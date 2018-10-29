 Арестована недвижимость одного из подозреваемых в уклонении от уплаты налогов - должностного лица компании-производителя сахара

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы

Установлено, что в течение 2014-2016 годов фигуранты с целью сокрытия объекта налогообложения документально осуществляли реализацию сахарной продукции в адрес фиктивных предприятий по поддельным документам, а фактически реализовывали ее за наличные, чем умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 10 млн грн.

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В ходе следствия на недвижимость одного из подозреваемых стоимостью более 900 тыс. грн. наложен арест.