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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:оружие (3573) Полтава (465) Военная прокуратура (672)

 Торговец оружием задержан в Полтаве при реализации 2 пистолетов, - военная прокуратура. ФОТО

29 октября в Полтаве во время сбыта огнестрельного оружия задержан гражданин Украины 1971 года рождения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратура Центрального региона.

Торговец оружием задержан в Полтаве при реализации 2 пистолетов, - военная прокуратура 01

22 октября в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий, а именно контрольной закупки, указанный гражданин сбыл автоматический пистолет "Automat pistol duo cal 6,35" за 22 500 гривен.

Смотрите: Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

29 октября после повторной продажи огнестрельного оружия, а именно: пистолета ТТ (без магазина) и пистолета "Браунинг" за 42 тыс. гривен и получение денежных средств под контролем правоохранительных органов, злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Торговец оружием задержан в Полтаве при реализации 2 пистолетов, - военная прокуратура 02

Оружие и денежные средства у задержанного изъяты. Незаконном реализатору оружия в настоящее время планируется уведомление о подозрении, подача в суд ходатайство об избрании меры пресечения и арест имущества.

Торговец оружием задержан в Полтаве при реализации 2 пистолетов, - военная прокуратура 02

Смотрите также: Полиция задержала торговца оружием на Луганщине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3093928
 
   
 Топ комментарии
 
Торговец оружием задержан в Полтаве при реализации 2 пистолетов. ОК! Прокуратуре слава!

Под Ичней тысячи снарядов на говно перевели. Кого задержали? Наградили? Пожурили?
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больше всего поражает в этой новости то, что ТТ и Браунинг 1906 стоят 42 тыс. гривен.
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Опять незаконному реализатору. Когда эти дебилы уже поймут что в Украине любой реализатор оружия законный? И так будет до тех пор пока не примут "Закон об оружии".
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Чогось військову прокуратуру почали піарити сильно- торговців зброєю затримують, хабарників ловлят , наркоторговців теж, скоро на сімейні скандали виїжджати будуть і за порушення ПДР штрафувати. Матіос на вибори зібрався?
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больше всего поражает в этой новости то, что ТТ и Браунинг 1906 стоят 42 тыс. гривен.
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ну, привёл ископаемое в товарное состояние.
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Опять незаконному реализатору. Когда эти дебилы уже поймут что в Украине любой реализатор оружия законный? И так будет до тех пор пока не примут "Закон об оружии".
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Торговец оружием задержан в Полтаве при реализации 2 пистолетов. ОК! Прокуратуре слава!

Под Ичней тысячи снарядов на говно перевели. Кого задержали? Наградили? Пожурили?
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На цене попалился. Видать когото неприятно удивила цена и он стуканул.
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Раніше предявляли ст. 263 КК України, зараз викопали ст208 КПК, в якій про зброю нічого не вказано. Силовики перевищили свої службові обовязки, які тягнуть на кримінальний термін. В Україні відсутній закон, який забороняє обіг зброї. Проект закону про зброю трухлявіє в верховній раді вже кілька років. Баригам не вигодно прийняти цей закон, який дасть ПРАВО українціям на самооборону.
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тобто не за фактом продажу зброї,а підозра на замах,і доцільність затримання.
може зрозуміли всю їх підливу з їхньою 263?
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Статья 208. Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов

Правоохранители охренели?????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТорговец оружием задержан в Полтаве при реализации 2 пистолетов, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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