 Денисултанов, покушавшийся на Окуеву и Осмаева, вольготно себя чувствует в Лукьяновском СИЗО и устраивает представления в суде, надеясь, что его обменяют, - Осмаев

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Адам Осмаев.

"Идут заседания. Денисултанов устраивает представления. Все экспертизы указывают на то, что он стрелял, поэтому ему ничего другого не остается, кроме как устраивать какие-то концерты, пытаться на меня какую-то тень навести. он придирается, например, к тому, что на машину у нас документов не было с собой. О каких-то малозначительных вещах говорит, чтобы отвлечь внимание от главного. Он - опытный рецидивист, уже много раз был в тюрьме. Кстати, у него есть связь в тюрьме, он распространяет оттуда дезинформацию", - рассказал Осмаев.

"К сожалению, там проходной двор. В СИЗО СБУ (учреждение в Аскольдовом переулке Киева, где содержат в основном арестованных по делам, которые ведет СБУ, - ред.), например, такого нету бардака. В Лукьяновке же он свободно передвигается, играет в карты, звонит знакомым, у него есть связь, интернет, запретные продукты, все у него есть... Например, он сейчас в интернет выкинул часть записей, которые делал, когда общался со мной и Аминой. Он же нам представился журналистом Le Monde, типа интервью у нас брал, записывал. Мы с Аминой рассказали об этом следствию, а адвокат Денисултанова ставил этот факт под сомнение, спрашивали, а где же они тогда, если они были? А эти записи пропали - их не было ни в его телефонах, вообще нигде. А сейчас уже появились у него! Значит, подельники ему скинули. А он часть их в интернет выкинул...", - сообщил Осмаев.

По его словам, Денисултанов очень хочет, чтобы его поменяли на кого-то из украинских политзаключенных. Адам уверен, что в России Денисултанова могут убить.

"Но, думаю, ему бы лучше сотрудничать со следствием и рассказать все. Тогда он получил бы маленький срок здесь, в Украине. Потому что, я думаю, в России его ждет расправа. Ведь они, я думаю, уже знают, что он все разболтал в самом начале и не очень этим довольны...Ведь и в Австрии, когда его арестовали, он рассказывал западным журналистам, что существуют списки Кадырова на ликвидацию", - рассказал Осмаев.

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Осмаев также нашел одноклассников Денисултанова, которые с ним учились в школе в Гудермесе.

Денисултанов - слева внизу в пиджаке. Фото предоставлено Адамом Осмаевым

"По словам одноклассников, его постоянно били все в школе, с мальчиками он вообще не общался, с девочками только. И уже тогда был аферистом, обманывал девочек, кидал. Был не совсем уравновешенный, плаксивый. Мог из-за плохой отметки расплакаться на уроке. В молодости уехал в Россию, редко в Чечне появлялся. В Санкт-Петербурге занимался мелким бандитизмом, аферами и так далее. Видать, с тех пор уже работал на спецслужбы – советские, потом российские... Засветился сначала в Австрии в связи с ликвидацией Умара Исраилова. Ну, и сейчас уже сюда приехал", - сообщил Осмаев.

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"Надеюсь, даст Бог, все-таки он получит максимальный срок. Не знаю, есть ли там пожизненное заключение в его статье. Но ему и 10 лет будет достаточно, чтобы в тюрьме там... Он просто немолодой", - заявил Осмаев.

Также, по его словам, когда только задержали Денисултанова, он еще был испуган, ранен, поэтому у него был развязан язык.

"Он сказал что указание дали из Москвы Кадырову (Рамзан Кадыров, - глава Чеченской республики, - ред.), а Кадыров - своим людям, в том числе Денисултанову. Он сам это говорил правоохранителям. Но не под протокол, конечно. А когда понял, что в Украине не пытают, что здесь демократия, то начал уже другие истории сочинять", - сообщил Осмаев.

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