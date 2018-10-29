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 Общество
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Все про:НАБУ (2514) Газ (8953) Сытник (613) НКРЭКУ (256) Тарифы на газ (91)

 Сытник должен прокомментировать новые тарифы на газ для населения, ведь и старые НАБУ находило необоснованными, - адвокат НКРЭКУ Одинец

22 сентября 2017 года НАБУ открыло уголовное производство о необоснованности повышения тарифов на газ.

Об этом напоминает адвокат Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ирина Одинец в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Согласно материалам из решения Соломенского райсуда Киева, детективы Бюро установили, что еще в 2016 году должностные лица Кабмина совершили преступление, действуя умышленно и злоупотребляя служебным положением, когда обязали НАК "Нафтогаз Украины" покупать украинский газ по экономически необоснованной цене - 4849 грн. за тысячу "кубов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение цены на газ для населения поможет в реформировании энергетического сектора Украины, - Волкер

"Но с 1 ноября НАК "Нафтогаз Украины", согласно постановлению Кабмина, увеличит закупочную цену до 6235 грн. за тысячу "кубов". Соответственно - для населения цена вырастет до 8550 грн за тысячу "кубов". И это еще не все: правительство совместно с МВФ определил ценовую формулу, по которой с 1 мая 2019-го и с 1 января 2020 года газ будет дорожать, пока его цена для населения не сравнится с ценой для промышленных потребителей. Странно, почему же молчит господин Сытник? Ведь, по логике НАБУ, на наших глазах происходит очередное преступление! И не одно. Необоснованную цену сделали еще более необоснованной, появилась некая "преступная формула". И наносится вред экономическим интересам государства, если бытовые потребители потребляют 16,8 млрд кубометров газа в год, только первое подорожание приведет к переплате в размере 21,7 млрд грн", - написала Одинец.

Также читайте: Может привести к монополизации рынка и невыполнению Украиной обязательств, - Регуляторная служба о проекте Кабмина о новой цене на газ

Сытник должен прокомментировать новые тарифы на газ для населения, ведь и старые НАБУ находило необоснованными, - адвокат НКРЭКУ Одинец 01
Сытник должен прокомментировать новые тарифы на газ для населения, ведь и старые НАБУ находило необоснованными, - адвокат НКРЭКУ Одинец 02
Сытник должен прокомментировать новые тарифы на газ для населения, ведь и старые НАБУ находило необоснованными, - адвокат НКРЭКУ Одинец 03

Также читайте: В Украине вводится мониторинг качества отопления, - НКРЭКУ

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. По словам премьер-министра, сначала Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.

На сегодня цена газа для населения составляет 4942 гривны за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, которые включают транспортировку, - 6958 гривен за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители фонда ранее настаивали на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть поднята до уровня импортного паритета.

Источник: https://censor.net.ua/n3093991
 
   
 Топ комментарии
 
Кинокомпания ЛОХ пикчерз предсталяет! От создателей "АТО за 30 секунд" и "Подолаємо корупцію вже сьогодні (прим. у 14 році)"! Фантастически - драматический фильм "Лжец Петя хочет на второй срок"! ⚠Страшный БЕНДЕРовец ⚠добавил(а),З 1 листопада 2018 ціна на газ для людей зросте з 6950 гр\м3 до 8550 гр\м3
З 1 травня 2019 вона складе вже 10 000 гр\м3
А з 1 січня 2020 року вона складе близько 12 000 гр\м3
Таким чином, ціну за 14 місяців підвищать приблизно на 90%.
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Чому ми самі дозволяємо баригам обдирати нас до нитки?
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адвокат как флюгер или дешевка девка 3 разрядом борделе ерничает и напрашивается какие мля выводы повышение на газ с 1 ноября пустышка ибо Постанова КМУ не прошла всех согласований Госслужба Регуляторной политики вообще получило 2 варианта Постановы по первому они дали отрицательный отзыв и не одобрили а второй вариант им КМУ заслало 18 октября а 19 октября Гройсман на внеочередном заседании КМУ принимает Постанову второй вариант 18 октября и Регулятор дал вообще вывод монополия и необоснованные просто к тому уголовному делу от 2017 года добавляется новый эпизод 19 октября 2018 года и Заключение регуляторной службы Украины... что повышение цены газа с потолка.. и не Согласован Регулятором второй вариант Постановы вообще..
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они не продают газ населению, тупицы
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пару сот покидьків нагнули цілу країну майже в центрі европи ...
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Пропрезидентские крадут уже миллиардами.
Журналисты обвинили Кононенко в том, что фирма людей, приближенных к депутату, получила вне конкурса литиевое месторождение, которое может принести владельцу до 2,5 млрд долларов.
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Волкер разрешил... Но начальник разрешил...
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Ну и нафига нам сейчас замылевать глаза такими инфами?!
Все равно цена на газ меньше не станет!
Кого отбеливаете? Гросю? Торта? Кобеля?
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а як же конституція...- надра..., та те , що належить ВСІМ
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витрати людям копенсують субсидіями , а де ж візьмуться субсидії ? З кишень людей !
Геніальна схема ! Ситник має прокоментувати нові тарифи на газ для населення, адже і старі НАБУ вважало необґрунтованими, - адвокат НКРЕКУ Одинець - Цензор.НЕТ 636
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Сытнык может комментировать что угодно, но потом ночью поедет на очередной визит к Барыге и все будет как положено.
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"Неплохо бы послушать начальника транспортного цеха" (с)
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ой, йой

