 Главный ветврач района задержан на Николаевщине на взятке 10,6 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник в сговоре с подчиненными подделывал выводы ветеринарно-санитарной экспертизы без проведения надлежащих анализов мясной продукции для реализации населению.

Делец вместе с сообщниками наладил выдачу фиктивных разрешительных документов на транспортировку и реализацию мяса в регионе в то время, когда на Николаевщине периодически вспыхивают заболевания африканской чумой свиней, создавая непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан.

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Правоохранители задержали главного врача в собственном рабочем кабинете при получении от местного фермера 10 600 гривен за выдачу необходимых разрешений.

Сейчас в рамках начатого по ч. 3 ст. 368 УК Украины уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к махинациям.

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