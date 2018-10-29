 Оккупанты комплектуют свои войска на Донбассе прибывающими из РФ кадровыми военными и спецгруппами "донских казачков", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР Минобороны.

"В связи с провальной кампанией т.н. призыва на военную службу населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, командование российских оккупационных войск комплектует личным составом подразделения соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ за счет прибывающих с территории России кадровых военнослужащих ВС РФ и специальных групп т.н. "Всевеликого войска Донского". При этом перед назначением в передовых подразделений все кандидаты проверяются российскими инструкторами и проходят специальные инструктажи по установлению взаимоотношений с местным населением", - сказано в сообщении.

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Как отметили в украинской разведке, отношение к местным жителям со стороны прибывших в октябре с.г. "казачков" существенно отличается от привычного поведения этой категории лиц: "Вновь прибывшие лица проявляют чрезвычайную заинтересованность в общении с местным населением, демонстрируя высокий уровень идеологической подготовки в продвижении идей "русского мира", целенаправленно навязывают местным жителям пророссийские взгляды и пренебрежительное отношение ко всему украинскому, активно участвуют в агитационных мероприятиях, связанных с "выборами" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября с.г."