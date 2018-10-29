 После 2013 года россияне стали хуже относиться к украинцам и мигрантам, - "Левада-центр"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"За время, прошедшее после распада СССР, уровень диффузной, массовой ксенофобии существенно поднялся. Последний всплеск этнонациональной напряженности приходится на 2013 год, после которого в результате конфронтации России с западом и гибридной войны в Украине общая внутренняя ксенофобия по стране снизилась и изменила свою структуру", - сказал Гудков.

По его словам, антикавказские установки, которые играли главную роль до 2013 года, уступили место антицыганским и антииммигрантским настроениям, в особенности по отношению к гастарбайтерам из Средней Азии, расистским установкам по отношению к китайцам и чернокожим и умеренно выраженным античеченским настроениям, также выросли антиукраинские настроения.

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"Ядро ксенофобов, если говорить в целом, составляет от 8 до 15 процентов взрослого населения, увеличиваясь до 20 процентов в моменты острых социальных кризисов", - сказал Гудков. Он добавил, что такие граждане сочетают антисемитские, расистские и ксенофобские взгляды, чувствуют ущемленность и отличаются повышенной склонностью к агрессии.

Вторую категорию граждан составляет более пассивная среда сочувствующих ксенофобам. Она характеризуется тем, что разделяет расистские лозунги, но не готова к открытым действиям в их поддержку. При этом такие граждане готовы одобрить репрессивные меры в отношении мигрантов или лиц других национальностей со стороны государства. "Ее распространенность можно оценить в 20-30 процентов от населения вдобавок к ядру", - сообщил руководитель "Левада-центра".

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В целом ситуацию в России Гудков охарактеризовал как "латентную агрессивность, которая может выразиться в открытую агрессию, только если будет обеспечена национальная мобилизация, если будет задействовано государство".

При этом исследователи отмечают ослабление иммунитета к ксенофобии и антисемитизму - если в середине 90-х против любых форм ксенофобии и расизма выступали около половины населения России, сегодня признаки неприятия таких проявлений отмечаются только у 25-30 процентов россиян.

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