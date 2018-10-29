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 Политика Украины, Экономика
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 В проекте госбюджета-2019 на нужды армии заложено 100,6 млрд грн, - Минобороны

В проекте госбюджета на 2019 год на нужды армии предусмотрено 100,6 млрд грн. Денежное обеспечение военнослужащих планируется увеличить на 40%.

Об этом заявил директор департамента финансов Министерства обороны Украины Сергей Дяченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Минобороны.

"На денежное обеспечение и заработную плату в следующем году планируется выделить 55,6 миллиарда гривен (увеличено примерно на 40% по сравнению с 2018 г.), на вооружение и военную технику (закупку, модернизацию, проведение НИОКР, капремонт, обеспечение связью) - почти 17 миллиардов, на строительство (капремонт) военных объектов, строительство (приобретение) жилья для военнослужащих - 4,1 миллиарда гривен ", - сообщил Дяченко.

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По словам представителя Минобороны, финансовый запрос министерства в 2019 году был больше на 12 млр грн, по сравнению с цифрой в проекте госбюджета. Он выразил надежду, что при подготовке проекта госбюджета ко второму чтению расходы на армию могут быть увеличены.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093980
 
 
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Очень надеюсь, что эта сумма действительно пойдет на нужды!
...а не в карманы чинушей!
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Україна не росія, все пде туди, куди слід! В проекте госбюджета-2019 на нужды армии заложено 100,6 млрд грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4756
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Мільярди гривень на армію..
А раніше економили..
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Ото ж і доекономились... Дійшло таки, що годувати треба свою армію.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ проекте госбюджета-2019 на нужды армии заложено 100,6 млрд грн, - Минобороны
 
 
 
 
 
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