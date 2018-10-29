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Все про:Одесса (5204) рейдерство (773) рынок (384)

 Активист сообщил о возможных "стычках" силовиков с беглыми хозяевами рынка "7-й километр" в Одессе

Фактические собственники одесского рынка "7 км" братья Аврамовы наняли одну из националистических организаций города Киева для защиты предприятия и своих подчиненных от законных действий правоохранительных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники заявил глава одесской общественной организации "Рада громадської безпеки" Марк Гордиенко.

"Будто бы братья Аврамовы, находящиеся в бегах, но до сих пор контролирующие "7 км" и самый богатый в стране Овидиопольский район, наняли на "одесский движ" киевских националистов. И те приедут качать прокурорских, которые собираются выписывать пидозры соратникам Аврамовых" - написал он.

Также общественник добавил, что сейчас эта информация проверяется правоохранительными органами.

Источник: https://censor.net.ua/n3093994
 
 
 Топ комментарии
 
Одесское ОПГ не договорилось с киевским ОПГ, наняло другую ОПГ, чтобы те приехали и отбились от ОПГ посланное киевским ОПГ.
Нас это не касается - пусть они все вместе хоть со скалы прыгнут в море и утонут.
Активист сообщил о возможных "стычках" силовиков с беглыми хозяевами рынка "7-й километр" в Одессе - Цензор.НЕТ 3725
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Я понимаю ещё "украинские националисты"!
Но киевские националисты?! Это как? Активист сообщил о возможных "стычках" силовиков с беглыми хозяевами рынка "7-й километр" в Одессе - Цензор.НЕТ 770
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Одесское ОПГ не договорилось с киевским ОПГ, наняло другую ОПГ, чтобы те приехали и отбились от ОПГ посланное киевским ОПГ.
Нас это не касается - пусть они все вместе хоть со скалы прыгнут в море и утонут.

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На самом деле смеху мало. Начнет лихорадить рынок 7-й км, начнет лихорадить пол Украины
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хотелось бы посмотреть)))
откуда в киеве националисты???? так, черти, которые пиковых бояться
а в одессе одни пиковые, последнее время, авякова горные соплеменники

как не странно, но всадник апокалипсиса - амброськин, играет сейчас роль ишака по борьбе с аулами воровскими

одесситы сами порешают, националисты они еще те
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Я понимаю ещё "украинские националисты"!
Но киевские националисты?! Это как? Активист сообщил о возможных "стычках" силовиков с беглыми хозяевами рынка "7-й километр" в Одессе - Цензор.НЕТ 770
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яка різниця які там вони , якщо слово "націоналісти" треба брати в дужки .
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Та там мутняки беспросветные с тем седьмым. Недавно была инфа о том, что внук Добрянского чего то там отсудил, там мрак полный, ведь пирог то конкретный
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националисты рабиновичей страшная сила...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАктивист сообщил о возможных "стычках" силовиков с беглыми хозяевами рынка "7-й километр" в Одессе
 
 
 
 
 
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