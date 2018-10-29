EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Экономика, Общество
  1925  64
Все про:зарплата (1782) металлургия (269) заробитчане (280)

 Зарплаты в горно-металлургическом комплексе Украины практически не уступают доходам заробитчан, - эксперты

Согласно разным данным, на заработки за рубеж в последние годы из Украины выехало от 3 до 6 млн человек.

За обещаниями работодателей щедро платить часто скрывается мошенничество – в Польше часто не выплачивают последние зарплаты, а условия жизни заробитчан оставляют желать лучшего, в России под видом заработков можно загреметь за решетку по обвинению в распространении наркотиков, в странах Скандинавии высокий риск быть депортированным без каких-либо выплат. Об этом говорится в статье "Ты не человек, ты тень": Как обманывают украинских заробитчан за рубежом" на 112.ua.

При этом, отмечают эксперты, деньги, на которые заробитчане едут за рубеж, можно заработать и в Украине. В частности, высокие зарплаты в горно-металлургическом комплексе Украины.

Недавно журнал "Вестник. Рейтинг", который публикуется при поддержке Государственной фискальной службы, опубликовал данные по занятости в сфере ГМК. Так, горно-металлургическая группа "Метинвест" обеспечивает работой 64 786 человек, что составляет 34% всех сотрудников отрасли. Второе месте по количеству сотрудников среди металлургических компаний занимает "АрселорМиттал Кривой Рог". В тройку крупнейших работодателей отрасли также вошел Днепровский металлургический комбинат.

Как отметило издание, в отрасли довольно высокие - по меркам Украины - зарплаты. Так, средняя зарплата сотрудника "Метинвеста" превышает среднюю по стране на 59% и составляет 14 535 грн (при этом в Запорожской области выше на 83%, чем в среднем по стране, – 16 285 грн). Учитывая значительно меньшую себестоимость жизни в Украине, эти суммы сходны с теми, что гастарбайтеры зарабатывают за рубежом.

Эксперты отмечают важность ГМК для экономики Украины. "Исторически сложилось так, что металлургия – одна из важнейших отраслей для украинской экономики, а также один из основных драйверов формирования валютной выручки", - отмечает директор Института экономической безопасности Александр Рябченко.

По словам председателя Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, на сегодня ГМК – это около 30% промышленного производства страны, а также не менее 30% валютной выручки. "В отрасли, без учета смежных отраслей, работает около 250 тыс. человек. Раньше было больше (до потери неподконтрольных территорий) – не менее 350 тыс. человек. Сейчас мы производим в два раза меньше стали, чем в 2006 году. Было 42 млн т стали в год, сейчас - 21 млн т. Если учитывать число людей, которые заняты в смежных отраслях, то это не менее 1 млн украинцев", - говорит Беленький.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко добавляет, что ГМК – это и традиционно основная экспортная отрасль. "Сейчас на долю отрасли приходится не менее 25-27% в объеме валютной выручки. Еще одна статья, за счет которой формируется валютная выручка в последние годы, – это аграрная отрасль. Эта отрасль и металлургия на сегодня являются основными, которые обеспечивают поступление валюты в стране", - говорит Охрименко.

Эксперт отмечает, что в нынешнем году на фоне общего уменьшения объема экспорта из Украины растет экспорт металла. "Если брать отдельно по позициям, то в нынешнем году металлурги смогли нарастить производство стали (3%), чугуна (10%), проката (10%). Это хорошие показатели. В сфере металлургии занята большая часть населения, к тому же она сконцентрирована в отдельных областях, где альтернативы в виде других производств особо нет", - говорит Охрименко.

По его словам, в ближайшей перспективе не видно других промышленных отраслей, которые могут составить конкуренцию ГМК в плане завода валютной выручки в Украину. "В далекой перспективе альтернативную выручку Украине могут приносить транспортные коридоры. Но это в перспективе. В ближайшие 5-10 лет металлургия останется флагманом однозначно", - уверен экономист.

Источник: https://censor.net.ua/n3093954
 
 
 Топ комментарии
 
ахмет нуждается в рабах.
Такой заголовок долже быть
 показать весь комментарий
 
а зато зарплаты чиновников в Евросоюзе уступают зарплатам наших чинуш...и министерских
(уже молчу про версали и кабриолеты - там такое не всем снилось)
 показать весь комментарий
 
Учитывая значительно меньшую себестоимость жизни в Украине, эти суммы сходны с теми, что гастарбайтеры зарабатывают за рубежом.

