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 Общество
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Все про:налоги (2500) ГФС (2852)

 ГФС призналась, что три посылки по 150 евро не могут администрировать

ГФС до сих пор не создала систему взаимодействия с почтовыми и экспресс операторами для реализации норм Закона № 2245-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" относительно налогообложения международных почтовых отправлений, которая предусматривала борьбу с ввозом коммерческих партий товара под видом почтовых отправлений.

Об этом говорится в официальном ответе ГФС в Ассоциацию Профессиональных таможенных посредников с подписью и.о. директора Департамента организации таможенного контроля и оформления А.Сербайло. "Практическая реализация введенного Законом принципа налогообложения товаров, который перемещается в международных экспресс-отправлениях, требует разработки соответствующего программного обеспечения, а для товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, сегодня вообще невозможна", сообщают Українські новини.

Напомним, еще в 2008 году должны были заработать программно-информационные комплексы "Журнал учета движения МЭО (международных экспресс отправлений) на ЦСС (РСС)", "Контроль за перемещением МЭО по ЕТД" и требовали согласования форматы передачи данных между таможенными органами и экспресс перевозчиками согласно Инструкции по организации таможенного контроля и таможенного оформления международных экспресс-отправлений, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины утвержденной приказом Государственной таможенной службы Украины от 3 сентября 2007 N 728.

Согласно Инструкции Журнал учета ведется на основании информации, предоставляемой экспресс-перевозчиком на бумажном носителе и в электронном виде и кроме всего должна содержать: номер домашнего транспортного документа, страну отправления (назначения), отправителя, получателя, количество мест МЭО, общий вес МЭО, содержание МЭО (общее наименование), общую стоимость МЭО.

Источник: https://censor.net.ua/n3093962
 
 
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и как они себе это представляли. я сам не могу сосчитать свои посылки)).
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Нашим властям нужно меньше воровать, а не придумывать новые идиотские схемы обдиралова и так нищего населения.
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Как только средняя зарплата перевалит за 3200, а минимальная 2000 (евро естественно).
Так сразу народ и начнет покупать у себя в стране.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГФС призналась, что три посылки по 150 евро не могут администрировать
 
 
 
 
 
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