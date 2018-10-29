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 Общество
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 "Объект строится согласно графику, никаких арестов нет": застройщик о ситуации со строительством ЖК "Аквамарин"

В последнее время не утихают страсти вокруг строительства ЖК Аквамарин, который находится на 16-й станции Большого Фонтана.

Застройщику, кооперативу "Морской 1", постоянно ставят палки в колеса: сначала небольшая группа исторических инвесторов – порядка 30 человек, которые погрязли в кредитах и не хотят достройки домов, а теперь начали уже мешать конкуренты, сообщает "Левый берег".

Чтобы разобраться с ситуацией, которая происходит на объекте, наш корреспондент побывал на строительной площадке и пообщался с председателем кооператива "Морской 1" Олегом Невзоровым.

"На сегодняшний день я, как председатель кооператива, официально заявляю, что объект строится согласно графика, никаких арестов нет. Информация о двойных продажах на объекте не соответствует действительности, о чем было доказано в различных инстанциях. Мы работаем исключительно в рамках законодательства Украины. Всю необходимую информацию по этому поводу вы можете получить на нашем информационном сайте zb.od.ua", - заявил Олег Невзоров.

Удалось пообщаться и с инвесторами жилого комплекса, которые также высказали свое видение ситуации.

"Я каждый день проезжаю мимо нашего жилого комплекса, и я вижу, как он меняется на глазах. По сравнению с тем, что было в 2015 году - это небо и земля. Да, я доплатила новому застройщику порядка 4000 у.е., но я понимаю, что если бы не он, то мы никогда не получили бы наши квартиры", - рассказала инвестор жилого комплекса Ирина.

Отметим, за последнее время ЖК "Аквамарин" значительно преобразился. Ведутся работы по остеклению домов, идет покраска фасада и установка корзин для кондиционеров. Начались внутренние отделочные работы и работы по всем коммуникациям. По второму дому ведутся монолитные работы, а также работы по свайному полю. По словам застройщика, первая очередь строительства будет сдана уже в 1 квартале 2019 года, и инвесторы получат свои квартиры.

Источник: https://censor.net.ua/n3093964
 
 
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от дома на фото до моря (16я станция )5 минут, на этом участке улицы, что на фото, всегда летом много мусора. Летом там часто проезжал-такое впечатление, что убирают там 1 раз в неделю
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Объект строится согласно графику, никаких арестов нет": застройщик о ситуации со строительством ЖК "Аквамарин"
 
 
 
 
 
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