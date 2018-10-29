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 Политика Украины
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Все про:арест (9728) шпионаж (728) государственная измена (242) Ежов (22)

 Суд продлил на 2 месяца содержание под стражей шпиона-переводчика Гройсмана Ежова

Голосеевский районный суд Киева 29 октября продлил арест бывшему переводчику премьер-министра Украины Станиславу Ежову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Срок содержания под стражей был продлен на два месяца - до 27 декабря. Об этом ходатайствовал представитель военной прокуратуры Игорь Крынин. Он обосновал необходимость ареста тем, что обвиняемый может скрыться от следствия или повлиять на свидетелей.

Адвокат экс-чиновника Валентин Рыбин настаивал на другом мере пресечения - круглосуточном домашнем аресте. Он заявил, что, по его мнению, прокурор не предоставил суду доказательства того, что его подзащитный передавал секретную информацию российским спецслужбам, и в его действиях не было состава преступления.

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На этом же настаивал и сам Ежов, который просил судей отпустить его под домашний арест.

Напомним, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета Министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России.Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. Им оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.

Отметим, адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093937
 
 
 Топ комментарии
 
С какого оно гройсману пириводило? , с руззьге?, с фени? с украинсой?
Посол. Дер гроссер кениг дес шведишен кёнигсрейх зандте мих, зейнен трейен динер, цу инен, царь и фелики кнезе Иван Василович Усарусса...
Милославский. Интурист, хорошо говорит!
Бунша. А что он говорит, конкретно?
Милославский. А пёс его знает! (Обращаясь к дьяку Федьке). Феденька, надо бы переводчика!
Дьяк. Был у нас толмач-немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили.
Милославский. Нельзя так с переводчиками обращаться!

Суд продовжив на 2 місяці утримання під вартою шпигуна-перекладача Гройсмана Єжова - Цензор.НЕТ 1934
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главное что бы за тобой не пришли!
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Вспомнилось Суд продовжив на 2 місяці утримання під вартою шпигуна-перекладача Гройсмана Єжова - Цензор.НЕТ 1719

Когда нацисты пришли за коммунистами, я оставался безмолвным. Я не был коммунистом.
Когда нацисты сажали социал-демократов, я промолчал. Я не был социал-демократом.
Когда нацисты пришли за членами профсоюза, я не стал протестовать. Я не был членом профсоюза.
Когда нацисты пришли за евреями, я не возмутился. Я не был евреем.
Когда нацисты пришли за мной, я собрался, и мы вместе пошли пить пиво!
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Вспомнилось Суд продовжив на 2 місяці утримання під вартою шпигуна-перекладача Гройсмана Єжова - Цензор.НЕТ 1719

Когда нацисты пришли за коммунистами, я оставался безмолвным. Я не был коммунистом.
Когда нацисты сажали социал-демократов, я промолчал. Я не был социал-демократом.
Когда нацисты пришли за членами профсоюза, я не стал протестовать. Я не был членом профсоюза.
Когда нацисты пришли за евреями, я не возмутился. Я не был евреем.
Когда нацисты пришли за мной, я собрался, и мы вместе пошли пить пиво!
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попей пиво нежели вспоминать чисто по русски, что надо выпить
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Зачем по-козломордому? Можно и чисто по-немецки.
Was wollen wir trinken
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А с какого языка шпион двоечнику переводил? Неужели с английского? О темпора, о море! Суд продлил на 2 месяца содержание под стражей шпиона-переводчика Гройсмана Ежова - Цензор.НЕТ 1195
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С какого оно гройсману пириводило? , с руззьге?, с фени? с украинсой?
Посол. Дер гроссер кениг дес шведишен кёнигсрейх зандте мих, зейнен трейен динер, цу инен, царь и фелики кнезе Иван Василович Усарусса...
Милославский. Интурист, хорошо говорит!
Бунша. А что он говорит, конкретно?
Милославский. А пёс его знает! (Обращаясь к дьяку Федьке). Феденька, надо бы переводчика!
Дьяк. Был у нас толмач-немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили.
Милославский. Нельзя так с переводчиками обращаться!


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил на 2 месяца содержание под стражей шпиона-переводчика Гройсмана Ежова
 
 
 
 
 
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