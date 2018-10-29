 Крымчан не будут преследовать за принудительную службу в российской армии, - прокуратура АРК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала прокурор Елизавета Дзигора, сообщают "Крым.Реалии".
"Тот факт, что гражданин Украины находится на службе в вооруженных силах России, безусловно, не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности по уголовному законодательству Украины. Я хочу сделать акцент на том, что не существует ситуации, которая также распространяется в информационном пространстве, о массовом возможном привлечении граждан Украины к уголовной ответственности за службу в российской армии. Это, безусловно, не так. И в случае, когда появляются факты, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии состава преступления, в каждом отдельном случае этот вопрос отрабатывается абсолютно по конкретным фактам", - отметила сотрудница прокуратуры АРК.
Дзигора подчеркнула, что уголовная ответственность для таких лиц может наступать только в тех случаях, если гражданин совершил преступление согласно украинского законодательства.
Навряд ли
Не будем брать грех на душу... Их расися накажет вместо нас...
А взагалі всі рос.військові для нас потенційні вбивці і злочинці.
Можно было бы даже вернуть смертную казнь...
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вот и я не вижу большой разницы между пособниками чёрных фашистов (нацистов) и красных фашистов (коммунистов). несправедливо...
Оказывается что омерика всегда знала место нахождение рассеиских невыдимых атомных лодок, разскрыли же руские секрет омерикансов - они всё знает о таинственных рассеиских лодках. Ну вот, это успех рассеиских спецслужб.
Я не про Багуцкую- та на роботі.
Не вбити кацапа, стоячи в караулі - оце й буде злочином.