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 Политика Украины
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Все про:безопасность (656) Турчинов (3043) Эстония (561)

 Несмотря на агрессию России, продолжаем реформировать сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО, - Турчинов на встрече с главой Комитета нацобороны Эстонии Гансо

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Председателем Комитета национальной обороны парламента Эстонской Республики Ханнесом Гансо.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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Несмотря на агрессию России, продолжаем реформировать сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО, - Турчинов на встрече с главой Комитета нацобороны Эстонии Гансо 01
Несмотря на агрессию России, продолжаем реформировать сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО, - Турчинов на встрече с главой Комитета нацобороны Эстонии Гансо 02

  Во время встречи собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Европе в контексте агрессии РФ против Украины. По словам Турчинова, пятый год подряд продолжается агрессия РФ против нашей страны. "Российская сторона, полностью игнорируя Минские соглашения, осуществляет обстрелы наших позиций с применением запрещенного оружия, а вдоль границы с Украиной РФ продолжает наращивать военные силы и технику", - сказал он.

Несмотря на агрессию России, продолжаем реформировать сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО, - Турчинов на встрече с главой Комитета нацобороны Эстонии Гансо 03
Несмотря на агрессию России, продолжаем реформировать сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО, - Турчинов на встрече с главой Комитета нацобороны Эстонии Гансо 04
Также Секретарь СНБО Украины сообщил об эскалации агрессивной политики РФ в Черноморско-Азовском бассейне. "Активно усиливается военная компонента России в Азовском море", - сказал он, добавив, что, в свою очередь, Украина для защиты увеличивает свое военное присутствие в регионе.

"В частности, на Азовском море создана корабельно-катерная группировка ВМС Украины", - сказал Турчинов. "Несмотря на агрессию России, - отметил также Секретарь СНБО Украины, - мы, не теряя времени, продолжаем реформировать сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО". Кроме того, во время разговора обсуждались вопросы интенсификации двустороннего военно-технического сотрудничества, а также расширения сотрудничества между спецслужбами наших стран.

Также значительное внимание во время разговора уделялось вопросу продления странами ЕС санкций против РФ и проблеме строительства газопровода "Северный поток-2", представляющего опасность как для украинской, так и для европейской энергетических систем.

В свою очередь, Х. Гансо заверил, что Эстония остается преданной поддержке европейского курса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3093938
 
 
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Эстонцы молодцы - в Евросоюзе и валюта евро. Обскакали поляков, Чехов и венгров.
Вот такие" ГОРЯЧИЕ Эстонские парни "
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обскакали поляков, чехов, венгров, швейцарцев, англичан, норвежцев, хорватов, болгар, румын... молодцы какие
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Что такое "страны социалистического лагеря" слыхал?
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Аааааа....
Какой я оказывается д-ак!
Спасибо Турчинову - разъяснил, что 6 пожаров на военных складах это не преступная бездеятельность , а реформа по стандартам НАТО!
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Serg Sergeev - еще 2 арсенала осталось....

Один из них должны успеть кончить еще до Нового 2019-го Года....
Не зря же Полторака наградили... - теперь будет стараться еще больше...
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Основа военной стратегии Украины - одностороннее прекращение огня . А подрывы собственных арсеналов - составной элемент этой стратегии .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНесмотря на агрессию России, продолжаем реформировать сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО, - Турчинов на встрече с главой Комитета нацобороны Эстонии Гансо
 
 
 
 
 
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