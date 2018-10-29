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 Трое военнослужащих задержаны в Очакове по подозрению в краже бытовой техники

Трое военнослужащих Военно-морских Сил ВС Украины задержаны в Очакове Николаевской области по подозрению в краже бытовой техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС ВС Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что Военно-морские Силы ВС Украины осуждают недостойные поступки, которые подрывают доверие населения к защитникам Украины.

"28 октября 2018 года в городе Очаков задержаны трое военнослужащих ВМС ВС Украины по подозрению в краже бытовой техники. Сейчас нарушители доставлены в Очаковское отделение полиции", - указано в сообщении.

Командирами соответствующих воинских частей Военно-морских Сил ВС Украины назначены служебные расследования, по результатам которых военнослужащие понесут наказание согласно действующему законодательству.

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Трое военнослужащих задержаны в Очакове по подозрению в краже бытовой техники 01

Источник: https://censor.net.ua/n3093907
 
 
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Так а шо посоны взяли? Телек на 65 ? Зарядку для мобилы? На складе?, в квартире ? Может командиры у них чайник забрали? Где инфа?
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капец..сами себя парафинят в фейсбуке..... Трьох військовослужбовців затримано в Очакові за підозрою в крадіжці побутової техніки - Цензор.НЕТ 2262
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