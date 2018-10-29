 Суд продлил на 2 месяца содержание под стражей шпиона-переводчика Гройсмана Ежова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Срок содержания под стражей был продлен на два месяца - до 27 декабря. Об этом ходатайствовал представитель военной прокуратуры Игорь Крынин. Он обосновал необходимость ареста тем, что обвиняемый может скрыться от следствия или повлиять на свидетелей.
Адвокат экс-чиновника Валентин Рыбин настаивал на другом мере пресечения - круглосуточном домашнем аресте. Он заявил, что, по его мнению, прокурор не предоставил суду доказательства того, что его подзащитный передавал секретную информацию российским спецслужбам, и в его действиях не было состава преступления.
На этом же настаивал и сам Ежов, который просил судей отпустить его под домашний арест.
Напомним, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета Министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России.Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. Им оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.
Отметим, адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.
Когда нацисты пришли за коммунистами, я оставался безмолвным. Я не был коммунистом.
Когда нацисты сажали социал-демократов, я промолчал. Я не был социал-демократом.
Когда нацисты пришли за членами профсоюза, я не стал протестовать. Я не был членом профсоюза.
Когда нацисты пришли за евреями, я не возмутился. Я не был евреем.
Когда нацисты пришли за мной, я собрался, и мы вместе пошли пить пиво!
Was wollen wir trinken
Посол. Дер гроссер кениг дес шведишен кёнигсрейх зандте мих, зейнен трейен динер, цу инен, царь и фелики кнезе Иван Василович Усарусса...
Милославский. Интурист, хорошо говорит!
Бунша. А что он говорит, конкретно?
Милославский. А пёс его знает! (Обращаясь к дьяку Федьке). Феденька, надо бы переводчика!
Дьяк. Был у нас толмач-немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили.
Милославский. Нельзя так с переводчиками обращаться!