 Пять криминальных авторитетов попались на хранении большого количества оружия и наркотиков в Одессе, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области

В сообщении отмечается: "Мероприятия проводились сотрудниками Управления стратегических расследований ГУНП, совместно с представителями Департамента стратегических расследований, Управления уголовного розыска, Управления противодействия наркопреступности, батальона полиции особого назначения, спецподразделения "КОРД", следственного отдела Киевского ОП и под процессуальным руководством прокуратуры Киевского района Одессы, при оперативно-профилактической отработке города.

В ходе обысков полицейские изъяли около тридцати единиц огнестрельного и холодного оружия, большое количество патронов различного калибра, несколько десятков дымовых шашек, поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства, специальные и наркотические средства.

Изъятое направлено на экспертное исследование. По указанным фактам начаты уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: 263 ч.ч. 1, 2 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Следствие продолжается".

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