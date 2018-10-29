 Активист сообщил о возможных "стычках" силовиков с беглыми хозяевами рынка "7-й километр" в Одессе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники заявил глава одесской общественной организации "Рада громадської безпеки" Марк Гордиенко.
"Будто бы братья Аврамовы, находящиеся в бегах, но до сих пор контролирующие "7 км" и самый богатый в стране Овидиопольский район, наняли на "одесский движ" киевских националистов. И те приедут качать прокурорских, которые собираются выписывать пидозры соратникам Аврамовых" - написал он.
Также общественник добавил, что сейчас эта информация проверяется правоохранительными органами.
Нас это не касается - пусть они все вместе хоть со скалы прыгнут в море и утонут.
откуда в киеве националисты???? так, черти, которые пиковых бояться
а в одессе одни пиковые, последнее время, авякова горные соплеменники
как не странно, но всадник апокалипсиса - амброськин, играет сейчас роль ишака по борьбе с аулами воровскими
одесситы сами порешают, националисты они еще те
Но киевские националисты?! Это как?