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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (16679) Минюст (1344) суд (21458) Укрнафта (185) Яценюк (7668)

 Суд обязал НАБУ открыть производство о растрате средств чиновниками Кабмина, в Минюсте это назвали давлением на правительство

Судебное обязательства НАБУ возбудить дело против должностных лиц Кабмина - беспрецедентное давление на правительство, Минюст и юридических советников мирового уровня Latham & Watkins и Hoganlovells, защищающих интересы государства Украина на сумму 5,5 млрд долларов США по делу против акционеров ОАО "Укрнафта".

Об этом заявляют в Минюсте, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Как информирует Интерфакс-Украина, Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о злоупотреблении властью, о растрате средств бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком, министром юстиции Павлом Петренко и еще рядом чиновников Минюста.

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Речь об этом идет в определении Соломенского райсуда от 17 октября.

Согласно тексту определения, в Соломенский райсуд поступила жалоба на бездеятельность НАБУ - нерегистрацию заявления о преступлениях, совершенных экс-премьером, министром юстиции, заместителем министра юстиции и другими должностными лицами Минюста по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебными положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

"Заслушав пояснения заявителя, исследовав материалы жалобы, следственный судья считает, что жалоба подлежит удовлетворению", - говорится в судебном решении.

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Суд, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса, определил, что НАБУ, являясь государственным правоохранительным органом, обязано было внести сведения в ЕРДР, а отказ в принятии и регистрации заявления или уведомления об уголовном правонарушении не допускается.

"Обязать должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований… внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях", - отмечается в определении суда.

В то же время, Министерство юстиции Украины официально сообщает, что распространенная в СМИ информация о злоупотреблении служебным положением со стороны высшего руководства Минюста в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украина по искам миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты. Стокгольма (Швеция) категорически не соответствует действительности.

"Учитывая то, что слушания по самому большому иску против Украины за всю историю государства состоится в начале 2019 года, распространения недостоверной информации направлено на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах, в частности по претензии миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта" к Украине на 5,5 млрд долларов США.

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Министерство юстиции защищает интересы государства Украина в международных судах, с привлечением наиболее компетентных юридических советников - международных юридических компаний мирового уровня, с соответствующим опытом и подтвержденной репутацией. Привлечение именно такого уровня юридических советников Latham & Watkins и HoganLovells произошло с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством, которое регулирует отбор юристов и консультантов по делам против Украины.

Официально заявляем: распространенная в СМИ дезинформация в рамках данного резонансного дела против Украины есть ничто иное как организована попытка давления на Кабинет министров, Министерство юстиции и государство Украина накануне заседания по делу в начале следующего года", - говорится в заявлении Минюста.

Источник: https://censor.net.ua/n3093986
 
 
 Топ комментарии
 
...о растрате средств бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком...

Выборы приближаются. Сейчас из Кроля варежки пошьют.
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Хренасе, 5.5лярдов зелени кролик с диабетиком сперли!
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Никто не поймался, как откроют, так и закроют. Как это было раньше. Пока Пэтя при власти - никто не сядет - все вместе грабят......
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Три маланца облапошили и грабят десятки миллионов украинцев. Люди молча отдают свои последние этим кровопийцам. Что можно ожидать от такого народа?.......................
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...о растрате средств бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком...

Выборы приближаются. Сейчас из Кроля варежки пошьют.
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Хренасе, 5.5лярдов зелени кролик с диабетиком сперли!
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Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, "Партия регионов" отныне не запрещена законом. Это победа!
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Миллионеры и
миллиардеры в Украине появились в результате воровства из бюджета...

Люди, не радуйтесь, когда вам рапортуют, что
чем-то пополнили бюджет...
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Петренко давно уже вместе с кентом его из сетама на нары пора. И Сукманову к ним праздничным набором. Ворье жуткое, наглое и беспросветно конченное из группы "Как в последний раз". "Лавринович и сын" по сравнению с этими выродками просто мальчики в грязных штанишках...
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Ну Беня сегодня в ударе! Я думал что заказуху на Яценюка и Петренко сделало сепарье из ЖопаБлока! А это КалоМойский! Сегодня вместе с Бутусововым раскручивается компания против Кучмы, см интервью Бродского!
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А че боитесь?
Если такие честные и все белое и пушистое - то пусть проверят!
Вон Лещенко за квартиру сколько раз проверяли....
Пусть и вас проверят!
А то действительно - юр. фирма завязана на АП - Бабича! Заработала лямы, а Нафтогаз еще и премии начислил и получил!
И шо то мне кажется это очень далеко не единичный случай!
Как там Китайская стена кроля поживает?
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А у пети есть связи в прокуратуре в лице кума! И в СБУ и НАПК и т.д.
И шо? Они что то нашли?
У вашей БРЕХНИ ни одного доказательства!
Как и в деле на Михо - что то давно клоуна луцика не слышно... Как там пленки, которые ему ФСБ передало?
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ничто не вечно под луной: ни арсюха ни петруха...к торнадовцам нах...
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Краще б Бюро довело до логічного завершення справу тієї ж Гонтаревої, яку відкрили, провівши обшуки у її відсутність на робочому місці свого часу і на цьому все закінчилось.
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Хорошая новость, хотя думаю Петя рейтинг повышает перед выборами. Сейчас активно будут освещать следствие, допросы Сени, а потом замылят.
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а незаконный ротердам и повышение цен на все
это не давление на народ Суд обязал НАБУ открыть производство о растрате средств чиновниками Кабмина, в Минюсте это назвали давлением на правительство - Цензор.НЕТ 3911
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пора заявлять жалобу - НАРОД УКРАИНЫ ПРОТИВ ГОСБАРЫГ У ВЛАСТИ - УЗУРПАЦИЯ НЕДР И АПРЧЕГО ТРУСНЯКОВЫМИ БАРЫГАМИ - И ГЕНОЦИД НАРОДА ОПГ КАБМИН и ВЕРХОВНА РАДА УКРАИНЫ, а также верховным барыгой тн президентом УКРАины НАРОДОМ НЕ ИЗЬРАННЫМ!!!
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Да Кролик ,дело твое дрянь продраться в Зраду ,не говоря за гаранта ,тебе не светит, а светит тебе Кролик дорога дальняя ( но тебя поймают ) и дом казенный , правда удобств в нем мало ,зато все бесплатно ,так что Сеня готовь корзинку Суд обязал НАБУ открыть производство о растрате средств чиновниками Кабмина, в Минюсте это назвали давлением на правительство - Цензор.НЕТ 6765
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСуд обязал НАБУ открыть производство о растрате средств чиновниками Кабмина, в Минюсте это назвали давлением на правительство
 
 
 
 
 
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