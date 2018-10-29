 На активиста "Национальных дружин" в Павлограде Малимонова совершено нападение - ему нанесли 18 ударов кастетом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке "Национальных дружин".
В сообщении отмечается: "Представителю Национальних дружин" в Павлограде, Юрию Малимонову, неизвестные проломили голову. Сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии. Причной нападения на Юрия стала его активная антинаркотическая деятельность в городе, а именно - борьба с наркорекламой.
На нашего побратима напали подло - со спины. Залили баллоном глаза и проломили голову кастетом, сломали челюсть.
Мы просим всех, кто обладает какой-либо информацией о нападении, позвонив по телефону (063) 104 45 75, или написать в личные сообщения Национальный корпус Днепр. Это очень важно! Свидетели происшествия, отзовитесь!".
Лидер "Национальных дружин" Андрей Билецкий в Фейсбуке отметил: "В Павлограде совершено нападение на Юрия Малимонова, активиста "Национальных дружин". 18 ударов кастетом. Пробит череп, сломана челюсть. Состояние критическое.
Причина нападения известна. "Национальные дружины" и сам Юрий Малимонова известны в городе борьбой с наркоторговлей.
Мы не оставим это дело. Мы поставили перед собой задачу по уничтожению наркобизнеса в стране. И я уверен, что мы сделаем все, чтобы ее выполнить.
По ситуации все необходимые меры уже приняты, лечение обеспечено. Виноваты - будут найдены и наказаны. Даже если полиция не сможет найти нападающих, я более чем уверен, что это смогут сделать побратимы. Ведь "один за всех и все за одного" для нас является не лозунгом, а принципом".
(братан, ты номер запомнил ? да - 42ой и 43ий.)
Но! В статье есть информация, что он уже в реанимации, а это значит, что доктор уже сделал отчёт! (Это сугубо моё личное мнение)
И барыжат в основном богомерзкой синтетикой.
(И не стоит обманываться фигурирующими в такой рекламе словами cannabis, indica и т.д. - к тёплому ламповому каннабису там отношения маловато, в основном страшная мозгобойная химия).
По крайней мере я именно так думал... Потом позже узнал только что это за хрень...
Хотя... человек с нормальным кругозором (а также более-менее продвинутые копы, т.е. у которых есть кора мозга, а не только древесина) вполне догадается, что означает indica_dnepr, goa-mix и подобные keywords в контактном адресе, написанном на стене напротив школы или колледжа.
вы думаете в сказку попали????
лет 20 назад уже наркотрафик через украину начал работать на семьи мафии, и это не наши ( 300 ярдов € примерно оборот одной семьи из италии в год )
и уж поверте на слово - даже лягавые сцут эту тему, ибо шлепнут их, это не их бабки
шырка, план - это пожалуйста
а остальное даже не пробуйте
не, ну если вы решили зайти в тему, отжать кусок територий - тогда да, надо пробовать
америкосы пробуют пробуют)))) а героин и кокс все дешевле и дешевле)))
в италии кокс дешевле чем в южной америке, интересно? правда?
не так давно суркисы из динамо сделали богатый клуб, а научил их берлускони
шевченко подарили потом гаморе
неужели кто то верил в сказочки про торговлю спиртным???))))
а кто то слышал от авякова про борьбу с наркотой????
не? не слышали?
имеючи дом в италии, он автоматически начинает платить мафии
они ему деньги, этого у них многа, а он лояльность
а иначе его друг, генка гепа, покажется ему здоровым и полноценным юношей
хоть в кацапию, а хоть в европу
думаете наркоту возят как контейнер? типа логистический цент выщитывает маршрут подешевле?))
все должно быть надежно
зазоры на наркоте позволяют возить его и через космос
героин афган 100$ кг - в мокша 40$ в розницу (40000$)
в Украине тоже есть рынок фильдиперсового марафету
и эти граждане отовариваються килограмами
все хорошо у наркомафии))