 Сытник должен прокомментировать новые тарифы на газ для населения, ведь и старые НАБУ находило необоснованными, - адвокат НКРЭКУ Одинец

Об этом напоминает адвокат Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ирина Одинец в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Согласно материалам из решения Соломенского райсуда Киева, детективы Бюро установили, что еще в 2016 году должностные лица Кабмина совершили преступление, действуя умышленно и злоупотребляя служебным положением, когда обязали НАК "Нафтогаз Украины" покупать украинский газ по экономически необоснованной цене - 4849 грн. за тысячу "кубов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение цены на газ для населения поможет в реформировании энергетического сектора Украины, - Волкер

"Но с 1 ноября НАК "Нафтогаз Украины", согласно постановлению Кабмина, увеличит закупочную цену до 6235 грн. за тысячу "кубов". Соответственно - для населения цена вырастет до 8550 грн за тысячу "кубов". И это еще не все: правительство совместно с МВФ определил ценовую формулу, по которой с 1 мая 2019-го и с 1 января 2020 года газ будет дорожать, пока его цена для населения не сравнится с ценой для промышленных потребителей. Странно, почему же молчит господин Сытник? Ведь, по логике НАБУ, на наших глазах происходит очередное преступление! И не одно. Необоснованную цену сделали еще более необоснованной, появилась некая "преступная формула". И наносится вред экономическим интересам государства, если бытовые потребители потребляют 16,8 млрд кубометров газа в год, только первое подорожание приведет к переплате в размере 21,7 млрд грн", - написала Одинец.

Также читайте: Может привести к монополизации рынка и невыполнению Украиной обязательств, - Регуляторная служба о проекте Кабмина о новой цене на газ







Также читайте: В Украине вводится мониторинг качества отопления, - НКРЭКУ

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. По словам премьер-министра, сначала Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.

На сегодня цена газа для населения составляет 4942 гривны за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, которые включают транспортировку, - 6958 гривен за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители фонда ранее настаивали на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть поднята до уровня импортного паритета.