампа просто нет. Так устроена политическая система в Америке. Кстати, сочувствую Украине и украинцам в этом случае
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Я Вам сочувствую. По всей видимости, Вы почерпнули свои знания о полит. системе в США из московитских газет.
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тут нет противоречий
трамп - не консерватор
он - путинская консерва
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Так устроена система. Альтернатива это социализм
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эт точно
печально, но как только консерваторы сделают раше кирдык, маятник качнется к либералам которые опять будут за мир и перезагрузку
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бреивик тоже влюбился в русню - так что это совсем не удивляет.
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Он про Трампа ничего не писал?
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Писал и много чего. Был завсегдатаем сборищ Рыжего, обклеил свой бусик его портретами.
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Махим, не портите себе нервы на кацапского тролля...!\он не стоит и трёх центов выпуска 1917года...)))\
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Ага, й змія душив на нього, і купив силіконову куклу, з його пикою...
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Хтоби сумнівався...
То нехай би і слав конверти братушкам своїм руцьким..
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Вот можно было бы решить, что это фейк, но знаю этих рюзьгих крюков, поверю что они точно причастны!
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Тролили и повелись-обидно!
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Тільки десь у світі сталося якесь лайно, будьте впевнені, що зліпили, півня, його кацаби.
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Этот цезарь был завербован ФСБ и получил от них приказ ликвидировать ключевых американских политиков и бизнесменов
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Это еще раз доказывает что пукин вмешивался в американские выбори и выбрал себе марионетку ((((
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И самое интересное что многие из получивших посылки были противниками Трампа, те кто его критиковал...
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Даже не было сомнений! Теперь понятно кто его научил, не только бомбы делать.
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Все сходится - любитель рюзьге скотомира - террорист - идиот.. весь набор
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А вот еще один слепой любитель раисии. Может его призвать на службу в ВСУ, что бы зрение поправить?

Полузащитник "Олимпика" Алексей Гай высказал свое мнение о российской агрессии в Украине.
Слова Гая приводит Tribuna.com.
"Есть ли агрессия России относительно Украины? Как же вам дипломатично ответить... Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. На верху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия - агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел", - сказал Гай.
"Думаю, Украина может закончить войну. У каждого есть возможности. Как бы мы не хотели не смотреть в прошлое - это неприятно и больно. Но найти компромисс и решить эту проблему мирно в силах Украины. Есть куча вариантов. Мне тяжело сказать, как это сделать. Не я развязывал эту историю, не мне ее заканчивать. Выход может быть только один - прекратить войну, чтобы не гибли люди как с одной, так и с другой стороны. А как оно будет - в составе Украины Донбасс или не в составе, это уже отходит на второй план", - также отметил футболист.
"Из последнего, что я читал - смотрящие ОБСЕ сказали, что российских военных там не заметили. Мы просто пешки, которыми красиво руководят. Проходят такие игры, что нам даже и не снилось. Ни в каких учебниках о таком не пишут. Смотря на телевизор или читая в интернете, тяжело разобраться в том, что там действительно происходит. Побывав в Донецке, вы будете по-другому воспринимать ситуацию", - добавил Гай.
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Я бы не стал причислять консерваторов США к любителям 'русских братьев'. Отморозки такие как эта мразь существуют, но они не показатель. Напомнить демократа-Обаму? Подозреваемый в рассылке бомб в США Сайок писал в Facebook о "русских братьях", - WP - Цензор.НЕТ 2499
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в америке постоянно что-нибудь копируют,лайкают,делятся с новостью написаной или связоной с Россией или с Путиным-это выражение "индивидуальности" и "моргинальности" просто пытаются выразить протест против дейст.власти-не более..это как рокеры носят одежду с черепами например...
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поехали вместе..ты за петю судя по всему?
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Та нет, он не за Пороха вообще то... А все мокши думают, что кто не за Порошенко, а к примеру, за того Бубенчика, тот за рюзьке швайн?
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Лерунчик за кого?поделись мнением?)
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эт точно
радует только что в америке все такие моргиналы кончают на эл стуле.
дарвин не дремлет!
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скажи быстро -без паузы между слов-поезда...поезда...поезда...
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Может агент, а может зомбирован через подходящие посты под психологическое состояние в нужный момент. Следствие и допрос покажет
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він не стріляв, а поштою слав "диявильскі машинки"
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Вибачаюся. Не так написав, але мотиви його не зрозумілі.
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Рыжий называет свободную прессу "врагами народа" и прямо указывает названия ресурсов. Называет имена людей, которые ему больше всего мешают. Отморозок - завсегдатай таких сборищ, и разослал взрывные устройства точно по списку, который услышал от Рыжего. Вот и вся мотивация.
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Свободная пресса в виде CNN?

Вы видимо забыли как эта свободная пресса привела Обаму к власти. Как они классически игнорировали МкКейна и раздували любой пук Барака. И это свободная пресса?
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Если Вам не нравится Свобода Слова и независимая пресса и необходим фюрер, Вам будет комфортнее в таких "светочах демократии", как московия, красная корея или саудовская аравия.
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Мне нравится Свобода Слова а не имитация. Я хочу получать не фэйк новости с оттенками, а независимые альтернативные мнения. Я не хочу видеть полный стадион черных сторонников Обамы в месте где их всего 1% от проживающих. Я не хочу чтобы в Америку приходили безграмотные нелегалы и получали права на проживание, а профессионалы ждали годами. Я не хочу социализма в Америке... И много чего еще
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Угу. Не стоило трудиться, я внимательно читаю Alt-Right. Вот его создатель, кстати. Ваш единомышленник, судя по всему.

https://www.youtube.com/watch?v=1o6-bi3jlxk
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Він просто фанатичний прибічник Трампа без свого розуму?
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Китайские банки массово закрывают счета российских компаний 😂😂😂😂😂

https://charter97.org/ru/news/2018/10/29/310841/
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От чим закінчується мишебратья з раска федєраска.. Хочеш поставити хрест на собі й своєму майбутньому, май тісні відносини з мишебратья та раскою федераскою !
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Вы не до конца прочли статью, там есть и о "моих итальянских братьях"! а каким "братьям" он больше преклоняется известно только самому Сайоку и Богу...
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Ось і на Івана Кудрі щось взірвалося.
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Так все промокши, как и сами мокши, полоумные - это и тут очень видно
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемый в рассылке бомб в США Сайок писал в Facebook о "русских братьях", - WP
 
 
 
 
 
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