EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  1093  7
Все про:покушение (752) Ромалийская Ирина (386) Осмаев Адам (81) Денисултанов (4)

 Денисултанов, покушавшийся на Окуеву и Осмаева, вольготно себя чувствует в Лукьяновском СИЗО и устраивает представления в суде, надеясь, что его обменяют, - Осмаев

Артур Денисултанов, обвиняемый в покушении летом 2017 на Адама Осмаева и Амину Окуеву, сидит в СИЗО г. Киева "со всеми удобствами", устраивает представления на суде и очень надеется, что его поменяют на кого-то из украинских политзаключенных, которые находятся в России.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Адам Осмаев.

"Идут заседания. Денисултанов устраивает представления. Все экспертизы указывают на то, что он стрелял, поэтому ему ничего другого не остается, кроме как устраивать какие-то концерты, пытаться на меня какую-то тень навести. он придирается, например, к тому, что на машину у нас документов не было с собой. О каких-то малозначительных вещах говорит, чтобы отвлечь внимание от главного. Он - опытный рецидивист, уже много раз был в тюрьме. Кстати, у него есть связь в тюрьме, он распространяет оттуда дезинформацию", - рассказал Осмаев.

"К сожалению, там проходной двор. В СИЗО СБУ (учреждение в Аскольдовом переулке Киева, где содержат в основном арестованных по делам, которые ведет СБУ, - ред.), например, такого нету бардака. В Лукьяновке же он свободно передвигается, играет в карты, звонит знакомым, у него есть связь, интернет, запретные продукты, все у него есть... Например, он сейчас в интернет выкинул часть записей, которые делал, когда общался со мной и Аминой. Он же нам представился журналистом Le Monde, типа интервью у нас брал, записывал. Мы с Аминой рассказали об этом следствию, а адвокат Денисултанова ставил этот факт под сомнение, спрашивали, а где же они тогда, если они были? А эти записи пропали - их не было ни в его телефонах, вообще нигде. А сейчас уже появились у него! Значит, подельники ему скинули. А он часть их в интернет выкинул...", - сообщил Осмаев.

По его словам, Денисултанов очень хочет, чтобы его поменяли на кого-то из украинских политзаключенных. Адам уверен, что в России Денисултанова могут убить.

"Но, думаю, ему бы лучше сотрудничать со следствием и рассказать все. Тогда он получил бы маленький срок здесь, в Украине. Потому что, я думаю, в России его ждет расправа. Ведь они, я думаю, уже знают, что он все разболтал в самом начале и не очень этим довольны...Ведь и в Австрии, когда его арестовали, он рассказывал западным журналистам, что существуют списки Кадырова на ликвидацию", - рассказал Осмаев.

Смотрите также: Стрелявшего в Осмаева Денисултанова будут судить присяжные: ему грозит пожизненный срок. ВИДЕО

Осмаев также нашел одноклассников Денисултанова, которые с ним учились в школе в Гудермесе.

 Денисултанов, покушавшийся на Окуеву и Осмаева, вольготно себя чувствует в Лукьяновском СИЗО и устраивает представления в суде, надеясь, что его обменяют, - Осмаев 01

Денисултанов - слева внизу в пиджаке. Фото предоставлено Адамом Осмаевым

"По словам одноклассников, его постоянно били все в школе, с мальчиками он вообще не общался, с девочками только. И уже тогда был аферистом, обманывал девочек, кидал. Был не совсем уравновешенный, плаксивый. Мог из-за плохой отметки расплакаться на уроке. В молодости уехал в Россию, редко в Чечне появлялся. В Санкт-Петербурге занимался мелким бандитизмом, аферами и так далее. Видать, с тех пор уже работал на спецслужбы – советские, потом российские... Засветился сначала в Австрии в связи с ликвидацией Умара Исраилова. Ну, и сейчас уже сюда приехал", - сообщил Осмаев.

Смотрите также: Покушавшийся на Окуеву и Осмаева Денисултанов в 2017 году занимался кражами дорогих телефонов. ВИДЕО камер наблюдения

"Надеюсь, даст Бог, все-таки он получит максимальный срок. Не знаю, есть ли там пожизненное заключение в его статье. Но ему и 10 лет будет достаточно, чтобы в тюрьме там... Он просто немолодой", - заявил Осмаев.

Также, по его словам, когда только задержали Денисултанова, он еще был испуган, ранен, поэтому у него был развязан язык.

"Он сказал что указание дали из Москвы Кадырову (Рамзан Кадыров, - глава Чеченской республики, - ред.), а Кадыров - своим людям, в том числе Денисултанову. Он сам это говорил правоохранителям. Но не под протокол, конечно. А когда понял, что в Украине не пытают, что здесь демократия, то начал уже другие истории сочинять", - сообщил Осмаев.

Полный текст интервью читайте по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3093901
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну так петя и Ко всегда ненавидили доброволцев - бизнесу мешают
 показать весь комментарий
 
отработанный материал, спалившийся по полной. зачем он хуйловской системе?
 показать весь комментарий
 
 
https://lb.ua/news/2018/10/29/411089_sud_obyazal_nabu_otkrit_delo_protiv.html
А как вам это????
админы цензора озверина хлебнули??...все комменты поудаляли на теме Осмаева))))
Один был очень примечательный...…..от Игоря К.
 показать весь комментарий
 
Осмаеву важнее победить врага, чем вытащить наших из российского плена.

Все с ним понятно.

лично мне плевать - будет этот гад сидеть здесь или его убьют там. Но если на него можно выменять хоть 1 нашего - меняйте поскорее!
 показать весь комментарий
 
Мабуть Денисултанов (мабуть Денизсултанов?) не вайнах?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДенисултанов, покушавшийся на Окуеву и Осмаева, вольготно себя чувствует в Лукьяновском СИЗО и устраивает представления в суде, надеясь, что его обменяют, - Осмаев
 
 
 
 
 
 вверх