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Все про:Антарктида (30) конкурс (733) наука (526) Минобразования (1023)

 Украинская антарктическая экспедиция получила рекордное количество заявок, конкурс 10 человек на место, - Минобразования

За первый месяц конкурса по отбору полярников для 24-й Украинской антарктической экспедиции на станцию Академик Вернадский уже подали документы 116 кандидатов, из них более 20% - женщины (26 кандидатов).

Об этом  сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.

Украинская антарктическая экспедиция получила рекордное количество заявок, конкурс 10 человек на место, - Минобразования 01

"В этом году мы уже - по результатам только первого месяца - имеем рекордное количество заявок, ведь впервые объявили открытый конкурс на отбор команды на станцию Вернадский. Ранее, к сожалению, много лет это был некий закрытый клуб, в который было попасть достаточно сложно. Более того - это был закрыт мужской клуб, потому что хоть и негласно, но существовал запрет на прием женщин в экспедиции. Сейчас же мы не делаем никаких гендерных ограничений по вопросу возможных участников экспедиции - принимаем документы и от кандидатов мужчин, и от кандидатов женщин. Отбор будет производиться исключительно по физическим, психологическим и профессиональным критериям", - отметил и.о. директора Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Впервые за 25 лет выделены средства на ремонт украинской станции в Антарктиде, - глава Национального антарктического центра Дикий. ВИДЕО

В целом конкурс в экспедицию сейчас составляет более 10 человек на место. Больше всего желающих быть в Антарктике системным администратором связи, поваром и врачом. Так, на сисадмина пока претендуют 36 кандидатов (35 мужчин и 1 женщина), на повара - 23 (13 мужчин и 10 женщин), на врача - 20 (12 мужчин и 8 женщин).

На места ученых пока подались 17 кандидатов (10 мужчин и 7 женщин).

Прием документов для участия в 24-й Украинской антарктической экспедиции продлится до 30 ноября. 

Смотрите: Украинского биолога Весельского эвакуировали со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде из-за аппендицита, - глава НАНЦ Дикий. ФОТОрепортаж

Отряд зимовщиков для 24-й экспедиции формируется из 12 человек 7 научных работников, 3 человека инженерно-технического персонала (дизелист-электрик, системный механик, системный администратор связи), врач и повар.

Источник: https://censor.net.ua/n3093999
 
   
 Топ комментарии
 
До чего гады соевые довели страну, убежать на Северный Полюс и то очередь Украинская антарктическая экспедиция получила рекордное количество заявок, конкурс 10 человек на место, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9778
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вот бы соевых туда отправить всей компанией,без обратного билета..хотя местным обитателям флоры и фауны придется выехать оттуда-они не украинцы реформы вряд ли выдержат...
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Антарктида - это Южный полюс. Там пингвины живут)
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До чего гады соевые довели страну, убежать на Северный Полюс и то очередь Украинская антарктическая экспедиция получила рекордное количество заявок, конкурс 10 человек на место, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9778
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Антарктида - это Южный полюс. Там пингвины живут)
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на северном моржи живут..если отправить "по блату" элиту, то сначала примут петю,гройсмана и реву за своих, из-за одинаковой весовой категории...потом конечно поймут,что этих скорее к свиньям...
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вот бы соевых туда отправить всей компанией,без обратного билета..хотя местным обитателям флоры и фауны придется выехать оттуда-они не украинцы реформы вряд ли выдержат...
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Да уж.Они создадут там Министерство по льду.И будут снегом торговать с пингвинами.Хотя по Конституции,снег и так принадлежит пингвинам Українська антарктична експедиція отримала рекордну кількість заявок, конкурс 10 осіб на місце, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 5426
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Та да.
Про "соя вальцман чоколят, ліпєцькі мальдіви", вату хоч у 3 години ночі розбуди, - відбарабанить без запинки,, а про те, що в Антарктиді є наша УКРАЇНСЬКА антарктична станція "Академік Вернадський.", так про те совковата навіть і не чула.....
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что - уже поменялись полюса...?\вот так живёшь - и за всем не успеваешь уследить...)))\
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Та на 1000 вакансий открывайте тему! Муки и сахара пока валом с солью. Пингвины яйцами поделятся---они здоровые у них, как у страуса. Омлеты, в крутую молотком бить итд. Валить точно надо. Рискну шуткануть и по поводу Сомали, дворниками, сапожниками там. С резины колёсной лапти резать, пыль мести ---она там везде, сойдёт. Пальто не надо, море там есть, пиратам движки ремонтировать! Так рожи здесь осточертели одни и те же.
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от газовых цен барыжной власти хоть к черту на кулички хоть в Арктику-везде желающих перебор
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В детстве мечтал, сейчас не решился бы ))
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Українська антарктична експедиція отримала рекордну кількість заявок, конкурс 10 осіб на місце,
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Конкурс відмінити - на один рік заслати на антарктичну стацію всю ВР, КМ і Харанта разом з АП.
Хоч один рік поживемо по-людськи.
А так хочеться пожити по-людськи і працювати...(С)
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Всю жизнь мечтал попасть в Антарктиду. Но видимо не судьба. Завидую тем кого выберут
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Эх... Я бы поехал, наблюдателем за медведями...
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они вымирают от голода. Хорошего мало за таким наблюдать
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В Антарктиде? Вымирают от голода? Медведи?
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Придётся жить с кацапами в одном помещении . Может быть даже спать на одной кровати -раскладушке , - чтоб не замёрзнуть . Кто кого победит в борьбе за одеяло ?? ... .
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Які кацапи?
Про що ти мариш?
В Антарктиді є наша УКРАЇНСЬКА антарктична станція "Академік Вернадський."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская антарктическая экспедиция получила рекордное количество заявок, конкурс 10 человек на место, - Минобразования
 
 
 
 
 
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