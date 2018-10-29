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Все про:налоги (2500) налоговая милиция (1377) ГФС (2852)

 Арестована недвижимость одного из подозреваемых в уклонении от уплаты налогов - должностного лица компании-производителя сахара

Сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры Украины в октябре текущего года направлено в суд с обвинительным актом уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины по подозрению двух должностных лиц одного из крупнейших производителей сахарной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы

Установлено, что в течение 2014-2016 годов фигуранты с целью сокрытия объекта налогообложения документально осуществляли реализацию сахарной продукции в адрес фиктивных предприятий по поддельным документам, а фактически реализовывали ее за наличные, чем умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 10 млн грн.

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В ходе следствия на недвижимость одного из подозреваемых стоимостью более 900 тыс. грн. наложен арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3093919
 
 
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Когда арестуют петины активы, он же не имеет права иметь бизнес
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Ой! Торговали сахаром с машин за наличные. Вот это крупняк!
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та это дело в суде рассыпится как песочный домик, насколько я знаю фиктивные фирмы подключают для увеличения затрат, налогового кредита, а нафиг через фиктивные проводить реализацию? с реализации идет начисление налогов начиная с отгрузки товара или зачисления средст на счет (кассу) и т.д., можно хоть даром раздавать, но налог заплати.дебилы бля...
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Под Ляксеича копают? Как-то не по рехворматорски получается.))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАрестована недвижимость одного из подозреваемых в уклонении от уплаты налогов - должностного лица компании-производителя сахара
 
 
 
 
 
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