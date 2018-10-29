 Наемники РФ обстреляли Чермалык из пулеметов крупного калибра, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С начала этого периода по состоянию на 11.00 зафиксированы три вражеских обстрела. Все они произошли на Донецком направлении. Так, российско-оккупационные войска применяли крупнокалиберные пулеметы вблизи Чермалыка, гранатометы различных типов и прочее пехотное вооружение в районе Водяного и Лебединского. Потерь в результате боевых действий с начала текущих суток среди подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Ми маємо стати для росіян незрозумілими, далекими
чужими
* 1627. Указом царя московского Алексея Михайловича и его отца патриарха Филарета велено было книги украинской печати собрать и на пожарах сжечь с суровым запрещением когда-либо в будущем покупать украинские книги. Так, в Москве сожжено 'Учительное евангелие "Транквилиона-Ставровецкого вместе с другими его книгами и' Катехизис 'Лаврентия Зизания Тустановского.
* 1669. После Люблинской унии - гонения на украинский книги, напечатанные на польской территории,
* 1672. Указ о запрещении во всех городах всех чинов людям держать у себя дома и на территории Польши открыто или тайно украинской печати книги, а кто их имеет, то сурово приказано приносить и сдавать воеводе, местному правителю.
* 1677. Патриарх московский Иоаким приказал из украинских книг уничтожить листки, которые имеют разницу от книг московских.
* 1689. Синод запретил Киево-печерской лавре печатать И том "Четьи-минеи" Дмитрия Ростовского.
* 1690. Московский патриарх Иоаким указом запретил все украинское писательство, а и том книги "Четьи-минеи" Даниила Заточника велено сжечь.
* 1693. Письмо Московского патриарха к Киево-Печерской лавры о запрете любых книг украинским языком.
* 1709 год. Указ Петра I о запрещении печати книг украинским языком, а книги, печатные церковно-славянском языке, сверять с российским изданием, чтобы в них никакой разницы не было.
* 1720. Указ Петра I, чтобы снова книг никаких, кроме церковных предыдущих изданий, в Украине не печатать, а те старые книги с книгами великорусского печати уравнять, чтобы никакой разницы и особенного наречия у них не было.
* 20 декабря 1720 года. Петр I издал указ киевскому губернскому князю Голицыну, чтобы - во всех монастырях, остающихся в Российского государства, осмотреть и забрать древние жалованные грамоты и другие куртиозные письма оригинальные, а также книги исторические, рукописные и печатные.
* 1721. Приказ Синода посылать книги из украинских типографий в синодальную контору для исправления их согласно с российскими требованиями и произношением и сличение клеймом цензора.
* 1724 год. Типография Киево-Печерской лавры оштрафована на одну тысячу рублей за печатание книг, не во всем похожих с велико. На такую ??же сумму и за такую ??же "вину" оштрафована и Черниговская типография, которую перевезли в Москву.
* 1726. Киевский митрополит Иосиф Кроковский составил акафист святой Варваре. Москва разрешила Лавре печать, но с условием его перевода на русский язык («на великороссийское нарЂчие»). В августе 1726 распоряжению Синода о запрещении печатать любую книгу, которая ранее не печаталась санкт-петербургской или московской синодальной типографии. Опять приказано, чтобы правописание и ударения точно повторяли московские.
* 1729. Приказ Петра о переписывании в Украине государственных постановлений и распоряжений из украинского языка на русский.
* 1740. Российская императрица Анна Ивановна создала правление гетманского правительства под руководством московского князя Алексея Шаховского и внедрила русский язык в делопроизводстве на территории Украины. Переписи 1740 - 1748 гг свидетельствуют, что в семи полках Гетманщины на 1094 села приходилось 866 школ с украинским языком. В 1804 г. был издан царский указ, который запретил учебу украинским языком. Результаты национального гнета сразу отразились на состоянии образования в Украине. Уже перепись 1897 г. показала, что на 100 человек было лишь 13 грамотных.
* 1748. Приказ Синода Киевскому митрополиту Самуилу Милославскому ввести в Киево-Могилянской академии и во всех школах Украины русский язык преподавания, в результате чего на Левобережье исчезло 866 украинских школ.
* 1750 год. После отмены Канцелярии министерского правления малорусских дел в г. Глухове из нее изъяты и перевезены в Россию дела тайного делопроизводства. Документы архива Запорожской Сечи, найденные во время разорения Сечи генерал-поручиком Текелия в сундуке под престолом сечевой церкви, оказались в отделении общего архива Главного штаба.
* 1755. Синод приказал Киево-Печерской лавре перевести на русский язык "Четьи-минеи" св. Дмитрия Ростовского и Киево-Печерский патерик.* 1763. Указ Екатерины II о запрещении выкладывать украинским языком в Киево-Могилянской академии.
