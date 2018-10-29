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 Экономика, Общество
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Все про:мигранты (556) Польша (4560) трудовая миграция (164) заробитчане (280)

 В Польше уменьшается количество украинских заробитчан. Это угроза для экономики, - "Rzeczpospolita"

На рынке труда Польши увеличивается спрос на трудовых мигрантов из Украины, ведь все большее количество украинских заробитчан переориентируются на рынки Словакии и Чехии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание "Rzeczpospolita"

Более того, в Польше обеспокоены возможностью Германии шире открыть свой рынок труда для граждан из стран, не входящих в состав ЕС. Если это произойдет, то из страны может выехать около 59% украинских работников.

"Это большая угроза для польской экономики. Через 2-3 месяца нехватка кадров может вырасти с 165 тысяч до полумиллиона человек", - сообщил президент компании, занимающейся трудоустройством украинцев Personnel Service Кшиштоф Ингольт.

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По его словам, соседние с Польшей восточноевропейские страны, такие как Словакия и Чехия, уже сейчас переманивают к себе значительную часть работников из Украины, предлагая лучшие условия трудоустройства.

Накануне в Евростате обнародовали отчет, согласно которому украинцы стали самой многочисленной группой, которая получила разрешения на постоянное проживание в ЕС. При этом, 88% этих разрешений выдавала Польша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплаты в горно-металлургическом комплексе Украины практически не уступают доходам заробитчан, - эксперты

Источник: https://censor.net.ua/n3093961
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро все будем европейцами,ну кроме мусаров и прокуроров,там их не ждут))
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Мир глобализируется, все куда то едут, поляки в Англию, украинцы в Польшу, таджики в Москву, китайцы в забайкалье. Только россияне никуда не едут, спиваются по месту жизни...
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А їм це побоку бо вони самі вже давно та їхні родини в Європі а Україна-місце для грабунку.
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Гройсман! бери лопату и шнель арбайтен
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він не вміє арбайтен.. тільки гешефтмахен
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Да уж...Везде нужен плохой украинский народ,только не в самой Украине,бо мешает жити по новому местной элитке В Польше уменьшается количество украинских заробитчан. Это угроза для экономики, - "Rzeczpospolita" - Цензор.НЕТ 8983
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Так трудно что попрошайки из Украины теперь по полгода ждут разрешения на работу которые еще год назад выдавались за две недели!
Нехер шастать дома работайте!
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Статья бред!
Польша отказывает в рабочих визах... кто эту парашу написал, на кого это расчитано? На лохов???
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Сьогодні вже третя стаття пов'язана з заробітчанами.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Польше уменьшается количество украинских заробитчан. Это угроза для экономики, - "Rzeczpospolita"
 
 
 
 
 
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