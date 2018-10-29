 Минздрав запустил процесс создания национального реестра доноров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, создание ЕГИСТ - это первоочередная задача для внедрения трансплантации в Украине.

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"Реестр доноров поможет вовремя находить потенциального донора, физические показатели которого позволяют спасти пациента, который нуждается в трансплантации. В общем информационная система предусматривает девять различных реестров потенциальных доноров по типам потребностей:

Реестр волеизъявления лица о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство или назначение им полномочного представителя, содержащий такую ​​конфиденциальную информацию о физическом лице, которое дало согласие или несогласие на посмертное донорство или назначило полномочного представителя; Реестр волеизъявления лица, предоставившего в установленном законом порядке согласие на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовление биоимплантатов из тела умершего, которое оно представляет, содержащий конфиденциальную информацию о доноре-трупе или о физическом лице, которое дало согласие на изъятие анатомических материалов из тела умершего, которого оно представляет; Реестр анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов; Реестр живых доноров; Реестр живых доноров гемопоэтических стволовых клеток; Реестр получателей; Реестр лиц с трансплантированным анатомическим материалом; Реестр учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь с применением трансплантации и/или осуществляющих деятельность, связанную с трансплантацией, и других субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность, связанную с трансплантацией; Реестр трансплант-координаторов", - информируют в ведомстве.

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Уточняется, что в данный момент главная задача Минздрава - закупка услуг по разработке программного обеспечения для ЕГИСТ и доступ к международной базе живых доноров костного мозга.

На эти цели в бюджете 2018 года на трансплантацию целом предусмотрено более 28 млн грн: 26 млн 378 тыс. - на закупку услуг по разработке программного обеспечения и 1,9 млн - на приобретение доступа к международному реестру доноров.

Справка: Реестр доноров - это компьютерная база данных, в которой находится информация о потенциальных донорах и их HLA-фенотипы. Если возникает необходимость в проведении трансплантации гемопоэтических клеток, то из трансплантационного центра (клиники, которая проводит трансплантации) приходит запрос с указанием HLA-фенотипа пациента в организацию, которая отвечает за функционирование реестра. Используя эту информацию, в реестре проводят поиск донора.

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До сих в Украине отсутствовал единый реестр доноров, в котором бы хранилась вся необходимая информация по мировым стандартам. Это - одно из главных препятствий трансплантации костного мозга в Украине. Пока такой реестр отсутствует, украинцам делают пересадку костного мозга от неродственного донора только за рубежом - в Беларуси, Турции, Италии, Польше и других.