* 1764 год. Отмена Екатериной II украинского гетманства, а с ним - ликвидация украинских учебно-культурных учреждений и отстранение от власти украиноязычных чиновников.* 1765 год. Ликвидация Екатериной II казацкого уклада на Слобожанщине и казацких школ.
* 1766. Синод выдал суровый указ Киево-печерской лавре печатать лишь те книги, которые в московской типографии1769. Синод запретил Киево-печерской лавре печатать буквари на украинском языке и приказал отобрать у людей те буквари, которые были уже на руках.
* 1782. Екатерина II создала комиссию для заведения в России народных училищ, заданиями которых было внедрение единственной формы учебы и преподавания русского языка во всех школах империи.
* 1784. Синод приказывает митрополиту Киевскому и Галицкому Самуилу наказывать студентов и увольнять с работы учителей Киево-Могилянской академии за отход от русского языка.
* 1785. Приказ Екатерины II по всем церквям империи править службу Божью русским языком. Русский язык заведено во всех школах Украины.
* 1786. Синод снова приказывает митрополиту Киевскому контролировать Лаврскую типографию, чтобы никакой разницы с московскими изданиями не было, а в Киево-Могилянской академии немедленно ввести систему обучения, узаконенную для всей империи.1789 год. В Петербурге по инициативе Екатерины II издан Сравнительный словарь всех языков, в котором украинский язык определяется как российская, искаженная польской.
* 1811 год. Закрытие Киево-Могилянской академии.* 1847 год. Разгром Кирилло-Мефодиевского братства.
* 1853 год. Искалечено издания Летописи Грабянки.
* 1862 год. Позакривано украинские воскресные школы. Прекратилось издание украинского литературного и научно-политического журнала Основа.
* 1863. Валуевский циркуляр: "Украинского языка не было, нет и быть не может, а кто этого не понимает - враг России".1864 год. Тысячи пудов архивных материалов вывезли в Москву после судебной реформы. Согласно обижником Министерства юстиции от 3 декабря 1866 года, туда попало большое количество документов ликвидированных учреждений из Волынской, Киевской, Екатеринославской, Подольской, Херсонськои и Черниговской губерний.
* 1869 год. По закону, чиновникам всех ведомств назначалась значительная доплата за русификацию.* 1876 год. Эмский указ. Запрет ввозить украинские книги из-за границы, запрет подписывать украинские тексты под нотами, запрещение украинских представлений. Неслучайно хор М.Лисенко вынудили петь в концерте украинскую народную песню Дождик французском языке.
* 1881 год. Закон о разрешении на печатание словарей украинским языком, но за российским правописанием, а постановка украинских представлений зависит от местного начальства.
* 1887 год. Рукопись грамматики украинского языка цензор повернул, не читая, отписав автору, что нет необходимости разрешать к печати грамматику того языка, который обречен на небытие.
* 1888 год. Указ Александра III "О запрете вживания в официальных учреждениях украинского языка и крещения украинскими именами".
* 1889 год. В Киеве, на археологическом съезде, разрешено читать рефераты всеми языками, кроме украинского.
* 1892 год. Российское правительство приказывает цензорам сурово следить за тем, чтобы не допустить украинских литературных переводов с русского языка.* 1894 год. Запрещение ввоза украинских книг из-за границы.* 1895 год. Запрещение украинской хрестоматии и украинских книг для детей.
* 1903 год. На открытии памятника И. Котляревскому в Полтаве не разрешены речи украинским языком.
* 1905 год. Кабинет Министров России отбросил ходатайство Киевского и Харьковского университетов об отмене запрещения украинского языка, определяя это несвоевременным.
* 1906 и 1907 год. Закрытие Просвещения в Одессе и Николаеве.
* 1908 год. Указ сената о том, что образовательная работа в Украине вредная и опасная для России.
* 1910 год. Указ Столыпина о зачислении Украинской к разряду инородцев и о запрещении любых украинских организаций.
* 1914 год. Указ Николая I о запрещении украинской прессы.
* 1919 год. После завоевания Украины большевиками - уничтожение национально сознательной части населения и запрещение всех украинских литературных, драматических и устных произведений, среди которых лишь украинских народных песен - триста тысяч.
* 1921-1923 годы. Голод в Украине.
* 1922 год. Ликвидация Просвет на Кубани, в Зеленому Клину и в других местах проживания украинский.
* 1929 год. Арест украинских научных работников и духовенства - замещение их русскоязычными.
* 1932 год. Спланирована и осуществлена ??при поддержке, пак ли из молчаливого согласия "мирового содружества", акция ликвидации украинского народа. В Украине, которая владеет 40% мирового чернозема, умертвляя голодом до 12 миллионов носителей украинского языка, именно крестьян, чтобы сохранить русифицированное городское население. В городах введена карточная система и паспорта.
* 1933 год. Телеграмма Сталина о прекращении украинизации и уничтожения большинства украинских писателей.
* 1938 год. Постановление ЦК КП (б) об обязат