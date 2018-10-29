 С начала суток ни один украинский воин не пострадал, наибольшую активность враг проявлял возле Лебединского, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, также зафиксирован один случай ведения огня по участку местности - граната в ходе вражеского обстрела из СПГ упала неподалеку от Красногоровки.
"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшая активность врага зафиксирована вблизи Лебединского, где он совершил два обстрела позиций обороняющихся войск", - информируют военные.
Вражеский огонь наблюдатели Объединенных сил также фиксировали в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Красногоровка, Пески, Чермалык, Водяное и Лебединское.
"В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения Операции остается под контролем украинских военных", - резюмируют в пресс-центре.
Напомним, в течение прошедших суток, 28 октября, противник 19 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Один военнослужащий Объединенных сил был ранен.
будемо сподіватися на краще і що наші хлопці не постраждають
спокійного вам вечера і тихої ночки!
спасибо, что живые!