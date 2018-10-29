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 Политика Украины
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Все про:Фирташ (981) Тетерук (185) Барна (97)

 Противно слышать такую ​​оду прокремлевскому олигарху. Хотелось бы услышать позицию фракции БПП, - Тетерук о высказывании Барны про Фирташа

Фракция "Блок Петра Порошенко" должна выступить с официальным заявлением по поводу позиции своего народного депутата Олега Барны, который публично выступил в защиту одиозного олигарха Дмитрия Фирташа, ожидающего в Австрии экстрадиции в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

"Депутат Барна спел панегирик Фирташу. Противно слышать такую ​​оду прокремлевскому олигарху из уст члена фракции БПП", - подчеркнул он, комментируя сообщение Барны.

В своем посте Барна, в частности, призывает украинскую власть встать на защиту олигарха Фирташа и не допустить его экстрадиции в США, где против него возбуждено уголовное дело, и обвиняет "окружение Яценюка" в том, что олигарх не может вернуться в Украину.

"Хотелось бы увидеть официальное заявление "Блока Петра Порошенко" по этому поводу. Коллеги, это специфическая подхалимскими позиция чудаковатого депутата Барны или мы услышали официальную позицию БПП?" - подчеркнул Андрей Тетерук.

Также читайте: Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, - Барна о своей нецензурной брани в адрес журналиста. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3093950
 
