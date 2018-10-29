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Все про:нападение (1625) Павлоград (62) Билецкий (79) Нацдружины (8)

 На активиста "Национальных дружин" в Павлограде Малимонова совершено нападение - ему нанесли 18 ударов кастетом

На активиста "Национальных дружин " Юрия Малимонова совершено нападение в Павлограде. Ему нанесли 18 ударов кастетом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке "Национальных дружин".

В сообщении отмечается: "Представителю Национальних дружин" в Павлограде, Юрию Малимонову, неизвестные проломили голову. Сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии. Причной нападения на Юрия стала его активная антинаркотическая деятельность в городе, а именно - борьба с наркорекламой.

На нашего побратима напали подло - со спины. Залили баллоном глаза и проломили голову кастетом, сломали челюсть.

Мы просим всех, кто обладает какой-либо информацией о нападении, позвонив по телефону (063) 104 45 75, или написать в личные сообщения Национальный корпус Днепр. Это очень важно! Свидетели происшествия, отзовитесь!".

На активиста Национальных дружин в Павлограде Малимонова совершено нападение - ему нанесли 18 ударов кастетом 01

Лидер "Национальных дружин" Андрей Билецкий в Фейсбуке отметил: "В Павлограде совершено нападение на Юрия Малимонова, активиста "Национальных дружин". 18 ударов кастетом. Пробит череп, сломана челюсть. Состояние критическое.

Причина нападения известна. "Национальные дружины" и сам Юрий Малимонова известны в городе борьбой с наркоторговлей.

Мы не оставим это дело. Мы поставили перед собой задачу по уничтожению наркобизнеса в стране. И я уверен, что мы сделаем все, чтобы ее выполнить.

По ситуации все необходимые меры уже приняты, лечение обеспечено. Виноваты - будут найдены и наказаны. Даже если полиция не сможет найти нападающих, я более чем уверен, что это смогут сделать побратимы. Ведь "один за всех и все за одного" для нас является не лозунгом, а принципом".

Источник: https://censor.net.ua/n3093972
 
 
 Топ комментарии
 
Поліція не виконує свою роботу, мусять активісти, яких ніхто від помсти не захистить.
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Да все эти национальные дружины и национальный корпус сами из криминала состоят. Которые уже активно занимаются крышиванием. Вот у них и возникают подобные конфликты. Не думаю что это связано с какой-то волонтёрской деятельностью.
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Это адреса сайтов, электронной почты и прочих каналов с недвусмысленными названиями (и добавлениями "шиш., амф., соли д/в", "микс." и т.д.) - в Днепре их дохрена.
И барыжат в основном богомерзкой синтетикой.
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Поліція не виконує свою роботу, мусять активісти, яких ніхто від помсти не захистить.
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знову брехня.. злочинність в нас майже подолано.. так заявляв Аваков.. а це просто окремі випадки
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прям таки 18 ударов ?

(братан, ты номер запомнил ? да - 42ой и 43ий.)
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friendly fire, просто выглядит как будто Билецкий стоял с боку и считал, дай Боже здоровья пострадавшему.
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Это если сразу после бойни, то выглядит именно так!
Но! В статье есть информация, что он уже в реанимации, а это значит, что доктор уже сделал отчёт! (Это сугубо моё личное мнение)
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Это адреса сайтов, электронной почты и прочих каналов с недвусмысленными названиями (и добавлениями "шиш., амф., соли д/в", "микс." и т.д.) - в Днепре их дохрена.
И барыжат в основном богомерзкой синтетикой.
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Хренасе, спасибо, буду знать, мы таки отсталые в этом.
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Вот например статья: Как в Днепре борются с рекламой наркотиков
(И не стоит обманываться фигурирующими в такой рекламе словами cannabis, indica и т.д. - к тёплому ламповому каннабису там отношения маловато, в основном страшная мозгобойная химия).
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Прочитал, как бы это попроще сказать, у нас нет такого уровня этой проблемы, пока нет, то есть где то на периферии присутствует обнон и есть транзит той наркоты, уж не знаю куда и откуда.
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Потому что, если вы и видели эти надписи, то считали это всего лишь бесновацтвом молодёжи)
По крайней мере я именно так думал... Потом позже узнал только что это за хрень...
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Там в адресах присутствуют ключевые слова, по которым целевая аудитория сразу понимает, о чём это всё. А для тех, кто не в теме, выглядит как обычное граффити.
Хотя... человек с нормальным кругозором (а также более-менее продвинутые копы, т.е. у которых есть кора мозга, а не только древесина) вполне догадается, что означает indica_dnepr, goa-mix и подобные keywords в контактном адресе, написанном на стене напротив школы или колледжа.
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P.S.: стены в городах ими расписаны весьма нехило. И даже "підлога країни" (здесь в прямом смысле)

