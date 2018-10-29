EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  2307  21
Все про:вор в законе (173) криминалитет (457) Одесса (5204)

 Пять криминальных авторитетов попались на хранении большого количества оружия и наркотиков в Одессе, - Нацполиция. ФОТО

Во время обысков по местам проживания пяти представителей криминальной среды, которые непосредственно влияют на криминогенную ситуацию в регионе, было изъято большое количество боеприпасов, огнестрельного и холодного оружия, спецсредства, наркотики и поддельные документы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области

В сообщении отмечается: "Мероприятия проводились сотрудниками Управления стратегических расследований ГУНП, совместно с представителями Департамента стратегических расследований, Управления уголовного розыска, Управления противодействия наркопреступности, батальона полиции особого назначения, спецподразделения "КОРД", следственного отдела Киевского ОП и под процессуальным руководством прокуратуры Киевского района Одессы, при оперативно-профилактической отработке города.

В ходе обысков полицейские изъяли около тридцати единиц огнестрельного и холодного оружия, большое количество патронов различного калибра, несколько десятков дымовых шашек, поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства, специальные и наркотические средства.

Изъятое направлено на экспертное исследование. По указанным фактам начаты уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: 263 ч.ч. 1, 2 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Следствие продолжается".

Также смотрите: В течение недели прекращена деятельность трех воров в законе на территории Украины, - Нацполиция. ВИДЕО

Пять криминальных авторитетов попались на хранении большого количества оружия и наркотиков в Одессе, - Нацполиция 01
Пять криминальных авторитетов попались на хранении большого количества оружия и наркотиков в Одессе, - Нацполиция 02
Пять криминальных авторитетов попались на хранении большого количества оружия и наркотиков в Одессе, - Нацполиция 03
Пять криминальных авторитетов попались на хранении большого количества оружия и наркотиков в Одессе, - Нацполиция 04
Пять криминальных авторитетов попались на хранении большого количества оружия и наркотиков в Одессе, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/n3093968
 
 
 Топ комментарии
 
кастет в подарочной упаковке - это нечто )))
 показать весь комментарий
 
"Мультик" в Николаеве тоже попался год назад. И что? А ничего. Гуляет-веселится на свободе. А картавый ушлепок югик так гладко стелил.
 показать весь комментарий
 
Вангую, что после этого в украинском сегменте возрастет число комментариев типа "мусара паганые" и что "нада всех уволить"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кастет в подарочной упаковке - это нечто )))
 показать весь комментарий
 
 
а та срань с патронами - это зораки с резиной что ли ?
 показать весь комментарий
 
 
Да, он самый.
Самое настоящее оружие-призрак.
Ghost guns
 показать весь комментарий
 
сурьезная волына, в стране где идет война, и гранаты есть у даже паршивых алкоголиков каждую пятницу, а калашников - у каждого уважающего себя студента )))
 показать весь комментарий
 
Одно дело - когда поймают на купле автомата, совсем другое - на покупке шумового пистолета.
Т.к. "Зораки", становится оружием, только после замены ствола.
 показать весь комментарий
 
Пять криминальных авторитетов попались на хранении большого количества оружия и наркотиков в Одессе, - Нацполиция.

==========================================================
Круто! Теперь эту шмаль и гильзач можно подкидывать остальным "авторитетам" и в буцыгарню! Пять криминальных авторитетов попались на хранении большого количества оружия и наркотиков в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8808
 показать весь комментарий
 
Аффтаритетафф, аж целых 5! Серьёзно? А может 5 уйопкафф , почему-то не отбывающих срок? авакян, тебе вопрос!?
 показать весь комментарий
 
 
Вангую, что после этого в украинском сегменте возрастет число комментариев типа "мусара паганые" и что "нада всех уволить"
 показать весь комментарий
 
 
тот кто влияет, у себя такую хрень не держит!!! это какие то лохи!
 показать весь комментарий
 
 
А мені,наприклад,похер за що їх посадять,вони просто мають сидіти по зонах.
 показать весь комментарий
 
"Мультик" в Николаеве тоже попался год назад. И что? А ничего. Гуляет-веселится на свободе. А картавый ушлепок югик так гладко стелил.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, фото для статьи делали на камеру телефона Sharp J-SH04, 2000 года?
Такое потрясающее разрешение...

 показать весь комментарий
 
 
Читаю и смеюсь. Не пройдет и пол года, как все вернут с извинениями. В точности, как вернули одесский общак законной полтаве Пять криминальных авторитетов попались на хранении большого количества оружия и наркотиков в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4187
 показать весь комментарий
 
что ж так много авторитетов...криминальных
ну прямо в кого ни ткни - и сразу в авторитет попал
откуда только наши силовики знают...(список что ли какой-то есть?)
 показать весь комментарий
 
вже вибачились перед "автарітєтамі"???
їх не обшукувати треба а розстрілювати по тихому і тоді не буде ніякого впливу на кримінальну обстановку!
 показать весь комментарий
 
а куда девались шныри, стукачи, черти, мужики, крысы????
одни аффторитеты)))
лягавые уже и подкинуть толком ничего не могут))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПять криминальных авторитетов попались на хранении большого количества оружия и наркотиков в Одессе, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх