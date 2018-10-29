 Средняя зарплата в сентябре в Украине составила 9 042 грн, - Госстат

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Зарплаты выше средней получали на предприятиях промышленности, особенно в фармацевтике (16,4 тыс. грн), нефтепереработке (11,4 тыс. грн) и металлургии (11,2 тыс. грн), транспорте, секторе ИТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря медреформе зарплаты семейных врачей выросли в 2-3 раза, - Гройсман

"Средняя зарплата в образовании почти вдвое превысила минимальную и составила 7 176 грн. В медицине - 5 730 грн", - говорится в сообщении.