 Глава госпредприятия "Артиллерийское вооружение" подозревается в растрате 1,4 млн грн, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении директору государственного предприятия "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" в совершении растраты бюджетных средств в особо крупных размерах. Следствием установлено, что директор государственного предприятия в 2015 году организовал приобретение у одного из частных предприятий оборудования по завышенной стоимости, что привело к растрате государственных средств в сумме 1,4 млн грн. Ущерб, нанесенный государству, подтвержден результатами судебно-экономической экспертизы", - говорится в сообщении.
По результатам следствия директору госучреждения объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Также в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде залога в размере, соотнесенном нанесенным убыткам.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" занимается производством оружия и боеприпасов. Выполняет исследовательские, проектно-конструкторские, технологические работы, направленные на создание современных образцов артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов.
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А чувырла с первого варианта сейчас начнут доить до последней капли... а потом... а потом дело закроют...
Джамшут-ты ?!
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А что думает и решит по этому поводу реформированная судебная система?