 Все, что марионетки Кремля "национализируют" у Меджлиса, вернем после деоккупации Крыма, - Джемилев

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, комментируя заявления оккупантов в Крыму о возможной "национализации" имущества Меджлиса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Значительная часть недвижимости была приобретена на пожертвования наших соотечественников, преимущественно, из Турции, а также из США и Румынии. Они вносили взносы не для марионеток Кремля, а для представительного органа своего народа. В международных судах будут ответчики не марионетки, а Россия. Все, что у нас будут отнимать – мы воспринимаем спокойно. После возвращения Крыма – все будет восстановлено", – сказал Джемилев.
По его словам, оккупанты лгут, говоря о том, что "Фонд Крым", который хотят "национализировать", принадлежит ему.
"Меня поражает наглость того, что это все "принадлежало Мустафе Джемилеву". Все это зарегистрировано на благотворительный фонд "Крым". Даже мой родовой дом, приобретенный на мои личные деньги, был передан фонду. У Мустафы Джемилева там нет никакой собственности. Фонд создан в 1995 году Курултаем крымскотатарского народа", – сказал он.
Джемилев добавил, что после 2014 года "Фонд Крым" занимался "судебными тяжбами, связанными с тем, что российские власти наложили руки на фонд".
Напоминаем, ранее марионетка Кремля Аксенов заявил о "национализации" имущества Меджлиса в оккупированном Крыму.
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Про це повідомляє The Washington Post.
просто вспомните "ханский дворец" в Бахчисарае? там же...капец
"списочным депутатам" в Украине...
1. Международное разведывательное сообщество Inform Napalm разоблачило еще одно подразделение ВС рф, которое участвовало в спецоперации по захвату и оккупации Крыма, что было названо оккупантами "референдумом". Это 66-я бригада управления, в/ч 41600, ППД - г. Ставрополь, входит в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа рф. Напомню, в 2014 году путин и ватные имбецилы в один голос повторяли, что это "спонтанно возникшая самооборона с оружием из военторга". Кроме того, в расследовании отмечается, что эта же бригада участвовала в боевых действиях на востоке Украины, где "ихтамнет", и в Сирии, "откуда их 100 раз вывели" http://atr.ua/news/179507-66-a-brigada-upravlenia-vs-rf-ucastvovala-v-anneksii-kryma-inform-napalm2. В Симферополе на заседании Курултая прогнувшихся под оккупантов мусульман Крыма VI созыва было принято решение конфисковать имущество Меджлиса http://krymsos.com/ru/news/okupanti-virishili-konfiskuvati-maino-medzhlisu/3. В Крыму переизбрали муфтия-коллаборанта. Им снова стал Эмирали Аблаев, который за сотрудничество с оккупантами был исключен из состава Меджлиса крымскотатарского народа. Аблаев пишет в ФСБ доносы на крымских татар. Ранее уже публиковались такие документы https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1056886257832194048 (фото).
4. Севастополь. В 9 утра от Студгородка по Фиолентовскому шоссе проследовала колонна из свежеокрашенных БМП, затентованного "Града" и трех машин личного состава. В "рай" готовятся.5. Зафиксированы новые факты милитаризации крымских детей оккупантами. В Севастополе коммуняки одевали детей в военную форму на "празднике 100-летия Ленинского комсомола" https://twitter.com/crimeahrg1/status/1056878905557180417 (фото и подробности).
