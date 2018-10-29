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Все про:ветеринария (51) взятка (4164) Николаевская область (808) СБУ (12931)

 Главный ветврач района задержан на Николаевщине на взятке 10,6 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Николаевской области на систематическом получении взяток руководителя государственной районной больницы ветеринарной медицины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Главный ветврач района задержан на Николаевщине на взятке 10,6 тыс. грн, - СБУ 01

Правоохранители установили, что чиновник в сговоре с подчиненными подделывал выводы ветеринарно-санитарной экспертизы без проведения надлежащих анализов мясной продукции для реализации населению.

Делец вместе с сообщниками наладил выдачу фиктивных разрешительных документов на транспортировку и реализацию мяса в регионе в то время, когда на Николаевщине периодически вспыхивают заболевания африканской чумой свиней, создавая непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан.

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Правоохранители задержали главного врача в собственном рабочем кабинете при получении от местного фермера 10 600 гривен за выдачу необходимых разрешений.

Главный ветврач района задержан на Николаевщине на взятке 10,6 тыс. грн, - СБУ 02

Сейчас в рамках начатого по ч. 3 ст. 368 УК Украины уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к махинациям.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093920
 
   
 Топ комментарии
 
1.Главный ветврач района задержан на Николаевщине на взятке 10,6 тыс. грн, - СБУ.

2. "Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует": криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве. 29.10.18 12:24

Новини сьогодні - вогонь! Докторів садять !, бандюки куражатся! Пгакугог югик - рапартует! Реформа, йoптель!
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Болван. Надо было овцами брать Главный ветврач района задержан на Николаевщине на взятке 10,6 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7782
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Сколько СБУшники будут эти деньги туда-сюда возить? )
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уже и ветеринару подбросили... больше ж некого ловить
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А чему удивлятся,если глава города Сцавченко якшается и в десны целуется на воровском сходняке,под видом спортмероприятия с криминальным босом "Мультиком" в миру Титовым.СБУ там просто шавка,которой местные власти кидают косточку в виде неугодных.
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-Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
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1.Главный ветврач района задержан на Николаевщине на взятке 10,6 тыс. грн, - СБУ.

2. "Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует": криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве. 29.10.18 12:24

Новини сьогодні - вогонь! Докторів садять !, бандюки куражатся! Пгакугог югик - рапартует! Реформа, йoптель!
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ну...так бандюк ему может еще пригодиться.. а вот ветеринар...
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Ну, за ентую сумму лет 8-10 положено. А вот от 10 миллионов срок уменьшается обратно пропорционально возрастанию суммы. Типа обратной прогрессии-регрессии.
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Наверное врач отказался лечить то животное,которое сидит в кресле главы облгосадминистрации))
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Deshevo, za 329 Eur tak prodatsa, Neznaju. Hocju sprositj, vAS, skolko nado deneg turistu iz Latvii v Ukraine (v Kieve), dve sutki, primerno? Za takuju vjzatku mozno cto to posmotretj i perespatj?
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За то на поток поставлено. Не верю, что это один раз в жизни он получил.
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Зарплата в этой в категории около 4-5 тысяч гривен с разными надбавками...Ну скажите разве можно жить на эту зарплату нормальному человеку имея высшее образование такое впечатление что им специально не повышают зарплату что потом ловить на взятках а обществу втирать очки по борьбе с коррупцией... Головного ветлікаря району затримано на Миколаївщині на хабарі 10,6 тис. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6774 Шобло барыг...
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За то в в суддів, прокурорів, ментів та всякої наволочі в десятки, а то і сотні разів більша заробітна плата
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Ja sprosil eto ne tak prosto! Moi sin v sleduscem godu zakoncit 12.klass. A hochu emu sdelatj cto takoe ctob zapomnil - a po moemu eto ekskursija! Nerznaju, dumaju kuplju dve bileti v Kiev! Da, ja hochu poehatj na Ukrainu!
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Приезжайте летом - Киев,Одесса,Львов прекрасные места !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавный ветврач района задержан на Николаевщине на взятке 10,6 тыс. грн, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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