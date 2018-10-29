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Все про:зарплата (1782) статистика (399) Госстат (131)

 Средняя зарплата в сентябре в Украине составила 9 042 грн, - Госстат

Средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре составила 9 042 грн, что на 12,9% больше показателя сентября 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Зарплаты выше средней получали на предприятиях промышленности, особенно в фармацевтике (16,4 тыс. грн), нефтепереработке (11,4 тыс. грн) и металлургии (11,2 тыс. грн), транспорте, секторе ИТ.

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"Средняя зарплата в образовании почти вдвое превысила минимальную и составила 7 176 грн. В медицине - 5 730 грн", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3093974
 
   
 Топ комментарии
 
Это с учётом доходов Ахметова и Оффшоренка?...
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Хіба що в Київі, Дніпрі, Львові...
В решті міст середня 5,5-7
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Это если приплюсовать зарплату Кобелева.
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Хіба що в Київі, Дніпрі, Львові...
В решті міст середня 5,5-7
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чого це? все правильно.. зарплата директора 25000 а прибиральниці 3500.. і шо отримуємо в середньому?
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це якщо на одну прибиральницю припадає один директор
забагато начальства в нас
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У ДИРЕКТОРА УКР ПОЧТЫ 330 000 А ДОКТОР 6 000 ГР В СРЕДНЕМ ТАК
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В РАЕННЫХ БОЛЬНИЦАХ А ПОСЛЕ РЕФОРМЫ ГНОЙСМАНА И ТОГО МЕНЬШЕ СОКРАЩАЮТ И НА ПОЛ СТАВКИ
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То чого чекати, якщо Польща та інші країни чекають лікарів?
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"-Я ем одну капусту, а директор - одно мясо..
А в среднем мы питаемся голубцами!!".Как то так...
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Средняя зарплата в сентябре в Украине
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Кожного цікавить те що платять йому, чи не так ?
Всі якось здивовані розрахунками
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Глядя на количестиво машин на тротуарах - не очень....
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не знаю, чи це на роботі платять, чи лівий підробіток...
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амфаш Це не показник,у бідних африканських країнах теж автомобілів багато.У нас багато б.у автомобілів,пригнаних із закордону.
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Ну да. Нищим ничего не остаётся, как пригонять б/у автомобили из-за кордона....
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У мене на той час було трохи більше середньої зарплати, а моя доця отримувала 17 тис грн. Все залежить від кваліфікації, статі...
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Від міста дуже багато залежить. По зарплатах Київ випереджає інші міста. До того ж є ексклюзивні кваліфікації які оплачуються краще ніж інші, мова зараз не про вийнятки, а про маси.
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Дійсно, що доця вивчилася на екслюзивну спеціальність😳.
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я не вписуюсь у жодну з категорій, бо не ставлюсь до всього категорично.
пишу те що думаю і як думаю.
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Ksenia VB Зрозуміло,тут полюбляють ділити людей на порохоботів і зрадофілів.
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Примусово ділять та все перекручують.
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Отож.. тобі тут не дають лишитися просто людиною
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В Киеве 5,5 штук это хто? Разве что бюджетники. Сейчас в бизнесе в Киеве у секретаря с 10 к старт )) Кстати, наши нищие учителя, в Киеве, не вопрос и 15 к получают. Средняя зарплата в сентябре в Украине составила 9 042 грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 757
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може Києву окрему державу створити, бо не відповідає загальнодержавним критеріям по зарплатні
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Это с учётом доходов Ахметова и Оффшоренка?...
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а тебе в школе разве не объясняли, что зарплата и доходы это не одно и тоже ? Средняя зарплата в сентябре в Украине составила 9 042 грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 4541
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путает приставка "номинальная". Что бы это значило?
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на польських ресурсах щойно прочитав шо і в нас пенсія середня 7 000 гривень
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Конечно круто - 250 баксов, при чём это уже учителя с опытом и хорошей нагрузкой. Молодые учителя сколько не получают.
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Это как "средняя температура по больнице".В морге-0,а в реанимации-43 и средняя-36.6.

