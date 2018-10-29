 Сытник должен прокомментировать новые тарифы на газ для населения, ведь и старые НАБУ находило необоснованными, - адвокат НКРЭКУ Одинец

Об этом напоминает адвокат Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ирина Одинец в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Согласно материалам из решения Соломенского райсуда Киева, детективы Бюро установили, что еще в 2016 году должностные лица Кабмина совершили преступление, действуя умышленно и злоупотребляя служебным положением, когда обязали НАК "Нафтогаз Украины" покупать украинский газ по экономически необоснованной цене - 4849 грн. за тысячу "кубов".
"Но с 1 ноября НАК "Нафтогаз Украины", согласно постановлению Кабмина, увеличит закупочную цену до 6235 грн. за тысячу "кубов". Соответственно - для населения цена вырастет до 8550 грн за тысячу "кубов". И это еще не все: правительство совместно с МВФ определил ценовую формулу, по которой с 1 мая 2019-го и с 1 января 2020 года газ будет дорожать, пока его цена для населения не сравнится с ценой для промышленных потребителей. Странно, почему же молчит господин Сытник? Ведь, по логике НАБУ, на наших глазах происходит очередное преступление! И не одно. Необоснованную цену сделали еще более необоснованной, появилась некая "преступная формула". И наносится вред экономическим интересам государства, если бытовые потребители потребляют 16,8 млрд кубометров газа в год, только первое подорожание приведет к переплате в размере 21,7 млрд грн", - написала Одинец.
Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. По словам премьер-министра, сначала Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.
На сегодня цена газа для населения составляет 4942 гривны за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, которые включают транспортировку, - 6958 гривен за тысячу кубометров.
Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители фонда ранее настаивали на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть поднята до уровня импортного паритета.
Журналисты обвинили Кононенко в том, что фирма людей, приближенных к депутату, получила вне конкурса литиевое месторождение, которое может принести владельцу до 2,5 млрд долларов.
Все равно цена на газ меньше не станет!
Кого отбеливаете? Гросю? Торта? Кобеля?
Геніальна схема !
Той сытник хай хоть свои "успехи" прокомментирует и отчитается где наши налоги четвертый год уж как...
по газу... как его там, шо трусами торговал отчитается.
Ох, как отчитается..................
А то что они не телятся - это их проблемы.
не иначе как кавбасу по 2,20....
просто война обнажила!!!
есть такой тип девиц
она и на вид и фигур норм, но как открывает хавало
все
откуда вы беретесь????
шо должен он комментировать???
может это вы, собаки придворные, должны обосновать эту цену???
Одна надежда на Тимошенко, но убьют и не допустят ее ригошоколады.
есди выберешь)))
.. Коли Вальцман з Гросьманом з сумними їбальніками розповідают мені про необхідність вкотре підняти ціну на український газ для населення України, ато дефолт нападе, я гортаю ці скріни і розумію, що вся та чиновницька наволоч, що сидить на Грушевського та Банковій, має п@L'@ти!!!!!....
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Пиши сразу: Сытник огент кремля, петя и грося- патриоты. Фсе
Чому Кремль за Тимошенко? Річ у тім, що Тимошенко має безліч корупційних скелетів у шафах, за які Росії зручно смикати, полохлива, легка для залякування, а також має зрозумілі Кремлю інстинкти та не має жодних сантиментів до України.