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Все про:Польша (4560) Вятрович (168)

 От противостояния между Украиной и Польшей всегда выигрывает третья сторона, - Вятрович

Главный урок истории заключается в том, что от противостояния между украинским и поляками всегда выигрывает третья сторона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"2018 - это год, когда и Польша и Украина отмечают восстановление своей независимости, которая произошла в 1918 году. Мы должны об этом вспоминать и понимать, что тогда, к сожалению, название независимости Украинской и поляков привела к войне между ними. А потом и к падению украинской, а затем и польского государства. Из этого мы должны принимать урок, и главный урок заключается в том, что от противостояния между украинским и поляками всегда воспользуется третья сторона ", - сказал Вятрович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корни многих мифов о "геноциде" поляков украинцами запускались через "специфических людей", связанных со спецслужбами, - Вятрович

Источник: https://censor.net.ua/n3093987
 
   
 Топ комментарии
 
так ты и не выползай - тебя же никто не просит...!
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Вятрович опомнился! а кто эту истерию антипольскую нагнетал - он в том числе. Очень странный типок, который юзает историю с одной - целью попасть в политикум на остальное ему наплевать, поэтому он будет говорить и делать только то, что нужно для политической карьеры. А вообще на московскую консерву вятрович тянет, дальше посмотрим , декларации например удивили.
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Тебя спросили из каких расеянских ебеней ты приполз на этот сайт Юрик?? Из рязаней али саратова? Или из карачаевочеркесии пожаловал обсудить проспект в Киеве?
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Шо дипломатов нет в стране? Не могут объяснить что пока у нас не закончится война с рашистами, взаимные обвинения и обиды нужно засунуть в одно место. Иначе это будет расценено Украиной как подигрывание хуйлу во время агрессии. Венгры уже показали свое лицо...
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Вылезло... провокатор...
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так ты и не выползай - тебя же никто не просит...!
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у этого юрика на это и ума даже не хватит - так-что не возноси его до небес...)))
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вся Украина знает , что это негодяй и подонок
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невже думаєш воно скажи що з мокшанських боліт, буде під срузкоєзичного українця косити.
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Та прямо уж..какой то Юрик-Юрьефф и вся Украина его знает ты его малехо переоцениваешь..
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Поляки перші почали воювати з пам'ятниками.
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Я о том и говорю, ... а чего он песком кидается... Меня уже забанили, чего сказал такого?
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Вся мировая "изТОРЫя" сплошной обман.
Нам ее сочинила(переписала) третья сила.
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вся "честная" история написана жабами на мокшанских болотах...)))
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Проспект Бандеры в Киеве...- ради укрепления дружбы с поляками?... Путин переименовал?...
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Тебя спросили из каких расеянских ебеней ты приполз на этот сайт Юрик?? Из рязаней али саратова? Или из карачаевочеркесии пожаловал обсудить проспект в Киеве?
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Вятрович опомнился! а кто эту истерию антипольскую нагнетал - он в том числе. Очень странный типок, который юзает историю с одной - целью попасть в политикум на остальное ему наплевать, поэтому он будет говорить и делать только то, что нужно для политической карьеры. А вообще на московскую консерву вятрович тянет, дальше посмотрим , декларации например удивили.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОт противостояния между Украиной и Польшей всегда выигрывает третья сторона, - Вятрович
 
 
 
 
 
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