 Зарплаты в горно-металлургическом комплексе Украины практически не уступают доходам заробитчан, - эксперты

За обещаниями работодателей щедро платить часто скрывается мошенничество – в Польше часто не выплачивают последние зарплаты, а условия жизни заробитчан оставляют желать лучшего, в России под видом заработков можно загреметь за решетку по обвинению в распространении наркотиков, в странах Скандинавии высокий риск быть депортированным без каких-либо выплат. Об этом говорится в статье "Ты не человек, ты тень": Как обманывают украинских заробитчан за рубежом" на 112.ua.

При этом, отмечают эксперты, деньги, на которые заробитчане едут за рубеж, можно заработать и в Украине. В частности, высокие зарплаты в горно-металлургическом комплексе Украины.

Недавно журнал "Вестник. Рейтинг", который публикуется при поддержке Государственной фискальной службы, опубликовал данные по занятости в сфере ГМК. Так, горно-металлургическая группа "Метинвест" обеспечивает работой 64 786 человек, что составляет 34% всех сотрудников отрасли. Второе месте по количеству сотрудников среди металлургических компаний занимает "АрселорМиттал Кривой Рог". В тройку крупнейших работодателей отрасли также вошел Днепровский металлургический комбинат.

Как отметило издание, в отрасли довольно высокие - по меркам Украины - зарплаты. Так, средняя зарплата сотрудника "Метинвеста" превышает среднюю по стране на 59% и составляет 14 535 грн (при этом в Запорожской области выше на 83%, чем в среднем по стране, – 16 285 грн). Учитывая значительно меньшую себестоимость жизни в Украине, эти суммы сходны с теми, что гастарбайтеры зарабатывают за рубежом.

Эксперты отмечают важность ГМК для экономики Украины. "Исторически сложилось так, что металлургия – одна из важнейших отраслей для украинской экономики, а также один из основных драйверов формирования валютной выручки", - отмечает директор Института экономической безопасности Александр Рябченко.

По словам председателя Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, на сегодня ГМК – это около 30% промышленного производства страны, а также не менее 30% валютной выручки. "В отрасли, без учета смежных отраслей, работает около 250 тыс. человек. Раньше было больше (до потери неподконтрольных территорий) – не менее 350 тыс. человек. Сейчас мы производим в два раза меньше стали, чем в 2006 году. Было 42 млн т стали в год, сейчас - 21 млн т. Если учитывать число людей, которые заняты в смежных отраслях, то это не менее 1 млн украинцев", - говорит Беленький.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко добавляет, что ГМК – это и традиционно основная экспортная отрасль. "Сейчас на долю отрасли приходится не менее 25-27% в объеме валютной выручки. Еще одна статья, за счет которой формируется валютная выручка в последние годы, – это аграрная отрасль. Эта отрасль и металлургия на сегодня являются основными, которые обеспечивают поступление валюты в стране", - говорит Охрименко.

Эксперт отмечает, что в нынешнем году на фоне общего уменьшения объема экспорта из Украины растет экспорт металла. "Если брать отдельно по позициям, то в нынешнем году металлурги смогли нарастить производство стали (3%), чугуна (10%), проката (10%). Это хорошие показатели. В сфере металлургии занята большая часть населения, к тому же она сконцентрирована в отдельных областях, где альтернативы в виде других производств особо нет", - говорит Охрименко.

По его словам, в ближайшей перспективе не видно других промышленных отраслей, которые могут составить конкуренцию ГМК в плане завода валютной выручки в Украину. "В далекой перспективе альтернативную выручку Украине могут приносить транспортные коридоры. Но это в перспективе. В ближайшие 5-10 лет металлургия останется флагманом однозначно", - уверен экономист.