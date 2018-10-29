 Суд обязал НАБУ открыть производство о растрате средств чиновниками Кабмина, в Минюсте это назвали давлением на правительство

Об этом заявляют в Минюсте, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Как информирует Интерфакс-Украина, Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о злоупотреблении властью, о растрате средств бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком, министром юстиции Павлом Петренко и еще рядом чиновников Минюста.

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Речь об этом идет в определении Соломенского райсуда от 17 октября.

Согласно тексту определения, в Соломенский райсуд поступила жалоба на бездеятельность НАБУ - нерегистрацию заявления о преступлениях, совершенных экс-премьером, министром юстиции, заместителем министра юстиции и другими должностными лицами Минюста по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебными положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

"Заслушав пояснения заявителя, исследовав материалы жалобы, следственный судья считает, что жалоба подлежит удовлетворению", - говорится в судебном решении.

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Суд, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса, определил, что НАБУ, являясь государственным правоохранительным органом, обязано было внести сведения в ЕРДР, а отказ в принятии и регистрации заявления или уведомления об уголовном правонарушении не допускается.

"Обязать должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований… внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях", - отмечается в определении суда.

В то же время, Министерство юстиции Украины официально сообщает, что распространенная в СМИ информация о злоупотреблении служебным положением со стороны высшего руководства Минюста в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украина по искам миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты. Стокгольма (Швеция) категорически не соответствует действительности.

"Учитывая то, что слушания по самому большому иску против Украины за всю историю государства состоится в начале 2019 года, распространения недостоверной информации направлено на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах, в частности по претензии миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта" к Украине на 5,5 млрд долларов США.

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Министерство юстиции защищает интересы государства Украина в международных судах, с привлечением наиболее компетентных юридических советников - международных юридических компаний мирового уровня, с соответствующим опытом и подтвержденной репутацией. Привлечение именно такого уровня юридических советников Latham & Watkins и HoganLovells произошло с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством, которое регулирует отбор юристов и консультантов по делам против Украины.

Официально заявляем: распространенная в СМИ дезинформация в рамках данного резонансного дела против Украины есть ничто иное как организована попытка давления на Кабинет министров, Министерство юстиции и государство Украина накануне заседания по делу в начале следующего года", - говорится в заявлении Минюста.