Это по сравнению с лондоном в Украине себестоимость жизни меньше стоит. А по сравнению с Польшей нифига.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а зато зарплаты чиновников в Евросоюзе уступают зарплатам наших чинуш...и министерских
(уже молчу про версали и кабриолеты - там такое не всем снилось)
 показать весь комментарий
 
 
Саме так: всі заробітчани мріють про кар'єру донецького шахтаря. Але чомусь їдуть в протилежний від Донбаса бік.
 показать весь комментарий
 
 
Не уступают, Шура... не уступают... И все в белых штанах...
 показать весь комментарий
 
 
Как то странно звучит, это достижение что ли?
 показать весь комментарий
 
 
Так, горно-металлургическая группа "Метинвест" обеспечивает работой 64 786 человек, что составляет 34% всех сотрудников отрасли. Источник: https://censor.net.ua/n3093954

Лапша на уши.Обжигальщик получает на руки 14 000 грн. Работа по сменам. Пыль такая,что теплой водой с ботинок не отмоешь -как резина. Пыль очень мелкодисперсная Эл монтер -7000 на руки - два года не могут
найти людей на вакансии..Контролер ОТК- 4200 грн. Половина состава - пенсионеры.
 показать весь комментарий
 
НЕ УСТУПАЮ? ВЫ ЧТО СВИХНУЛИСЬ? мало того что легкие портятся так и еще до заробичан далеко по зарплате.
 показать весь комментарий
 
 
Все залежить до яких і як рахувати. Якщо ви у США, то звісно, а якщо різноробочим у Польші, то чистими заробите не більше. До того ж у нас повно і інших робіт де зарплати ще вищі, нехай і в конвертах...
 показать весь комментарий
 
зп в Словакии, например, 800-1000 евро. Проживание и питание обходится примерно в равные суммы (питание, кстати. дешевле) как и в Украине. Только средняя зп на Криворожсталь Миттал уж никак не дотягивают даже до 12-13 тыс грн (400 евро)
 показать весь комментарий
 
пока реальная зп (начисленная) в Украине не станет 800-1000 евро - будут ехать в страны ЕС. Скорее, даже до 1500 евро: примерно с таких СРЕДНИХ зп - пойдет обратный процесс.
Одна проблема - кацапы попрутся в Украину на заработки... где ж столько унитазов найти???
 показать весь комментарий
 
значительно меньшую себестоимость жизни в Украине,Источник: https://censor.net.ua/n3093954 - Порвало))
 показать весь комментарий
 
 
Тому з Польщі пішов відток, особливо багато на Чехів... у Закарпатців пшеки взагалі попитом не користувались...
 показать весь комментарий
 
А какие зарплаты в ГМК в ЕС?

Скромно умалчивают...
 показать весь комментарий
 
Учитывая значительно меньшую себестоимость жизни в Украине, эти суммы сходны с теми, что гастарбайтеры зарабатывают за рубежом.

Это по сравнению с лондоном в Украине себестоимость жизни меньше стоит. А по сравнению с Польшей нифига.
 показать весь комментарий
 
 
ахмет нуждается в рабах.
Такой заголовок долже быть
 показать весь комментарий
 
 
даже "рабах-придурках" нуждается
Та да - целый день не разгибаясь кирпичи складывать - 7000грн.
 показать весь комментарий
 
Я горный мастер на угольной шахте,у меня зарплата 7 тысяч гривен,у посудомойки в Польше 20,хто то явно пиБрешит))
 показать весь комментарий
 
 
Канарейку в шахту берешь? Шучу, конечно, но ты береги там себя и людей своих! И теперь понятно, почему крот!
 показать весь комментарий
 
 
А ведь где то уже неделю шахтёры не выходят на верх, бастуют, требуют зарплату за несколько месяцев. На время забастовки Насалик отпустил руководителя шахты в отпуск, что бы человеку настроение не портили. Все олигархические каналы об этом помалкивают, знает ли "Эксперд" об этом что нибудь?
 показать весь комментарий
 
По моему до войны больше было. Товарищ на Засядько 13 получал
 показать весь комментарий
 
Что это за горный мастер с 7 тыс.гривен? Бред какой-то.

 показать весь комментарий
 
У тебе проблеми з головою? У нас швею на 16 знайти не можуть а ти в шахту за 7 лізеш?
 показать весь комментарий
 
oh, really? зарплаты металлургов в ЕС 450-500 евро?
 показать весь комментарий
 
 
Манипуляция причиной и следствием...
Например, зарплаты в Нафтогазе ещё круче, чем у заробитчан, но это не значит, что заробитчанину надо всё бросать и его ждут в Нафтогазе...
 показать весь комментарий
 
 
Приходи,за 5 тысяч работать,устрою по блату))
 показать весь комментарий
 
 
Зачем твоя мечта нормальным людям？
 показать весь комментарий
 
 
Оплачивать надо не работу, а должности... и тогда Украине будет... кирдык...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Це точно, з такими зарплатами фіг шось заробиш. В мене друг так мало заробляв, що вирішив грати в казино, бо шо втрачати - https://casinozerkalo.com/vulkan-24-zerkalo-casino-avtomaty після чергового разу, як він все програв його бідне серце не витримало і він пішов на завжди жити до лісу. Досі туристи в карпатських лісах розказують про чоловіка, який викрикує слово джек-пот і бігає по лісі в пошуках їжі. Якщо побачите його, скажіть, щоб повертався до дому.
 показать весь комментарий
 
