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Все про:Крым (20744) оккупация (6655) призыв (468)

 Крымчан не будут преследовать за принудительную службу в российской армии, - прокуратура АРК

В прокуратуре Автономной Республики Крым уверяют, что не будет массового привлечения к уголовной ответственности жителей оккупированного Крыма, которых призвали в армию РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала прокурор Елизавета Дзигора, сообщают "Крым.Реалии".

"Тот факт, что гражданин Украины находится на службе в вооруженных силах России, безусловно, не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности по уголовному законодательству Украины. Я хочу сделать акцент на том, что не существует ситуации, которая также распространяется в информационном пространстве, о массовом возможном привлечении граждан Украины к уголовной ответственности за службу в российской армии. Это, безусловно, не так. И в случае, когда появляются факты, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии состава преступления, в каждом отдельном случае этот вопрос отрабатывается абсолютно по конкретным фактам", - отметила сотрудница прокуратуры АРК.

Дзигора подчеркнула, что уголовная ответственность для таких лиц может наступать только в тех случаях, если гражданин совершил преступление согласно украинского законодательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призывников из оккупированного Крыма отправят служить в армию РФ на Крайний Север, - российский военком

Источник: https://censor.net.ua/n3093989
 
 
 Топ комментарии
 
ну коль милитарная тема, вот пендосы, вот сцукины дети, разкусили же их руские спецы, разкрыли Крымчан не будут преследовать за принудительную службу в российской армии, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1453
Оказывается что омерика всегда знала место нахождение рассеиских невыдимых атомных лодок, разскрыли же руские секрет омерикансов - они всё знает о таинственных рассеиских лодках. Ну вот, это успех рассеиских спецслужб.
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дружище - це нормально, тех кого призывает сегодня в рассеиские воиска - не подлежит к осуждению - вот рашку за это будет драть и сильно, нельзя призывать в своии воиска лиц с окупированных територии - в том числи и немцы не призывали в свою армию людей окупированных територии, ну да, они же подписали конвенцию и её соблюдали, они же не руские.
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Если с Крайнего Севера то согласна с вами)да тем мокшам верить ...
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Согласен!

Не будем брать грех на душу... Их расися накажет вместо нас...
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Коли вони з'являться в лугандонії їм гарантовано 9 гр свинцю.
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Це якщо він не буде на дамбасі..
А взагалі всі рос.військові для нас потенційні вбивці і злочинці.
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дружище - це нормально, тех кого призывает сегодня в рассеиские воиска - не подлежит к осуждению - вот рашку за это будет драть и сильно, нельзя призывать в своии воиска лиц с окупированных територии - в том числи и немцы не призывали в свою армию людей окупированных територии, ну да, они же подписали конвенцию и её соблюдали, они же не руские.
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прочити ка по ниже, там написал о успехе рассеиских спецов - это успех Крымчан не будут преследовать за принудительную службу в российской армии, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6639
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Не всегда они соблюдали... Жителей Силезии наименовали "почти немцами" и призывали в вермахт...
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нет мне такой информации, есть инфо о добровольных батальонах (конечно добровольность совсем не не добровольно) кстати, если были граждани Германии то да призывали, сегдня тоже, пусть рюске пацан прячется где хочет (живёт) при первои возможности призывает.
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А зря!
Можно было бы даже вернуть смертную казнь...
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Также как не были привлечены к уголовной ответственности все прокуроры предавшие страну.
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Ну да не будут, у укр.прокуроров другая задача: - ловить добровольцев и выдавать их в паРашку 😿
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да, не будет, также как не одного латыша, литовца или эстонца, не одна из Балтииских стран не призывала к этвету, которые были принудительно (хоть и говорили мол добровольно) призваны в совковую армию - за это ни одного не призывали к ответу.
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Что это за бред...служить стране оккупанта это преступление .Пусть эти ушлепки в Сибири и остаются.
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Всем по медали и удостоверение УБД с усиленным питанием в санатории. Что за хахлятское проститутство? За что тогда сидели по лагерям пособники нацистов?
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За что тогда сидели по лагерям пособники нацистов?
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вот и я не вижу большой разницы между пособниками чёрных фашистов (нацистов) и красных фашистов (коммунистов). несправедливо...
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ну коль милитарная тема, вот пендосы, вот сцукины дети, разкусили же их руские спецы, разкрыли Крымчан не будут преследовать за принудительную службу в российской армии, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1453
Оказывается что омерика всегда знала место нахождение рассеиских невыдимых атомных лодок, разскрыли же руские секрет омерикансов - они всё знает о таинственных рассеиских лодках. Ну вот, это успех рассеиских спецслужб.
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Патріотично налаштовані громадяни звідти давно виїхали.
Я не про Багуцкую- та на роботі.
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як я бачу в "прокуратуру ар Крим" набрали веселих хлопців , щось там курять)! пристроїли дармоїдів на бюджетні кошти! залишилось ще парламент та кабмін організувати для мерзоти типу Семочко!
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>>если гражданин совершил преступление согласно украинского законодательства<<
Не вбити кацапа, стоячи в караулі - оце й буде злочином.
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Почему-то вспомнилось "мы не воевали, стояли на блокпостах в донбассе" и прочая хрень. Служить в армии россии, будучи гражданами Украины они не могут, я их российское гражданство принимать не заставлял, если давали насильно - родители могли и увезти. Но нет - добровольно сами принимают, добровольно идут служить в росармию. Они только хотят служить дома, в Крыму, но тут уж фиг вам, расея большая, валите на Север и на китайскую границу. Как-то так проблему вижу.
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А че нормально. Если наш гавнокомандующий торгует и сотрудничает с окупантами почему другим нельзя послужить в армии врага и *пострелять хохлов*. К тому же скоро выборы и Пете самому нужно будет дергать на Ростов к своим гибридным партньорам.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрымчан не будут преследовать за принудительную службу в российской армии, - прокуратура АРК
 
 
 
 
 
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