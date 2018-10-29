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Все про:имущество (260) Меджлис (730) Аксенов (260) крымские татары (1895)

 Марионетка Кремля Аксенов заявил о "национализации" имущества Меджлиса в оккупированном Крыму

Власти Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщил глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов в понедельник 29 октября.

Накануне такая инициатива прозвучала на Курултае (национальном съезде. ‒ Ред.) мусульман Крыма, созванном российским ДУМК в субботу 27 октября. Перечень объектов собственнисти Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.

При этом Аксенов отметил, что "национализация" в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымскотатарского народа "соответствующие меры должны быть приняты".

"Деталей не знаю. По конкретным объектам не знаю, до конца дня посмотрю и выработаю свою позицию", ‒ заявил Аксенов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 16 школ с крымскотатарским языком обучения в оккупированном Крыму осталось семь, - член Меджлиса Бариев

В 2014 году подконтрольный России Арбитражный суд Крыма принял решение об изъятии здания Меджлиса в пользу российского государства, в помещениях прошли обыски.

Меджлис крымскотатарского народа, выполняя решение российского Центрального районного суда Симферополя, был вынужден покинуть это здание вместе с находящимися там БО "Фонд Крым" и редакцией газеты "Авдет".

Меджлис крымскотатарского народа был запрещен на территории России и аннексированного Крыма 26 апреля 2016 года решением подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России, однако 29 сентября 2016 года ее отклонили.

19 апреля 2017 года Международный суд вынес промежуточное решение по иску Украины против России. Суд в Гааге обязал прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис и обучение на украинском языке в аннексированном Крыму. Россия до сих пор не выполнила эти требования.

Источник: https://censor.net.ua/n3093893
 
 
 Топ комментарии
 
Ничего, вернут потом в десять раз больше...
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Зато теперь есть повод так же поступить с Печерской и Почаевской Лаврой в Украине - выгнать оттуда срачами кацапских попов и передать украинским.
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Мне кажется даже знаменитый тупой моряк его ненавидит )
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Первый раз слышу... Специально шампанское держал - сегодня открою )
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про него и говорят. наверное, Вы не очень часто на Цензор заходите...
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танцюрыст это, а не моряк... кацапская самодеятельность из мацковских театров больших...
никогда и моря не видал... яблуко всю жисть танцевал...
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Ничего, вернут потом в десять раз больше...
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ага кацапы вернут..как и 2.5 лярда зелени Нафтогазу...инкасаторов надо вызывать.
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Меджеліс вони заборонили, то чому би їм їхнє майно не прихватизувати..
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а вот Барна из блока перталексеича шо заявил сука: - ""Очень обидно, что в результате внутренних политических склок или противостояний, амбиций мы отказываемся, не защищаем своих граждан, богатых граждан, которые являются потенциальными и реальными инвесторами в экономику Украины. И вместо того чтобы использовать многомиллиардный инвестиционный потенциал богатых граждан Украины, в результате внутреннего политического противостояния Фирташ находится за границей, а правительство выпрашивает кредиты под проценты у МВФ"
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/barna-o-firtashe-obidno-chto-my-ne-zashchishchaem-svoih-bogatyh-grazhdan-potencialnyh-investorov-v-ekonomiku-ukrainy-463526.html
уёбокблядь...
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Якось дивився передачу про сільськогосподарську "вотчину" фірташа. Напевне це було десь на Тернопіллі. Тобто там, де він народився. Показали якийсь його тепличний комплекс. Раби, звісно, йому вдячні. Зокрема згадали про 6 (шість) кілометрів дороги, побудованої до села, в якому живуть раби. І от нюанс: мільярдер фірташ, як народний депутат, виклопотав це будівництво за бюджетні кошти.

А Барна тут про "інвестиції" від цього злодія-виродка. Тьху!
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" Всё от барны... : - "Мы должны приложить все усилия, чтобы этого не допустить. Мы не можем конкурировать с западным капиталом, а литий является редким стратегическим сырьем для электромобилей, за счет которого Украина может получать сверхприбыли. Поэтому эти активисты являются на самом деле не реформаторами, а проплаченными агентами внешнего влияния" Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/barna-o-firtashe-obidno-chto-my-ne-zashchishchaem-svoih-bogatyh-grazhdan-potencialnyh-investorov-v-ekonomiku-ukrainy-463526.html
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"США в ситуации с Фирташем, очевидно, защищают исключительно свой интерес - титановые месторождения, которые являются стратегическим сырьем для военной отрасли, космических технологий, авиации. Поэтому это дело является искусственным, поскольку США никогда не допустят сдачу своей выгоды и интересов" Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/barna-o-firtashe-obidno-chto-my-ne-zashchishchaem-svoih-bogatyh-grazhdan-potencialnyh-investorov-v-ekonomiku-ukrainy-463526.html
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Зато теперь есть повод так же поступить с Печерской и Почаевской Лаврой в Украине - выгнать оттуда срачами кацапских попов и передать украинским.
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Томосом этих гундяев попов прямо по кресту на шее лупашить и на рашу отправить
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Томосом вряд ли (не думаю, что он очень увесистый).

А вот телефонным справочником - самое то.
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а когда имущество всех крымских госпредателей Украины арестуют на материке???
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- Вышак ему ломится. Вы бы сняли пиджачок, гражданин начальничок.(с)
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Гоблин,щось подзадержался на этом свете.Захараст вже заждался...Також планы строил Киев,Лондон брать... Маріонетка Кремля Аксьонов заявив про "націоналізацію" майна Меджлісу в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6688
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От натуралізований кацап Новинський один з найбагатших в Україні (2,7 млрд. дол. спижжених активів), спокійно проводить диверсії в промисловості, в релігії, качає гроші в офшори, купує журнашлюх, фінансує політиканів.
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В Москве покончил с собой журналист НТВ Никита Развозжаев, на которого в День ВДВ в прямом эфире напал пьяный оплотовєц

https://www.newsru.com/russia/29oct2018/razvozjaev.html

https://www.newsru.com/russia/02aug2017/vdv_ntv.html
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Вибачаюся. Текст має звучати так - не журналіст, а пропагадон.
Москве покончил с собой пропагандон НТВ Никита Развозжаев, на которого в День ВДВ в прямом эфире напал пьяный оплотовєц

https://www.newsru.com/russia/29oct2018/razvozjaev.html

https://www.newsru.com/russia/02aug2017/vdv_ntv.html
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМарионетка Кремля Аксенов заявил о "национализации" имущества Меджлиса в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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