Невозможно чтобы было одновременно всем хорошо... и ворам и работающим...
Работающих будет становиться всё меньше, а воров - всё больше...
 показать весь комментарий
 
 
Основными акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ (71,24 %), принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову

Все на галеры к Ахмету!!! Зарплаты в горно-металлургическом комплексе Украины практически не уступают доходам заробитчан, - эксперты - Цензор.НЕТ 5082 Ахметов накормил Домбабве, накормит и всю Украину!!!
 показать весь комментарий
 
 
"И тут нас всех зовут в забой до одного."
 показать весь комментарий
 
"И тут нас всех зовут в забой до одного."
Служил он в Таллине,при Сталине,теперь лежит заваленный -нам жаль по человечески его...
 показать весь комментарий
 
Засекретить надо информацию, как бы офисный планктон из Киева не перебежал на шахты и к коксовым батареям бабло косить
 показать весь комментарий
 
 
Особливо велика зарплатня на ZTMC!! як би не пенсіонери завод давно загнувся!!!
 показать весь комментарий
 
они сказки про "загнивающий запад" и "вас там не ждут" будут до выборов крутить,шоб избиратели все не уехали,а родственники тех кто уехал свой голос тоже не дадут.как то так получается
 показать весь комментарий
 
 
...зараз відправлю посилання на сторінку сестрі до польщі,хай посміється...
 показать весь комментарий
 
 
Все Петя лавочка кончилась , за дурняк конфеты лепить не будут , средняя зарплата не показатель, у суки в мантии 100 шт , а у продавца 5 шт, а в среднем у них по 52500... что не есть так Зарплаты в горно-металлургическом комплексе Украины практически не уступают доходам заробитчан, - эксперты - Цензор.НЕТ 9331
 показать весь комментарий
 
 
Выехали от 3 до 6 млн., а "Метинвест" обеспечивает работой около 65000 - ...)) Еще бы зарплаты работников в Украине и Франции на подобных предприятиях опубликовали.....))
 показать весь комментарий
 
"Зарплаты в горно-металлургическом комплексе Украины практически не уступают доходам заробитчан"

да ладна, это "почти" заставляет людей бежать за границу. Пусть реально поднимают зарплату, как положено. Две штуки баксов минимум должно быть.
 показать весь комментарий
 
Не, ну совсем дебилы наши граждане? Деньги дома на земле валяются! А может вы врёте, статистики-юристы-экономисты-политики, ...сты?
 показать весь комментарий
 
""в отрасли довольно высокие - по меркам Украины - зарплаты""...але! эдак коболев после такой рекламы проходчиком свалит в шахту работать...
 показать весь комментарий
 
 
там в лугандоне шахтеры под землей уже дней 10 бастуют(не выплачивают зарплаты, дали 1300грн и ждите когда у буржуев чёнить со "стола" упадет.Один с ума сошел, у другого ноги отказали так и поднимают наверх по одному(
 показать весь комментарий
 
 
лугандон - это ты, бастуют в Лисичанске(Украина)
 показать весь комментарий
 
 
пардон, Волынец вчера говорил что под Луганском... (
 показать весь комментарий
 
а Лисичанск, по вашему, под Воронежем?
 показать весь комментарий
 
Уехал в Чехию на работу, всем доволен. Те условия труда которые существуют в Украине это чистое рабство и поднятием зарплаты людей обратно не вернуть
 показать весь комментарий
 
Зарплаты а рыжего питора в Павлограде : ГРОЗ в мокрой лаве- 11 тыс грн, дворник в Польше зарабатывает больше
 показать весь комментарий
 
 
Сталеварам всегда было почет и уважение(а также зарплата). Сколько фильмов было снято об их нелегком труде.
 показать весь комментарий
 
Охрименко -предатель Украины ,который ездит на мацковию на россию-24 и обсерает Украину , 112 -й канал его второй дом
 показать весь комментарий
 
Я живу в Кривом Роге, где находятся мет.комбинат Лакшми Митала и ГОКи Ахметова. Брехня полная . Зарплаты рабочих от 4 до 8 тыс.грн., простые специальности, т.е.150-260 евро в месяц. В цехах некому работать. Пытаются немного поднять зарплаты,возвращают 2 список, пытаются удержать рабов.
 показать весь комментарий
 
это наверное подсобные рабочие. У Коломойского на НЗФ сталевары поучают по 20 тыс.
 показать весь комментарий
 
власть нужна в Украине высокопрофессиональная и компетентная, которая будет уметь решать конкретные задачи и развивать экономику.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗарплаты в горно-металлургическом комплексе Украины практически не уступают доходам заробитчан, - эксперты
 
 
 
 
 
 вверх