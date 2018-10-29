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 Группа чиновников, продававших паспорта украинцам, разоблачена в Болгарии

В Болгарии правоохранители разоблачили коррумпированных чиновников, которые за денежное вознаграждение помогали тысячам иностранцев из стран, не входящих в ЕС, получить болгарские паспорта.

Генеральная прокуратура Болгарии в понедельник, 29 октября, заявила, что проводит расследование в отношении сотрудников ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Подозреваемых обвиняют в коррупции, подделке документов, злоупотреблении служебным положением и создании криминальной группировки.

По данным СМИ, покупателями паспортов были граждане Украины, Молдовы и Македонии. В этих странах проживают этнические болгарские меньшинства. Представители этих меньшинств, предоставив доказательства о наличии болгарских корней, могут подавать заявления на получение гражданства Болгарии. Подозреваемых чиновников обвиняют в том, что они за вознаграждение предоставляли поддельные справки лицам, которые не являются болгарами.

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По данным правоохранителей, подозреваемые получали около 5 тысяч евро за одну такую ​​поддельную справку, а в неделю их выдавали около 30. Местные СМИ сообщают, что полиция в понедельник задержала руководителя ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом, и около 20 других подозреваемых.

Напомним, с 2007 года Болгария является членом ЕС. За последние десять лет, по данным министерства юстиции Болгарии, страна выдала около 115 тыс. паспортов иностранцам с болгарским корнями.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093988
 
 
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Китайские банки вычищают российских клиентов, массово закрывая счета компаний, блокируя платежи и отказывая даже в простейших операциях, вроде обмена валюты.
Эксперт рассказал, как китайские банки закрывают счета российских компаний.
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Жаль болгар, они ведь помогали украинцам эффективно интегрироваться в Европу
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5000 Евро?!
Грабеж!
Венгерские 1500 Евро стоят.

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Бред. Это румынские по €1500 предлагают
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГруппа чиновников, продававших паспорта украинцам, разоблачена в Болгарии
 
 
 
 
 
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