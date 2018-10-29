 ГФС призналась, что три посылки по 150 евро не могут администрировать

Об этом говорится в официальном ответе ГФС в Ассоциацию Профессиональных таможенных посредников с подписью и.о. директора Департамента организации таможенного контроля и оформления А.Сербайло. "Практическая реализация введенного Законом принципа налогообложения товаров, который перемещается в международных экспресс-отправлениях, требует разработки соответствующего программного обеспечения, а для товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, сегодня вообще невозможна", сообщают Українські новини.

Напомним, еще в 2008 году должны были заработать программно-информационные комплексы "Журнал учета движения МЭО (международных экспресс отправлений) на ЦСС (РСС)", "Контроль за перемещением МЭО по ЕТД" и требовали согласования форматы передачи данных между таможенными органами и экспресс перевозчиками согласно Инструкции по организации таможенного контроля и таможенного оформления международных экспресс-отправлений, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины утвержденной приказом Государственной таможенной службы Украины от 3 сентября 2007 N 728.

Согласно Инструкции Журнал учета ведется на основании информации, предоставляемой экспресс-перевозчиком на бумажном носителе и в электронном виде и кроме всего должна содержать: номер домашнего транспортного документа, страну отправления (назначения), отправителя, получателя, количество мест МЭО, общий вес МЭО, содержание МЭО (общее наименование), общую стоимость МЭО.