 
 Топ комментарии
 
тетерук, позиция фракции будки еще противней будет звучать, чем речь барны.
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Именно благодаря фирташу и существует родная для барны фракция бпп и порошенко во главе Украины. А что он прокремлевский тетерук только вчера узнал?
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Кролики - это не только ценный мех...
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Коломойского верните из Лондона, Ахметова с Мальдив, нехрен загорать, пусть инвестируют...
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Так Коломойский прямым текстом сказал: " В Украину не езжу - могут не выпустить!" Гидко чути таку оду прокремлівському олігархові. Хотілося б почути позицію фракції БПП, - Тетрук про висловлювання Барни щодо Фірташа - Цензор.НЕТ 5229
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тетерук, позиция фракции будки еще противней будет звучать, чем речь барны.
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Барна знает,что если Фирташ попадёт в лапы американских спецслужб,много компромата выльется против его шефа Порошенко. Гидко чути таку оду прокремлівському олігархові. Хотілося б почути позицію фракції БПП, - Тетерук про висловлювання Барни щодо Фірташа - Цензор.НЕТ 9110
Вот он и озаботился.
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барна тупой рагуль чего об этом дебиле вообще разговаривать?
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Тетерук,садись в трамвай и карауль возле дома барну.
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Чем один хам отличается от другого?...
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-Ипполит Матвеевич, под наблюдением великого комбинатора, исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. (с)
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Фірташі, Ахметови, Пінчуки... Народне майно розграбоване при допомозі МВФа в 90-х має бути націоналізовано. Повернуто у держвласність.
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Именно благодаря фирташу и существует родная для барны фракция бпп и порошенко во главе Украины. А что он прокремлевский тетерук только вчера узнал?
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Прошу напомнить мне цену на газ от прокремлевского Фирташ и от проукраинской Тимошенко.
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8.55грн/куб и 0.7грн/куб соответственно
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А рученьки не отсохнут, Бозя не накажет?
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Могут и отсонуть, так как товарищ немного ошибся. При Тимошенко, цена газа для населения в 2008-2009-2010 годах была 0,62 грн/куб.
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Продавать украинцам их собственный газ за 0,7 гривен за куб, а не за 8,55 - может только огент кримля.
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Я так понимаю, что в трубе собственный газ другого цвета?
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Для проффесоров и окодемиков учёта объёмов и расходов газовых и жидких сред поясняю - для этих целей существует запорно-регулирующее и контрольно-измерительное оборудование.
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Цвет такой же, а вот покупает его Нафтогаз у украинских производителей намного дешевле, чем российский. А Коболев потом наши деньги храмам жертвует. Нет, пожертвовать деньги украинской церкви, конечно, богоугодное дело, но награждать орденами Филарет должен не Коболева, а народ Украины. А еще лучше, чтобы Нафтогаз нас не грабил, а мы сами жертвовали свои деньги храмам, и своим матерям в Украине деньги пересылали, а не "коболевой матери" за границу.
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Какие проблемы, пусть Тетерук приедет в Тернополь, куда нибудь в район Залещик, Чорткова или Борщова и вякнет что то против Фирташа. Барна озвучил то,что его брат слышит от людей. Почему Фирташ платит за паи в два раза больше чем днепровские агрохолдинги, откуда такая благотворительность?
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Яке бпп, такі і спікери.)))) Саме барна та гончаренко найяскравіші спікери від бпп на всіх каналах - ідіот і риг.
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Вся РЫГО-БППэшная шобла такого же мнения. Или тетеруку этого не знать???
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Кто мешает дупутатам верховной зрады разработать и принять закон запрещающий выводить деньги заработанные в Украине за границу резидентам, ограничить вывод денег не резидентам и обязать вкладывать в развитии страны которую они 30 лет грабят?
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Ага! А как потом деньги маме в США пересылать!? Гидко чути таку оду прокремлівському олігархові. Хотілося б почути позицію фракції БПП, - Тетерук про висловлювання Барни щодо Фірташа - Цензор.НЕТ 3813
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Що ты хочешь почути Тетерук?Барна достал свого потолка в политике.Он не способен креативить и созидать.Ему нужен хозяин.Устал без хозяйского ошейника.Потерялся Гидко чути таку оду прокремлівському олігархові. Хотілося б почути позицію фракції БПП, - Тетрук про висловлювання Барни щодо Фірташа - Цензор.НЕТ 3421
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"Противно слышать такую ​​оду прокремлевскому олигарху. Хотелось бы услышать позицию фракции БПП, - Тетрук о высказывании Барны про Фирташа" - это точно, противно слушать Тетерука, как будто он не знал в какой он компашке, уже четыре года в одной упряжке с Бандой Политических Проституток (БПП), а Барна это типичный член Паханата Пети Потрошителя, такое впечатление, что всем членам коалиции ампутировали левое полушарие, и они остались на всю оставшуюся жизнь совками, либо прикидываются, а по факту шоколадный Хряк их спонсирует.
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Барна под конец созыва, решил тупо бабла состричь.. тыщ 10 баксов взял за то, что б сказануть такую мерзость в эфир..
Фирташу сейчас печет.. сейчас Фирташ щедрый
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Неправду пишете, бизнесом Фирташа на Тернопольщине рулит его мама, люди хорошо про нее отзываются, барна просто озвучил, кто мешал за 4 года подрубить ему финансовое основание?
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я в 2004-2007 годах работал на Фирташа по теме облгазов, а потом посорился и ушел.. но продолжаю интересоваться его "успехами", и поэтому регулярно читаю судебную практику по его предприятиям.. так вот, 2014-2018 стали самыми убыточными годами с точки зрения понесенных расходов по уголовным делам для компаний Фирташа.. я думаю, еще один президентсткий срок Порошенко, для Фирташа окажется летальным
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Не знаю за облгазы, говорю за его агрохолдинг, он реально платит людям больше за паи.
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а я не в курсе за агрохолдинги, но знаю как агрохолдинги уводят прибыль от налогов, поэтому наверно спокойствие агрохолдинга Фирташа временное.. начем-то поймают..
а облгазы со временем вернут государству..
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Вы лезете в дебри, думаю что налоги агрохолдинги, что Фирташа что кого другого платят или не платят одинаково, говорю про отнощение простых селян, можно нарваться на бунт.
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Так Фирташ и поставил Порошенко президентом, босса Барны.
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А как он в списки попал ? Может он руцький крот?
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Все сложнее София, тут парадокс, в таком логове бандеровцев как Тернополь, к Фирташу относятся неплохо, странно что его кремлевские шавки не обзывают.
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Украину поделили два человека -Ахметов и Могилевич. Фирташ просто ЗИЦ. Нет у него мильярдов - все уходит дальше.
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Возможно, я просто говорю то что знаю, теща в Тернопольской области живет.
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Юра Бутусов, что за срань жёлтая засрала ваш сайт ?
Это просто скотство.
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два говна (барна и тетерук) за два дня завоняли цензор
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Барна - это производное от барыга или просто идиот?
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хм...дЭбил барна,наверно хочет стать презом и в Вену на смотрины смотаться)))
Тут вот некто И.кононенко обозвал форумчан "пиарастами",у кот.попрошенка "кость в горле"!!!...….опричники,эта кость обглоданная вами.
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Главное что бы Фирташ попал к американцам для задушевных разговоров. Кипиша в наших "элит" и не только будет хоть отбавляй, хотя есть вероятность что может не дожить до экстрадиции если таковая станет реальностью.
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Просто барна тупе гівно, яке сплило до верху. Оди випадок з Яценюком це доводить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПротивно слышать такую ​​оду прокремлевскому олигарху. Хотелось бы услышать позицию фракции БПП, - Тетерук о высказывании Барны про Фирташа
 
 
 
 
 
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