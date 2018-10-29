 Подозреваемый в рассылке бомб в США Сайок писал в Facebook о "русских братьях", - WP

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Подозреваемый 56-летний Цезарь Сайок неоднократно упоминал о "моих русских братьях" на странице в Facebook в 2015 году. После распространения новостей о нем Facebook закрыл публичный доступ к аккаунту. Однако издание The Washington Post заявляет, что получило сотни сообщений за 2015-2016 годы от исследователя социальных медиа при Колумбийском университете Джонатана Олбрайта. Который успел скопировать сообщения перед тем, как Facebook закрыл к ним доступ.

Сообщается, что Сайок вел несколько аккаунтов в Facebook и Twitter, где он размещал много селфи и фото с различных событий. В одном из сообщений аккаунта, как представляется, связанного с Сайоком говорится: "Братья из России, родственники великого лидера Puttins сегодня нас посетят". Издание считает, что Puttins может быть неправильно написанным "Путина".

По меньшей мере пять раз в 2015-м - трижды в апреле и по одному разу в июне и октябре - аккаунт в Facebook содержал упоминания о "моих русских братьях", а также фото Сайока с группой лиц.

До ареста Сайок жил в Майами, где многочисленная русская община и, возможно, в своих сообщениях он просто вспоминал друзей этой национальности, рассуждает издание. В других случаях Сайок говорит о "моих итальянских братьях".

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Сообщения указывают на фиксацию пользователя на различных темах, включая спорт, коренные народы Америки и продвижения бизнеса Сайока. Однако, в апреле 2016 года - после того, как он несколько месяцев не размещал сообщений в Facebook - тема сообщений резко изменилась и была направлена ​​на возвеличивание борьбы Сирии против ИГИЛ.

"Он просто появляется через четыре месяца и начинает постоянно распространять истории об ИГИЛ и террористах, - говорит Олбрайт. - Поворот был радикальным... Он нашел идеи, которые его уже не оставляли".

Сообщения созвучны с темами российской пропаганды, где Россия и сирийские проправительственные силы изображаются положительно в борьбе с "террористами", отмечает издание. В США официальная позиция является критической к авторитарному режиму Башара Асада.

Напомним, в США зафиксировали отправку посылок с самодельными бомбами, которые были адресованы видным американским политическим и общественным деятелям, в том числе – бывшему президенту Бараку Обаме. 27 октября в штате Флорида, откуда, как установили следователи, были отправлены конверты с взрывными устройствами, задержали подозреваемого - 56-летнего Цезаря Сайока. У него давняя криминальная история, а в последнее время он публично идентифицировал себя как сторонника президента США Дональда Трампа.

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