 Армия получила первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской бронестали, - "Укроборонпром". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
Спецсталь прошла контроль и прием на всех этапах производства, по своим характеристикам она соответствует самым высоким мировым стандартам.
Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. На сегодня в производстве находятся около 40 таких корпусов.
Для выполнения задач, стоящих перед предприятиями "Укроборонпрома" и ЛКМЗ, в 2018 году налажена производственная кооперация по изготовлению бронекомплектов и дальнейшей их сварки на "Заводе им. Малышева", а также на ХКБМ и "Киевском бронетанковом заводе". Специалисты этих предприятий сейчас работают на ЛКМЗ, приобретая опыт для развертывания производства корпусов на своих заводах.
P.S.
І задоволений, що Петрик не впхав сюди свого п'ятака!
А те, що це відбулося за його президенства, то ето конєчно же совпадєніє, і, мало того, вопрєкі єму..
было бы понятно что столько времени пускали заводы которые будут клепать по сто штук в месяц, но скорее всего, судя по тенденции эти семь - это все.
"Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. На сегодня в производстве находятся около 40 таких корпусов."
Сьогодні о 20:00 на ТВ "Прямий" Андрій Полтава.
https://www.youtube.com/watch?v=xzEuAJpNhYU
только с броней...не подкачайте... как для своих детей делайте... с любовью и душой
(там же наши дети, действительно...)
я думаю, постепенно все настроится!
Правда есть у меня подозрение что украинца приехавшего с Украины на заработки, туда бы и близко не пустили.
Я записан как фрезеровщик 5 разряда (хотя сегодня за компьютером сидел дольше чем стоял у станка). При том даже не на военном заводе.
"Да, где ни новость там обязательно Юльку вспомнят..." А ви маєте щось проти? ВАНА жєнщіна відная......
Это не для соевого дебила написано. Там клиника.
Это написано для тех, кто по ошибке читал его высер вместо нажать на спам
гавнокомглавнокомандующий иметь собственный бизнес в оборонной сфере, т.к. он будет заинтересован не в окончании войны, а в извлечении личной прибыли из неё.
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Алексей ГАЙ: «А если бы на футболках было написано в поддержку геев?» Новичок «Олимпика» рассказал, почему отказался надевать футболку в поддержку украинской армии
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А тим часом сєпари спокійно в Києві роздають антиукраїнські інтерв"ю
Украина победит по всем направлениям и в обороноздатности тоже !
Все Буде Україна!
понимаешь, раньше в Украине такая спец сталь не производилась, от слова "вообще!".. а теперь производится, от слова "уже!"
не месяцев,не недель,не дней!
сайт компании
Имхо такие новости, как эта, должны быть еженедельной рутиной еще 5 лет взад
Любой кинетический снаряд вроде снаряда танковой пушки, её даже не заметит. Любой кумулятивный с ТБЧ - тоже. Даже к РПГ 7 есть выстрелы с ТБЧ. А весит она - не мало. По моему лучше иметь возможность под обстрел не попасть, сбежав за счёт подвижности - чем ползти под обстрелом и молиться чтоб по тебе стреляли только тем что удержит решётка.
которыми обезьяны в основном и шмаляют.
видел даже в самом начале бехи и бэтэты обваренные сетками крвватными..