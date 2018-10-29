 Подозреваемый в рассылке бомб в США Сайок писал в Facebook о "русских братьях", - WP

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Подозреваемый 56-летний Цезарь Сайок неоднократно упоминал о "моих русских братьях" на странице в Facebook в 2015 году. После распространения новостей о нем Facebook закрыл публичный доступ к аккаунту. Однако издание The Washington Post заявляет, что получило сотни сообщений за 2015-2016 годы от исследователя социальных медиа при Колумбийском университете Джонатана Олбрайта. Который успел скопировать сообщения перед тем, как Facebook закрыл к ним доступ.
Сообщается, что Сайок вел несколько аккаунтов в Facebook и Twitter, где он размещал много селфи и фото с различных событий. В одном из сообщений аккаунта, как представляется, связанного с Сайоком говорится: "Братья из России, родственники великого лидера Puttins сегодня нас посетят". Издание считает, что Puttins может быть неправильно написанным "Путина".
По меньшей мере пять раз в 2015-м - трижды в апреле и по одному разу в июне и октябре - аккаунт в Facebook содержал упоминания о "моих русских братьях", а также фото Сайока с группой лиц.
До ареста Сайок жил в Майами, где многочисленная русская община и, возможно, в своих сообщениях он просто вспоминал друзей этой национальности, рассуждает издание. В других случаях Сайок говорит о "моих итальянских братьях".
Сообщения указывают на фиксацию пользователя на различных темах, включая спорт, коренные народы Америки и продвижения бизнеса Сайока. Однако, в апреле 2016 года - после того, как он несколько месяцев не размещал сообщений в Facebook - тема сообщений резко изменилась и была направлена на возвеличивание борьбы Сирии против ИГИЛ.
"Он просто появляется через четыре месяца и начинает постоянно распространять истории об ИГИЛ и террористах, - говорит Олбрайт. - Поворот был радикальным... Он нашел идеи, которые его уже не оставляли".
Сообщения созвучны с темами российской пропаганды, где Россия и сирийские проправительственные силы изображаются положительно в борьбе с "террористами", отмечает издание. В США официальная позиция является критической к авторитарному режиму Башара Асада.
Напомним, в США зафиксировали отправку посылок с самодельными бомбами, которые были адресованы видным американским политическим и общественным деятелям, в том числе – бывшему президенту Бараку Обаме. 27 октября в штате Флорида, откуда, как установили следователи, были отправлены конверты с взрывными устройствами, задержали подозреваемого - 56-летнего Цезаря Сайока. У него давняя криминальная история, а в последнее время он публично идентифицировал себя как сторонника президента США Дональда Трампа.
Подставим вторую щеку после удара по первой. Мир во всем мире. Пускай Путин правит
А эту мразь нужно публично казнить
А шо делать с тем генетическим мусором, коротый верещит "Хаиль Трамп" ?
А других вариантов кроме отмороженного демократа после Трампа просто нет. Так устроена политическая система в Америке. Кстати, сочувствую Украине и украинцам в этом случае
трамп - не консерватор
он - путинская консерва
печально, но как только консерваторы сделают раше кирдык, маятник качнется к либералам которые опять будут за мир и перезагрузку
То нехай би і слав конверти братушкам своїм руцьким..
Полузащитник "Олимпика" Алексей Гай высказал свое мнение о российской агрессии в Украине.
Слова Гая приводит Tribuna.com.
"Есть ли агрессия России относительно Украины? Как же вам дипломатично ответить... Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. На верху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия - агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел", - сказал Гай.
"Думаю, Украина может закончить войну. У каждого есть возможности. Как бы мы не хотели не смотреть в прошлое - это неприятно и больно. Но найти компромисс и решить эту проблему мирно в силах Украины. Есть куча вариантов. Мне тяжело сказать, как это сделать. Не я развязывал эту историю, не мне ее заканчивать. Выход может быть только один - прекратить войну, чтобы не гибли люди как с одной, так и с другой стороны. А как оно будет - в составе Украины Донбасс или не в составе, это уже отходит на второй план", - также отметил футболист.
"Из последнего, что я читал - смотрящие ОБСЕ сказали, что российских военных там не заметили. Мы просто пешки, которыми красиво руководят. Проходят такие игры, что нам даже и не снилось. Ни в каких учебниках о таком не пишут. Смотря на телевизор или читая в интернете, тяжело разобраться в том, что там действительно происходит. Побывав в Донецке, вы будете по-другому воспринимать ситуацию", - добавил Гай.
радует только что в америке все такие моргиналы кончают на эл стуле.
дарвин не дремлет!
Вы видимо забыли как эта свободная пресса привела Обаму к власти. Как они классически игнорировали МкКейна и раздували любой пук Барака. И это свободная пресса?
https://www.youtube.com/watch?v=1o6-bi3jlxk
https://charter97.org/ru/news/2018/10/29/310841/