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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Армия получила первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской бронестали, - "Укроборонпром". ФОТО

"Харьковское конструкторское бюро им. Морозова", входящее в состав "Укроборонпрома", передало украинской армии первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони. Спецсталь прошла контроль и прием на всех этапах производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Армия получила первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской бронестали, - Укроборонпром 01

Спецсталь прошла контроль и прием на всех этапах производства, по своим характеристикам она соответствует самым высоким мировым стандартам.

Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. На сегодня в производстве находятся около 40 таких корпусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Калибр - 30 мм, плюс ПТРК "Стугна". Вероятность уничтожения российского Т-72 очень большая", - на передовой появились современные БТР-4Е "Буцефал". ВИДЕО

Для выполнения задач, стоящих перед предприятиями "Укроборонпрома" и ЛКМЗ, в 2018 году налажена производственная кооперация по изготовлению бронекомплектов и дальнейшей их сварки на "Заводе им. Малышева", а также на ХКБМ и "Киевском бронетанковом заводе". Специалисты этих предприятий сейчас работают на ЛКМЗ, приобретая опыт для развертывания производства корпусов на своих заводах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На "Львовском бронетанковом заводе" завершились испытания новой бронемашины "Лев". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3093965
 
   
 Топ комментарии
 
ну и хорошо!
только с броней...не подкачайте... как для своих детей делайте... с любовью и душой
(там же наши дети, действительно...)
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Більш схоже на єхидство чим на радість!
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К слову, это был мой стёб над запоребриковыми гугл-транслейтными зрадофилами - и приятно было видеть, что пост ушёл в народ Армія отримала перші сім БТР-4, виготовлених із нової української бронесталі, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7887
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Кожен відчуває те , що хоче відчувати ! А мені також ця новина до душі !
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Я дійсно щиро радію цій новині!
P.S.
І задоволений, що Петрик не впхав сюди свого п'ятака!
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Ага.
А те, що це відбулося за його президенства, то ето конєчно же совпадєніє, і, мало того, вопрєкі єму..

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семь бтров за 4-е года (красная цена наверное тысяч 200 уев в полной комплектации), в то время когда народ собирал по копейкам на армию, а Коболев официально отправил кучу лямов маме, причем даже не на день матери и не на 8 марта...
было бы понятно что столько времени пускали заводы которые будут клепать по сто штук в месяц, но скорее всего, судя по тенденции эти семь - это все.
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Страдай мокша, 100 не 100 , а процесс идет по нарастающей:
"Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. На сегодня в производстве находятся около 40 таких корпусов."
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Не забуваємо.
Сьогодні о 20:00 на ТВ "Прямий" Андрій Полтава.


https://www.youtube.com/watch?v=xzEuAJpNhYU
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ну и хорошо!
только с броней...не подкачайте... как для своих детей делайте... с любовью и душой
(там же наши дети, действительно...)
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в какахометах "молот" - тоже типа спецсталь - кусок трубы за пол миллиона. с БТРами такая же параша ? сочувствую механику-водителю и десантному отделению.
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кстати, на ЛКМЗ столкнулись с проблеммой: утечка опытных кадров в Польшу на зароботки (сварщики, и т.п.).. после этого на ЛКМЗ подняли зарплаты до 15-20 тыщ грн, и народ начал потихоньку возвращаться домой..
я думаю, постепенно все настроится! Армия получила первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской бронестали, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1945
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Зря тебе не верится. Вчера ехал в трамвае в своем городе, объявление о наборе на завод, разные специальности, но газосварщик - именно 15-18 тысяч. Грн. Жаль только, это пока это единичные случаи, но процесс, я надеюсь, пошел.
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да я верю, почему ж нет, просто это примерно в 10 раз меньше чем сварщики зарабатывают в европе, так что скорее не с Польши повозвращались, а с частных шарашек по месту
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С зарплатой в 15 000 гривен действительно хороший сварщик вполне может сбежать не только в Польшу, но и в РФ. Ибо там у него есть шанс найти зарплату в эквиваленте 25 - 35 000 гривен...
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Номинально так, а по факту : -- дорога ,жильё, харчи, , туда-сюда ... и опа! - жопа!
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На том месте где сейчас работаю я - работал до меня человек. Года 4 назад уехал куда то на жутко режимный завод ВПК на севере. Так завод ему оплатил дорогу, предоставил жильё (прямо на территории завода) и в заводе же была бесплатная столовая для рабочих. За зарплату он не говорил, но дочери квартиру купил за год. Правда режим был строжайший, вплоть до того что сдавать телефоны и электронику при входе на территорию. А на входе выходе в цеха - пункты досмотра с металлоискателями и детекторами электроники.