6. Житель Симферополя Олег Кочеров уже долгое время на YouTube освещает проблемы отравленного оккупантами Армянска. Его даже ненароком заподозрили в симпатиях к Украине, на что Кочеров сегодня ответил: "Вот ответы на ваши вопросы. Крым - это россия, и это необсуждаемо. Только вот в коридорах крымской власти засели личности, которые 5-ый год РАЗРУШАЮТ Крым, дискредитируя все начинания рф в Крыму. Так что, прежде чем писать, надо владеть информацией, и все ответы в наших роликах". Запомним этого ватника, чтобы он не успел переобуться на лету после освобождения Крыма https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10568511063226613767. Двустульежопые моряки решают финансовые и визовые проблемы: "Да, крымские банки - понятно, что уже давно не открывают счета с международными реквизитами. Меня интересует проблема не с нашей стороны (как принять деньги), а алгоритм европейского регулятора по переводам для резидентов Республики Крым. Интересно все-таки было бы взглянуть на перевод из, скажем, HSBC Switzerland в Сбербанк в евро клиенту с адресом в свифтовке «Севастополь, россия»", "Вот сейчас вылезла проблема, что нужно получить расчет за отдельные работы, и особенность контракта такая, что в реквизитах, так или иначе, будет виден Крым. Встает вопрос: как на это отреагирует регулятор и есть ли у нас прецеденты?", "Браво!!! Ещё один разумный человек объявился. Я именно так и поступаю с января 2015 года. Просто в CV (резюме) пишу адрес киевский, работаю по укр документам. Или в случае Bourbon Baltic указал Краснодар и по реквизитам то же самое. Но есть и компании как, например, Том Оффшор, которые видят вылет из Sip (Симферополь) и сразу сливаются", "Нужен шенген моряку в российский паспорт, предложения в личные сообщения", "Какие вам предложения? Гарантированная виза без проблем - 800 евро. Дорого? Второй вариант - подать самому в Краснодаре: 2300 руб + 35 евро + 800 руб + 3000 руб дорога на автобусе. Все необходимые документы даст крюинг. Временная регистрация в Москве - 3000 руб на 5 лет. Других способов либо нет, либо они неэффективны" https://twitter.com/Kosstik8/status/10566347990399221768. Жизнь севастопольского ватника - это вечные боль и унижения: "Есть у меня в аудиозаписях гимн города. Хотел его сегодня запустить, но контакт выдал уникальнейшее сообщение: «Аудиозапись Легендарный Севастополь, неприступный для врагов, Севастополь, Севастополь - город РУССКИХ моряков!!! недоступна для прослушивания в Вашем регионе». В техподдержку я, конечно, написал, но как подобная ситуация вообще могла произойти?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10565714978909593609. Севастополь. Улица. Машина с номерами "днр". Мрачный водила. На капоте стоят консервы и картонка с ценой. При виде полицаев все быстро прячется. Вот нужно было нарушать законы Украины, обрекать целое поколение на войну и разруху, чтобы из-под полы консервами барыжить? Дебилы.10. Крымские самодеятельные коллективы приняли участие в конкурсе народной песни "Пою тебе, мой Севастополь". Народный хор дома культуры из Алупки исполнил песню "Рiдна мати моя" - зрители аплодировали и кричали "браво". Руководитель одного из коллективов на условиях анонимности рассказал, что музыкальным коллективам оккупанты "рекомендуют учить больше песен патриотической направленности" и что на подобных мероприятиях в Крыму не приветствуется появление в репертуаре песен на украинском языке https://ru.krymr.com/a/news-v-sevastopole-peli-narodnie-pesni/29570071.html11. В Ялте уличные музыканты спели песню Океана Эльзы, собрав вокруг себя немало слушателей https://twitter.com/radist_titanika/status/1056619525095989249P.S. "Про 9 мая, парады, милитаризацию и все такое. Если есть кто-то, кто слышал про войну все детство от непосредственных её участников, тот я. И не было в рассказах ничего привлекательного, чтобы кричать "можем повторить". Помню момент, после которого я перестал ходить на парады. Это был 1984-ый год, 40 лет освобождения Севастополя. Мы всей семьей идем на парад - отец настоял. Говорил, что мы больше столько живых ветеранов не увидим. Меня, тогда ещё подростка, потрясло количество инвалидов. Без рук, без ног, без глаз… Детская психика не выдерживала. С тех пор я понял две вещи: война - это всегда плохо. И второе - я больше на парад добровольно не ходил и не пойду. И детей водить не буду", - написал житель оккупированного Севастополя. Россия же встала на рельсы милитаризации, прицепив оккупированные Крым и Донбасс в состав движущегося под откос поезда. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
в Мордовии стоимость метра кубического газа составляет:6,61 рубля, если топливо используют только для приготовления пищи и нагрева воды;4,44 - когда газом отапливают квартиру.