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Зависит от того сколько трупов в морге...
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Всё верно я получаю 13-14 тысяч смотря от выработки!
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щас про Петю пистать будут, ты будешь гадить на всю тыщу.
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Нормальная зарплата для нищей страны. Если у Кобеля миллион, а он хочет два, нужно повысить тариф. Все просто, стояли на майдане за европейскую зарплату. Вот ее и получают очень немногие. Югик алкаш и его замы и прочая публика....
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тю... а медики ж говорили по 17 000 получают, а в статистике - 5 730
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Плохо. Чем больше средняя по стране, тем меньше пенсия научных работников....
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А зачем Украине какие-то "научные работники"... Они не способны даже торговать трусами...
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Гм.... Вот когда меня выпрут на пенсию, я скажу, что думаю о пользе "научных работников". А пока - конечно нужны!
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Но хвала Небесам у нас имеется авторитет в этом деле и можно сказать дока по реализации труселей
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Так ведь средняя зарплата придумана не просто так. На нее завязана сейчас будущая пенсия. И если ты получал меньше среднего, фиг тебе светит хорошая пенсия даже при большом стаже. Поправьте, если я путаю.
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Спочатку треба визначитися, що таке "хорошая пенсія".
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А там все время меняются нормы подсчета, то берут за полгода то за два последних года.
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Не забуваємо.
Сьогодні о 20:00 на ТВ "Прямий" Андрій Полтава.

https://www.youtube.com/watch?v=xzEuAJpNhYU
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При этом ПФУ начислет пенсию с показателя 7601,55 грн средняя за август 2018г.
В сентябре будет не выше.
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Потому что максимальное удержание с зарплат 12285,90 грн. при большой з.п. То есть пенс фонд видит у Коболева не 8 млн., а 15 мин. зарплат, таков закон.
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теперь осталось только выяснить почему 67% населения нищеброды и сидят на субсидиях
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потому что хитрожопые. Сами работают в черную или серую но субсидии хотят. Кстати посмотрел ради интереса работа юа там ставка охраника, дворника 7 тысяч грузчика 9
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Коболев получит 8 млн премии.Остальные
по 4.100 грн. грязными.В среднем 9 042 грн,
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/// сам в шоке...(не злитесь на меня)
Прокурор Днепропетровской области Виктор Матвийчук задекларировал зарплату за август 2018г. в сумме 175.935,00 грн.
Первый заместитель прокурора области Роман Сосокв получил 180.005,00 грн.
Заместители областного прокурора - Ю. Черкашин и Р. Токарь - соответственно, получили 140.615,00 и 137.009,00 гривен..
Глава Днепропетровской местной прокуратуры №1 О. Халин подал две декларации. В первой задекларировал 116.412,00 грн заработной платы, а во второй - 269.272,00 грн компенсации за время вынужденного прогула.
Глава Днепродзержинской местной прокуратуры М. Захаров задекларировал 153.962,00 грн заработной платы, а глава Криворожской местной прокуратуры №1 В.Павличенко -106.113,00 грн....
121.229,00 грн. получил глава Никопольской прокуратуры С. Сидоров, а Синельниковской - С. Нестеренко, - бывший прокурор Покровского района, под руководством которого были совершены фальсификация уголовного дела в отношении директора и рейдерский захват ООО «Побут», - 130.035,00 грн.
В управлении надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Прокуратуры Днепропетровской области получили зарплаты: Светлана Полунина - 161.814,00 грн, В. Чеботарев - 103.089,00 грн, Светлана Резниченко - 129.873,00, а А. Чернов получил материальную помощь в связи с отпуском на сумму 94.448,00 грн.
В управлении представительства интересов государства в суде задекларировали зарплату за месяц: А. Биленко - 151.266,00 грн, А. Тавлеев - 130.417,00 грн, Оксана Ткаченко - 111.653,00 грн, Е. Романенко - 98.841,00 грн.

Всего в Украине более 11.000 прокуроров.
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ну и ? Если грузчик получает 9 ясное дело у прокурора больше должно быть.
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Средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре составила 9 042 грн, что на 12,9% больше показателя сентября 2017 годаИсточник: https://censor.net.ua/n3093974

А инфляция была 15-20%, так что украинцы стали жить хуже даже если поверить в этот рост.
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вера понятие поповское, я тебе дал ссылку с графиками.
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Я нейрохирург высшей категории у меня зарплата 4800гр
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а скока с клиетов берешь за однуо перацию?
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в какой нибудь районной больнице, в Тернопольской области как в самой нищей.
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Там нема лікарів, бо всі володіють польською мовою🤔
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Мій знайомий, хирург-офтальмолог, працює у державній київській клініці з понеділка по середу, потім їде до Тернополя або Чернівців, де на нього чекає ціла черга пацієнтів на комерційній основі. Я би не сказав що він бідує. Ще й по європейських симпозіумах регулярно катається.
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еще чуть-чуть до 10 тыс. гривен и никто в Польшу уже не поедет, Гройсман сказал Средняя зарплата в сентябре в Украине составила 9 042 грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 7056
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9042 /28=$323. Маловато, но лучше чем было год-два назад
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Меньше на цензоре сидите - и зарплата больше будет
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСредняя зарплата в сентябре в Украине составила 9 042 грн, - Госстат
 
 
 
 
 
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