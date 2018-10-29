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Все про:Ксенофобия (116) опрос (1592) Россия (70896) Левада-Центр (61)

 После 2013 года россияне стали хуже относиться к украинцам и мигрантам, - "Левада-центр"

По данным "Левада-центра", ядро ксенофобов составляет 8-15% взрослого населения России, еще 20-30% россиян - пассивная среда сочувствующих ксенофобам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"За время, прошедшее после распада СССР, уровень диффузной, массовой ксенофобии существенно поднялся. Последний всплеск этнонациональной напряженности приходится на 2013 год, после которого в результате конфронтации России с западом и гибридной войны в Украине общая внутренняя ксенофобия по стране снизилась и изменила свою структуру", - сказал Гудков.

По его словам, антикавказские установки, которые играли главную роль до 2013 года, уступили место антицыганским и антииммигрантским настроениям, в особенности по отношению к гастарбайтерам из Средней Азии, расистским установкам по отношению к китайцам и чернокожим и умеренно выраженным античеченским настроениям, также выросли антиукраинские настроения.

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"Ядро ксенофобов, если говорить в целом, составляет от 8 до 15 процентов взрослого населения, увеличиваясь до 20 процентов в моменты острых социальных кризисов", - сказал Гудков. Он добавил, что такие граждане сочетают антисемитские, расистские и ксенофобские взгляды, чувствуют ущемленность и отличаются повышенной склонностью к агрессии.

Вторую категорию граждан составляет более пассивная среда сочувствующих ксенофобам. Она характеризуется тем, что разделяет расистские лозунги, но не готова к открытым действиям в их поддержку. При этом такие граждане готовы одобрить репрессивные меры в отношении мигрантов или лиц других национальностей со стороны государства. "Ее распространенность можно оценить в 20-30 процентов от населения вдобавок к ядру", - сообщил руководитель "Левада-центра".

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В целом ситуацию в России Гудков охарактеризовал как "латентную агрессивность, которая может выразиться в открытую агрессию, только если будет обеспечена национальная мобилизация, если будет задействовано государство".

При этом исследователи отмечают ослабление иммунитета к ксенофобии и антисемитизму - если в середине 90-х против любых форм ксенофобии и расизма выступали около половины населения России, сегодня признаки неприятия таких проявлений отмечаются только у 25-30 процентов россиян.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093996
 
 
 Топ комментарии
 
пффф та всем срать.кацапо-фашисткую мразоту весь мир ненавидит.
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Когда вшей с гнидами принудительно вычесывают из головы, они ненавидят всех и каждого, кто лишил их возможности пить кровь здорового организма. )))
Рашистов лишили возможности паразитировать на "братских народах", которые веками кормили и одевали эту безродную срань, за что же ордынцам любить украинцев и всех, кто умеет работать и созидать, а не жрать шмурдяк и метать лепёшки из говна? ))
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пффф та всем срать.кацапо-фашисткую мразоту весь мир ненавидит.
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руские любит - если бьёт, значит любить.
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хотя к мигрантам более-менее..(если не считать Саакошвили)
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друзья, берите пример с Балтииских фошиздов, руске начинает к балтиицам относится более уважительно, вот тут один пример, они сразу побаивается а если боится (по их же скрепам) то уважает:

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти в Латвии и Эстонии создали фактически зоны сегрегации и апартеида в центре Европы, ограничив русскоязычное население в целом ряде прав, передает РИА Новости.
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прям количество мудаков в раше посчитали
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Сирийка о России: "Столько нищих я даже в разрушенной Сирии не видела"!После 2013 года россияне стали хуже относиться к украинцам и мигрантам, - "Левада-центр" - Цензор.НЕТ 49
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Конечно лучше мигранты-украинцы, чем мигранты-таджики. Но где-ж их взять?
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Чего вы трёте здесь?!
Мокши никогда нас не любили?
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Когда вшей с гнидами принудительно вычесывают из головы, они ненавидят всех и каждого, кто лишил их возможности пить кровь здорового организма. )))
Рашистов лишили возможности паразитировать на "братских народах", которые веками кормили и одевали эту безродную срань, за что же ордынцам любить украинцев и всех, кто умеет работать и созидать, а не жрать шмурдяк и метать лепёшки из говна? ))
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Звісно в Масквабаді Курбан-Байрам то велике свято, величезне просто. Усі вулиці заповнені вірними мусульманами.
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Беженцы из Донбасса жалуются на отказы в продлении временного убежища
Газета "Коммерсантъ" №198 от 27.10.2018

Защитили? До свидания. Своих не бросаем ©.
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не росияне а враг, во первых. А во-вторых чем хуже они к нам относятся тем лучше для нас. Иначе придут *спасать* градами и смерчами как даунбаситов.
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и в третьих мне как то пох. что думают о нас кацапы и как то уже надоело смотреть каждый день *а что там у кацапов*. Закрыть ту черную дыру неприбиваемым информационным куполом и пускай хоть пожрут друг друга. АТО склыдывается впечатление что власть все время зондирует почву мирить нас с мышебратьями...
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А к кому они когда хорошо относились? Великорусский державный шовинизм - вот их отношение ко всем остальным народам.
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А как украинцы 'полюбили' кацапов. Зацеловали бы до смерти
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Было бы странно если бы соц опрос вдруг показал что население РабСсии вдруг преисполнилось скрепной любви к ближнему своему... )) а так все ожидаемо - варятся в своем же котле ненависти и надуманого величия...
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Китайские банки вычищают российских клиентов, массово закрывая счета компаний, блокируя платежи и отказывая даже в простейших операциях, вроде обмена валюты.

Эксперт рассказал, как китайские банки закрывают счета российских компаний.
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Ні,ну вірити цій леваді-себе не поважати.Хоча,як на мене,мені поху... що там кацапи варнякають...Хороший кацап-мертвий кацап!
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Господи, радость-то какая!
А опросите украинцев, сколько из нас ненавидит этот мокшанский сброд.😁
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле 2013 года россияне стали хуже относиться к украинцам и мигрантам, - "Левада-центр"
 
 
 
 
 
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