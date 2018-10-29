 Торговец оружием задержан в Полтаве при реализации 2 пистолетов, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратура Центрального региона.

22 октября в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий, а именно контрольной закупки, указанный гражданин сбыл автоматический пистолет "Automat pistol duo cal 6,35" за 22 500 гривен.

Смотрите: Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

29 октября после повторной продажи огнестрельного оружия, а именно: пистолета ТТ (без магазина) и пистолета "Браунинг" за 42 тыс. гривен и получение денежных средств под контролем правоохранительных органов, злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Оружие и денежные средства у задержанного изъяты. Незаконном реализатору оружия в настоящее время планируется уведомление о подозрении, подача в суд ходатайство об избрании меры пресечения и арест имущества.

Смотрите также: Полиция задержала торговца оружием на Луганщине. ФОТО