Правда есть у меня подозрение что украинца приехавшего с Украины на заработки, туда бы и близко не пустили.
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Александр Малышенко да понятно ты падло свое мокшанское болото всегда хвалил и хвалить будеш . Только вреш ты все я проработал в россии 10 лет 4 года в москве остальные года в рязани св кавказе и хабаровском крае. таких зарплат кроме как в газо и нефте добывающих отраслях отродясь не было а с 2008 года 15-20 тыщ уже была проблема найти хоть россиянину хоть заробитчанину
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Ну у меня оклад 21 330 рублей + до 70% премии.

Я записан как фрезеровщик 5 разряда (хотя сегодня за компьютером сидел дольше чем стоял у станка). При том даже не на военном заводе. Армія отримала перші сім БТР-4, виготовлених із нової української бронесталі, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9504
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Ну, значит у тебя около 12 тысяч гривен зарплаты, и кого ты в Украине хочешь удивить?
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Учитывая премию - около 15. Так я инвалид третьей группы с ограничениями на трудоспособность. И получаю столько никуда не уезжая. Было бы здоровье и желание - можно бы было раза в 3 большую зарплату найти.
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в знайомих син повернувся із росіскіх заробітків, так суглоби всі викручує, вранці розігнутись не може, тепер по лікарях ходить..
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Так и тот фрезеровщик примерно тем же закончил... Проработал 2 года, потом вообще бросил профессию. Здоровье конкретно посадил. Однако ни о чём не жалеет. Денег вероятно много заработал. Теперь лет в 55 сидит у себя на Кубани на даче. Огородик копает, воюет с пенсионным фондом за то чтоб на пенсию досрочно выйти.
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я про молодого хлопця написала, він за рік зруйнував своє здоров'я.
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Ну и такое бывает, верю, но это исключение из правил. Не?
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Но ведь можно же найти.
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Мог сбежать, до 2014 года, вы теперь ублюдки .
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это же не тоннель до горловки копать - за четыре с половиной года это нереально...!
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Так совпало, что во время премьерства Тимошенко Россия напала на Грузию. Юля не только угрожала Ющенко импичментом за поставку комплексов ПВО в Грузию, но и урезала оборонный бюджет Украины на следующий год до 0,81% (!) ВВП. Армия получила первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской бронестали, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2888
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Канечно,все так и было))А потом Поросенко стал министром финансов у Азирова и все наладил))
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Ты не поверишь, но так все и было. Вот статья про импичмент на этом же сайте за 2008 год. А бюджет 2009 года сам в поисковике найдешь, это не секрет.
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Еще один дефективный с шоколадом вместо мозга. Утром один такой же вещал,как злая йулька запретила в Грузию ПВО поставлять. А пчеловод чуть ли не вето преодолевал.😄
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Да, где ни новость там обязательно Юльку вспомнят. Про гибридного пахана забыли , например осень 2005 ????
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Армія отримала перші сім БТР-4, виготовлених із нової української бронесталі, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7669 Дон Серхио

