 Противно слышать такую ​​оду прокремлевскому олигарху. Хотелось бы услышать позицию фракции БПП, - Тетерук о высказывании Барны про Фирташа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

"Депутат Барна спел панегирик Фирташу. Противно слышать такую ​​оду прокремлевскому олигарху из уст члена фракции БПП", - подчеркнул он, комментируя сообщение Барны.

В своем посте Барна, в частности, призывает украинскую власть встать на защиту олигарха Фирташа и не допустить его экстрадиции в США, где против него возбуждено уголовное дело, и обвиняет "окружение Яценюка" в том, что олигарх не может вернуться в Украину.

"Хотелось бы увидеть официальное заявление "Блока Петра Порошенко" по этому поводу. Коллеги, это специфическая подхалимскими позиция чудаковатого депутата Барны или мы услышали официальную позицию БПП?" - подчеркнул Андрей Тетерук.

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