 НАТО помогает Украине разрабатывать учебный курс по киберзащите

Об этом сообщается на сайте НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эксперты из стран-союзниц в сентябре посетили Житомирский военный институт имени Сергея Королева для того, чтобы помочь в учреждении нового курса по кибербезопасности. Украина является одной из первых стран-партнеров (вместе с Тунисом), где создается подобный курс", - говорится в сообщении.

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Эксперты НАТО привели примеры построения учебных курсов по кибернетической защите, в частности, в военных академиях Канады, Польши и Ирландии, которые адаптировали к учебным программам Общую установку НАТО по кибернетической безопасности (Generic Reference Curriculum on Cybersecurity). Они провели для украинских специалистов военного образования пошаговую демонстрацию организации учебного процесса с учетом национальных потребностей и особенностей, включая разработку учебного плана, детальных план-конспектов для проведения лекций и лабораторных упражнений.

Как говорится в сообщении, практические упражнения были посвящены различным типам кибернетических операций по поддержанию выполнения военных задач по нескольким вероятным сценариям. Украинские методисты под руководством инструкторов Альянса имели возможность ознакомиться с различными инструментами и опытом НАТО в этой сфере.

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Специализированный курс по киберзащите под названием "10 принципов кибернетической безопасности" уже доступен онлайн на украинском языке на специализированном образовательном портале НАТО.

В Программе НАТО по поддержке военного образования (NATO Defence Education Enhancement Programme) участвуют 12 стран: Афганистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Мавритания, Молдова, Сербия, Бывшая Югославская Республика Македония, Тунис и Украина.