 Осмаев ведет параллельное расследование убийства Окуевой: "Думаю, мы гораздо ближе продвинулись к истине. Убийцы будут найдены и наказаны рано или поздно"

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

У него нету информации, что в официальном расследовании есть какие-то прорывы.

"Мой адвокат общается со следователями. Но они ничего пока не сообщают. Поэтому мы не знаем точно, связаны ли как-то с убийством те люди, которых вы назвали (Несколько месяцев назад по подозрению в незаконном изготовлении оружия были задержаны трое бывших участников АТО - Виктор Балацкий (позывной Агат), Александр Корниевский (позывной Кулибин") и Иван Каралюс (позывной Шукач). При обыске в нелегальных цехах по производству оружия были обнаружены улики, которые указывают на то, что именно они произвели тот автомат, из которого была застрелена Амина - ред.). Мы параллельно и свое собственное расследование ведем. И, думаю, мы гораздо ближе продвинулись к истине. Но пока не хочу ничего говорить публично", - отметил Осмаев.

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Он уверен, что убийцы Окуевой рано или поздно будут найдены и понесут наказание.

"Они все будут найдены, будут наказаны рано или поздно. И я хочу напомнить, что был такой деятель, полковник Буданов. И пусть те, кто это сделал, спросят, как он закончил. Мы никуда не спешим. Даже если со мной что-то случится, мои побратимы, товарищи, братья – они закончат это дело, даст Бог", - заявил Осмаев, отметив, что не надеется, что украинские власти найдут убийц Окуевой, потому что "все эти люди уже в основном находятся на территории России".

"Господь их покарает в любом случае. Будем надеяться, что скоро", - сказал Осмаев.

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