На активиста "Национальных дружин" в Павлогарде Малимонова совершено нападение - ему нанесли 18 ударов кастетом - Цензор.НЕТ 5743
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Криминал в отличии от народа умеет объединяться для общих интересов...
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А "национальные дружины" чьей национальности?... Или это запретный вопрос?...
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чукча не гальмуй снікерсуй. Почитай їх газету "національний корпус" хоч на рашке таке не знайдеш.
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Андрей, ты бы своего шефа расспросил, чо да как... бо серьезный оборот-весь под прикрытием....
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Методично работают по списку. Это ожили титушки и недолюстрированеые рыги
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А шо там с Люстрацией? Кто то отчитается за 4 года. Сколько люстрировано, сколько восстановлено
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Да все эти национальные дружины и национальный корпус сами из криминала состоят. Которые уже активно занимаются крышиванием. Вот у них и возникают подобные конфликты. Не думаю что это связано с какой-то волонтёрской деятельностью.
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Как ни прискорбно, есть такие случаи, как есть случаи и против волонтеров.
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Возможно, не имею информации для категорических суждений.
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Откуда у гопоты волонтерская деятельность?
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При записи в этот корпус кровь сдавать?...
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Тепер декілька наркобаронів і наркоторговців в Павлограді мають здохнути чи зникнути за загадкових обставин! На активиста "Национальных дружин" в Павлогарде Малимонова совершено нападение - ему нанесли 18 ударов кастетом - Цензор.НЕТ 1025
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при всем уважении - борьба с ветряными мельницами..
вы думаете в сказку попали????
лет 20 назад уже наркотрафик через украину начал работать на семьи мафии, и это не наши ( 300 ярдов € примерно оборот одной семьи из италии в год )
и уж поверте на слово - даже лягавые сцут эту тему, ибо шлепнут их, это не их бабки
шырка, план - это пожалуйста
а остальное даже не пробуйте
не, ну если вы решили зайти в тему, отжать кусок територий - тогда да, надо пробовать
америкосы пробуют пробуют)))) а героин и кокс все дешевле и дешевле)))
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Вот чисто познавательно, наркотрафик кокса через Украину, это откуда и куда?
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Не конкретно в этом случае. А раньше знаю что трафик был с Азии в Европу.
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Ну то героин, Золотой треугольник так сказать, но кокс?
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фирмы, так называемые, имеют филиалы по всему миру
в италии кокс дешевле чем в южной америке, интересно? правда?
не так давно суркисы из динамо сделали богатый клуб, а научил их берлускони
шевченко подарили потом гаморе
неужели кто то верил в сказочки про торговлю спиртным???))))
а кто то слышал от авякова про борьбу с наркотой????
не? не слышали?
имеючи дом в италии, он автоматически начинает платить мафии
они ему деньги, этого у них многа, а он лояльность
а иначе его друг, генка гепа, покажется ему здоровым и полноценным юношей
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это куда угодно может быть
хоть в кацапию, а хоть в европу
думаете наркоту возят как контейнер? типа логистический цент выщитывает маршрут подешевле?))
все должно быть надежно
зазоры на наркоте позволяют возить его и через космос
героин афган 100$ кг - в мокша 40$ в розницу (40000$)
в Украине тоже есть рынок фильдиперсового марафету
и эти граждане отовариваються килограмами
все хорошо у наркомафии))
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Написано коряво. Точный заголовок звучит "Неизвестные избили павлоградского титушку и гопника".
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Избегайте использования провокативных слов типа "национальный" - и вас никто не убьет! Другие времена! Это вам не Кучма! Будьте осторожны в словах! Вас ждут родные и близкие люди!
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