Той сытник хай хоть свои "успехи" прокомментирует и отчитается где наши налоги четвертый год уж как...
по газу... как его там, шо трусами торговал отчитается.
Ох, как отчитается..................
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только хотел спросить, почему ты себе не лайкнул - но опоздал...)))
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вы ж хотели независимых оррганов - получайте.

А то что они не телятся - это их проблемы.
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а вы, стесняюсь спросить, каких органов хотели?
не иначе как кавбасу по 2,20....
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Какой хаос в стране творится, это не укладывается в голове!
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да он уже дет 10... если не 20
просто война обнажила!!! Сытник должен прокомментировать новые тарифы на газ для населения, ведь и старые НАБУ находило необоснованными, - адвокат НКРЭКУ Одинец - Цензор.НЕТ 8656
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Фокусы... но обязательно с разоблачением!...
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очередная ТП
есть такой тип девиц
она и на вид и фигур норм, но как открывает хавало
все
откуда вы беретесь????
шо должен он комментировать???
может это вы, собаки придворные, должны обосновать эту цену???
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При этой власти не каких понижений а бесконечные повышения пока не додавят нас.
Одна надежда на Тимошенко, но убьют и не допустят ее ригошоколады.
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если тебя это утешит, то при любой власти дешевле уже не станет, тем более при Тимошенко.
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Так чего тебе надо старче? Белых ты нехочешь, красных тоже....Может тебе на заработки куда -то.
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меня все устраивает, только зрадаботы немного нервируют.
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Хорошо вам пецьриотам. И все у вас хорошо. Только не еж сырых помидоров с шоколаждом на ночь.
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мне всегда хорошо при любой власти, потому что все причины неудачь ищу в себе, а не пеняют на дурное правительство, которое умным никогда не будет.
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жалко, что народу невозможно греться комментариями...пока его нагревают...
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КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0
.. Коли Вальцман з Гросьманом з сумними їбальніками розповідают мені про необхідність вкотре підняти ціну на український газ для населення України, ато дефолт нападе, я гортаю ці скріни і розумію, що вся та чиновницька наволоч, що сидить на Грушевського та Банковій, має п@L'@ти!!!!!.... Сытник должен прокомментировать новые тарифы на газ для населения, ведь и старые НАБУ находило необоснованными, - адвокат НКРЭКУ Одинец - Цензор.НЕТ 7279

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Дивний адвокат.. а може Ситник має не коментувати якусь куйню а займатись розслідуванням кримінальних проваджень, тим за що йому платять з податків?
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HARDварний Ramirez_lg.ua @Hrdware_RamirezЧитатьЧитать @Hrdware_RamirezЕщецена газа в Украине выше цены в Молдове на 1.65 грн. при этом в Молдове добывается НОЛЬ своего газа!! Сытник должен прокомментировать новые тарифы на газ для населения, ведь и старые НАБУ находило необоснованными, - адвокат НКРЭКУ Одинец - Цензор.НЕТ 3463
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политика нафтогаза антипродуктивна и антиэффективная. эти решения полностью деструктивные, некомпетентные. к тому же они принимаются умышленно с осознанием того, что они несут только вред. это мое субьективное видение.
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Почему Сытник должен комментировать цену на газ, а не то, что труханов на свободе, например. Я очень долго верила Сытнику
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Как перестать беспокоиться (о цене на газ) и начать жить. Карнеги
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Ця вівця отримує з наших податків гонорари. Видно що "працює", такий довгий висер флуду.
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Одинец,ты,що с дуба впала?Сытника як волка обложили,та не дають працювати...В Метро фейковые рекламы ставят,суд не создают,втравили в разборки с ГПУ и САП...У него проблем выше крыши.Возьми то,що он казав в 2016,спроэцируй на 2018,та буде тебе щастя Ситник має прокоментувати нові тарифи на газ для населення, адже і старі НАБУ вважало необґрунтованими, - адвокат НКРЕКУ Одинець - Цензор.НЕТ 3394
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Это из оперы : "Хто всрався? Нивістка"
Пиши сразу: Сытник огент кремля, петя и грося- патриоты. Фсе
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Тимошенко прийде і газ стане для громадян бнзкоштовним 😂
Чому Кремль за Тимошенко? Річ у тім, що Тимошенко має безліч корупційних скелетів у шафах, за які Росії зручно смикати, полохлива, легка для залякування, а також має зрозумілі Кремлю інстинкти та не має жодних сантиментів до України.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСытник должен прокомментировать новые тарифы на газ для населения, ведь и старые НАБУ находило необоснованными, - адвокат НКРЭКУ Одинец
 
 
 
 
 
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