 Все, что марионетки Кремля "национализируют" у Меджлиса, вернем после деоккупации Крыма, - Джемилев

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, комментируя заявления оккупантов в Крыму о возможной "национализации" имущества Меджлиса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Значительная часть недвижимости была приобретена на пожертвования наших соотечественников, преимущественно, из Турции, а также из США и Румынии. Они вносили взносы не для марионеток Кремля, а для представительного органа своего народа. В международных судах будут ответчики не марионетки, а Россия. Все, что у нас будут отнимать – мы воспринимаем спокойно. После возвращения Крыма – все будет восстановлено", – сказал Джемилев.

По его словам, оккупанты лгут, говоря о том, что "Фонд Крым", который хотят "национализировать", принадлежит ему.

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"Меня поражает наглость того, что это все "принадлежало Мустафе Джемилеву". Все это зарегистрировано на благотворительный фонд "Крым". Даже мой родовой дом, приобретенный на мои личные деньги, был передан фонду. У Мустафы Джемилева там нет никакой собственности. Фонд создан в 1995 году Курултаем крымскотатарского народа", – сказал он.

Джемилев добавил, что после 2014 года "Фонд Крым" занимался "судебными тяжбами, связанными с тем, что российские власти наложили руки на фонд".

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Напоминаем, ранее марионетка Кремля Аксенов заявил о "национализации" имущества Меджлиса в оккупированном Крыму.