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 Общество
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 Глава госпредприятия "Артиллерийское вооружение" подозревается в растрате 1,4 млн грн, - прокуратура

Директору госпредприятия военно-промышленного комплекса объявлено подозрение в растрате 1400000 грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении директору государственного предприятия "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" в совершении растраты бюджетных средств в особо крупных размерах. Следствием установлено, что директор государственного предприятия в 2015 году организовал приобретение у одного из частных предприятий оборудования по завышенной стоимости, что привело к растрате государственных средств в сумме 1,4 млн грн. Ущерб, нанесенный государству, подтвержден результатами судебно-экономической экспертизы", - говорится в сообщении.

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По результатам следствия директору госучреждения объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Также в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде залога в размере, соотнесенном нанесенным убыткам.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" занимается производством оружия и боеприпасов. Выполняет исследовательские, проектно-конструкторские, технологические работы, направленные на создание современных образцов артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов.

Источник: https://censor.net.ua/n3093932
 
 
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1.Глава госпредприятия "Артеллирийское вооружение" подозревается в растрате 1,4 млн грн

2.Торговец оружием задержан в Полтаве при реализации 2 пистолетов
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Второй вариант будет не только первым, но и единственным!
А чувырла с первого варианта сейчас начнут доить до последней капли... а потом... а потом дело закроют...
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Берия со СМЕРШем в гробу переворачивается, аж волчком крутится! Не, я не фанат СССР, но ведь это уму не растяжимо!
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А шо это такое - артЕллИрийское ?!!!
Джамшут-ты ?!
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Это вооружение, которое используют артели.
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Увага! Все на охорону складів. Один скільки сцибрити не міг!
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Почему-то я не удивлён.
А что думает и решит по этому поводу реформированная судебная система?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГлава госпредприятия "Артиллерийское вооружение" подозревается в растрате 1,4 млн грн, - прокуратура
 
 
 
 
 
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