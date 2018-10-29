 Марионетка Кремля Аксенов заявил о "национализации" имущества Меджлиса в оккупированном Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщил глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов в понедельник 29 октября.

Накануне такая инициатива прозвучала на Курултае (национальном съезде. ‒ Ред.) мусульман Крыма, созванном российским ДУМК в субботу 27 октября. Перечень объектов собственнисти Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.

При этом Аксенов отметил, что "национализация" в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымскотатарского народа "соответствующие меры должны быть приняты".

"Деталей не знаю. По конкретным объектам не знаю, до конца дня посмотрю и выработаю свою позицию", ‒ заявил Аксенов.

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В 2014 году подконтрольный России Арбитражный суд Крыма принял решение об изъятии здания Меджлиса в пользу российского государства, в помещениях прошли обыски.

Меджлис крымскотатарского народа, выполняя решение российского Центрального районного суда Симферополя, был вынужден покинуть это здание вместе с находящимися там БО "Фонд Крым" и редакцией газеты "Авдет".

Меджлис крымскотатарского народа был запрещен на территории России и аннексированного Крыма 26 апреля 2016 года решением подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России, однако 29 сентября 2016 года ее отклонили.

19 апреля 2017 года Международный суд вынес промежуточное решение по иску Украины против России. Суд в Гааге обязал прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис и обучение на украинском языке в аннексированном Крыму. Россия до сих пор не выполнила эти требования.