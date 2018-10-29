EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  238  1
Все про:Казахстан (374) Минюст (1344) экстрадиция (398) Петренко Павел (683)

 Украина подписала с Казахстаном соглашение об экстрадиции, - Минюст

Министр юстиции Павел Петренко от имени Украины подписал договор с Республикой Казахстан об экстрадиции и о правовой помощи по уголовным делам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Подписание межгосударственных соглашений состоялось в рамках визита министра юстиции Украины в Казахстан.

"Благодаря подписанным документам правонарушитель не сможет скрываться в одной из наших стран. Мы обеспечили основу для эффективного сотрудничества правоохранительных органов двух государств в рамках расследования уголовных дел", - подчеркнул Петренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Черногории экстрадировали украинку, разыскиваемую НАБУ за махинации на 1,6 млрд гривен, - ГПУ

Он отметил, что основной целью заключения договоров является создание условий для взаимодействия судов, органов прокуратуры и других компетентных органов по предотвращению и расследованию преступлений, а также осуществление мероприятий по конфискации доходов, полученных преступным путем.

Источник: https://censor.net.ua/n3093933
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лучше бы с Израилем подписала. На будущее может пригодится...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина подписала с Казахстаном соглашение об экстрадиции, - Минюст
 
 
 
 
 
 вверх