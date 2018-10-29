 Несмотря на агрессию России, продолжаем реформировать сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО, - Турчинов на встрече с главой Комитета нацобороны Эстонии Гансо

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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Во время встречи собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Европе в контексте агрессии РФ против Украины. По словам Турчинова, пятый год подряд продолжается агрессия РФ против нашей страны. "Российская сторона, полностью игнорируя Минские соглашения, осуществляет обстрелы наших позиций с применением запрещенного оружия, а вдоль границы с Украиной РФ продолжает наращивать военные силы и технику", - сказал он.





Также Секретарь СНБО Украины сообщил об эскалации агрессивной политики РФ в Черноморско-Азовском бассейне. "Активно усиливается военная компонента России в Азовском море", - сказал он, добавив, что, в свою очередь, Украина для защиты увеличивает свое военное присутствие в регионе.

"В частности, на Азовском море создана корабельно-катерная группировка ВМС Украины", - сказал Турчинов. "Несмотря на агрессию России, - отметил также Секретарь СНБО Украины, - мы, не теряя времени, продолжаем реформировать сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО". Кроме того, во время разговора обсуждались вопросы интенсификации двустороннего военно-технического сотрудничества, а также расширения сотрудничества между спецслужбами наших стран.

Также значительное внимание во время разговора уделялось вопросу продления странами ЕС санкций против РФ и проблеме строительства газопровода "Северный поток-2", представляющего опасность как для украинской, так и для европейской энергетических систем.

В свою очередь, Х. Гансо заверил, что Эстония остается преданной поддержке европейского курса Украины.