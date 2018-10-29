 Средняя зарплата в сентябре в Украине составила 9 042 грн, - Госстат

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Зарплаты выше средней получали на предприятиях промышленности, особенно в фармацевтике (16,4 тыс. грн), нефтепереработке (11,4 тыс. грн) и металлургии (11,2 тыс. грн), транспорте, секторе ИТ.
"Средняя зарплата в образовании почти вдвое превысила минимальную и составила 7 176 грн. В медицине - 5 730 грн", - говорится в сообщении.
В решті міст середня 5,5-7
забагато начальства в нас
А в среднем мы питаемся голубцами!!".Как то так...
Всі якось здивовані розрахунками
пишу те що думаю і як думаю.
круто
Сьогодні о 20:00 на ТВ "Прямий" Андрій Полтава.
https://www.youtube.com/watch?v=xzEuAJpNhYU
В сентябре будет не выше.
по 4.100 грн. грязными.В среднем 9 042 грн,
Прокурор Днепропетровской области Виктор Матвийчук задекларировал зарплату за август 2018г. в сумме 175.935,00 грн.
Первый заместитель прокурора области Роман Сосокв получил 180.005,00 грн.
Заместители областного прокурора - Ю. Черкашин и Р. Токарь - соответственно, получили 140.615,00 и 137.009,00 гривен..
Глава Днепропетровской местной прокуратуры №1 О. Халин подал две декларации. В первой задекларировал 116.412,00 грн заработной платы, а во второй - 269.272,00 грн компенсации за время вынужденного прогула.
Глава Днепродзержинской местной прокуратуры М. Захаров задекларировал 153.962,00 грн заработной платы, а глава Криворожской местной прокуратуры №1 В.Павличенко -106.113,00 грн....
121.229,00 грн. получил глава Никопольской прокуратуры С. Сидоров, а Синельниковской - С. Нестеренко, - бывший прокурор Покровского района, под руководством которого были совершены фальсификация уголовного дела в отношении директора и рейдерский захват ООО «Побут», - 130.035,00 грн.
В управлении надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Прокуратуры Днепропетровской области получили зарплаты: Светлана Полунина - 161.814,00 грн, В. Чеботарев - 103.089,00 грн, Светлана Резниченко - 129.873,00, а А. Чернов получил материальную помощь в связи с отпуском на сумму 94.448,00 грн.
В управлении представительства интересов государства в суде задекларировали зарплату за месяц: А. Биленко - 151.266,00 грн, А. Тавлеев - 130.417,00 грн, Оксана Ткаченко - 111.653,00 грн, Е. Романенко - 98.841,00 грн.
Всего в Украине более 11.000 прокуроров.
А инфляция была 15-20%, так что украинцы стали жить хуже даже если поверить в этот рост.
Щас в нас середня ще підросте