"Да, где ни новость там обязательно Юльку вспомнят..." А ви маєте щось проти? ВАНА жєнщіна відная......
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Вообще-то презом был пчеловод. И раду он же контроллировал и весь силовой блок тоже. Рада принимала бюджет. Премьер - исполнительная власть, которая этот бюджет обязан выполнять.
Это не для соевого дебила написано. Там клиника.
Это написано для тех, кто по ошибке читал его высер вместо нажать на спам
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Брешете. Раду контролювала ВАНА. ГУГЛ в руки.
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А как премьер министр может урезать оборонный бюджет?))
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Кабмін просто, тупо не виконував оборонну статтю бюджету
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Не прошло и пяти лет войны,и вот они первые ласточки от Поросенко))Барыга поднял армию на семь БТРов))
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Не должен гавноком главнокомандующий иметь собственный бизнес в оборонной сфере, т.к. он будет заинтересован не в окончании войны, а в извлечении личной прибыли из неё.
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Не вам решать , что президент Украины должен иметь , а что ему делать , так как вы к Украине не имеете никакого отношения !
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Так вроде это конституция решает. Или она президенту тоже не указ?
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Неплохо бы этому *футболёру е@ало начистить* ...!!!
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Ольгинские кроты сбежались , как зелёные мухи на г** .... 😊
Украина победит по всем направлениям и в обороноздатности тоже !
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Смердить ригоботами і адептами ваної !
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Тож хай армор цих панцермашин захищає наших бійців - а бортові ґвери засівають смертю свинособачі позиції.
Все Буде Україна!


Армия получила первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской бронестали, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6421

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Семь БТРов, семь! На всю армию! За пять лет!
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возьми мозг с полочки и прочти статью по новой.. главный контекст статьи заключн во фразе "первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони"..
понимаешь, раньше в Украине такая спец сталь не производилась, от слова "вообще!".. а теперь производится, от слова "уже!"
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первые,да.но ведь за ПЯТЬ лет войны!
не месяцев,не недель,не дней!
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а какая это такая спецсталь? а поподробней?
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ЛКМЗ совместно с ХКБМ и научно-исследовательским институтом конструкционных материалов «Прометей» организовали технологию изготовления корпусов из спецстали марки «71». Благодаря объединенным усилиям задачи, стоящие перед предприятиями по выпуску бронетехники в 2019 году будут выполнены.

сайт компании
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"Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. На сегодня в производстве находятся около 40 таких корпусов."
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Вопрос КТО сталь производит? Раньше вроде польскую покупали?
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Несколько сот миллионов артснарядов и несколько миллиардов патронов уничтожено на складах за полтора года - это никчемная мелочь,конечно, а вот семь бэтэров построено за пять лет - это перемога.

Имхо такие новости, как эта, должны быть еженедельной рутиной еще 5 лет взад
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решетку по борту тоже надо,а не только по башенке!
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Та решётка - обезьян с камнями пугать... Армія отримала перші сім БТР-4, виготовлених із нової української бронесталі, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9714

Любой кинетический снаряд вроде снаряда танковой пушки, её даже не заметит. Любой кумулятивный с ТБЧ - тоже. Даже к РПГ 7 есть выстрелы с ТБЧ. А весит она - не мало. По моему лучше иметь возможность под обстрел не попасть, сбежав за счёт подвижности - чем ползти под обстрелом и молиться чтоб по тебе стреляли только тем что удержит решётка.
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так они и ставятся от простых выстрелов рпг.
которыми обезьяны в основном и шмаляют.
видел даже в самом начале бехи и бэтэты обваренные сетками крвватными..
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Не задавались вопросом - почему на лёгкую бронетехнику не вешают (в большинстве случаев) динамическую защиту? Да потому что у неё на столько слабая броня, что кумулятивный снаряд её проломит даже расфокусированной струёй, а кинетическим - она вообще по боку. То есть ни хрена она ни от чего не защищает лёгкую бронетехнику - эта ДЗ. Армія отримала перші сім БТР-4, виготовлених із нової української бронесталі, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9495
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Круто! Удачі в полюванні на мокшєй!
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В Москве, тем временем, горит завод ЗИЛ. Новая гонка вооружений еще не стартовала, а уже: 6 рухнувших за месяц мостов, дыра в МКС, не взлетевший "Союз". Каждый день что-то валится, горит, взрывается. И это солдаты НАТО еще даже не начали шнуровать берцы.
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а зачем..Золотов все разрушит и доложит..))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрмия получила первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской бронестали, - "Укроборонпром". ФОТО
 
 
 
 
 
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