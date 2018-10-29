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 Минздрав запустил процесс создания национального реестра доноров

Министерство здравоохранения Украины начало закупки для создания Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, создание ЕГИСТ - это первоочередная задача для внедрения трансплантации в Украине.

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"Реестр доноров поможет вовремя находить потенциального донора, физические показатели которого позволяют спасти пациента, который нуждается в трансплантации. В общем информационная система предусматривает девять различных реестров потенциальных доноров по типам потребностей:

  1. Реестр волеизъявления лица о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство или назначение им полномочного представителя, содержащий такую ​​конфиденциальную информацию о физическом лице, которое дало согласие или несогласие на посмертное донорство или назначило полномочного представителя;
  2. Реестр волеизъявления лица, предоставившего в установленном законом порядке согласие на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовление биоимплантатов из тела умершего, которое оно представляет, содержащий конфиденциальную информацию о доноре-трупе или о физическом лице, которое дало согласие на изъятие анатомических материалов из тела умершего, которого оно представляет;
  3. Реестр анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов;
  4. Реестр живых доноров;
  5. Реестр живых доноров гемопоэтических стволовых клеток;
  6. Реестр получателей;
  7. Реестр лиц с трансплантированным анатомическим материалом;
  8. Реестр учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь с применением трансплантации и/или осуществляющих деятельность, связанную с трансплантацией, и других субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность, связанную с трансплантацией;
  9. Реестр трансплант-координаторов", - информируют в ведомстве.

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Уточняется, что в данный момент главная задача Минздрава - закупка услуг по разработке программного обеспечения для ЕГИСТ и доступ к международной базе живых доноров костного мозга.

На эти цели в бюджете 2018 года на трансплантацию целом предусмотрено более 28 млн грн: 26 млн 378 тыс. - на закупку услуг по разработке программного обеспечения и 1,9 млн - на приобретение доступа к международному реестру доноров.

Справка: Реестр доноров - это компьютерная база данных, в которой находится информация о потенциальных донорах и их HLA-фенотипы. Если возникает необходимость в проведении трансплантации гемопоэтических клеток, то из трансплантационного центра (клиники, которая проводит трансплантации) приходит запрос с указанием HLA-фенотипа пациента в организацию, которая отвечает за функционирование реестра. Используя эту информацию, в реестре проводят поиск донора.

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До сих в Украине отсутствовал единый реестр доноров, в котором бы хранилась вся необходимая информация по мировым стандартам. Это - одно из главных препятствий трансплантации костного мозга в Украине. Пока такой реестр отсутствует, украинцам делают пересадку костного мозга от неродственного донора только за рубежом - в Беларуси, Турции, Италии, Польше и других.

Источник: https://censor.net.ua/n3093981
 
   
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И всех обложить налогом!
А то, такие деньги мимо плывут, что сердце кровью обливается!
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"запустил процесс " - кто ж эти процессы направлять будет всё запускают и запускают!
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Процесс потрошения запущен и скоро пойдет конвеером.
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Чего чего а институт кровосисив у нас и так "приличный". Я молодости сдал литров 10 крови бесплатно и добровольно, что только летом отпуск получал и все льготы.
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Я знаю несколько десятков АКЦЕПТОРОВ с рыжей падлой во главе.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеМинздрав запустил процесс создания национального реестра доноров
 
 
 
 
 
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