 На Закарпатье от кори умер 12-летний мальчик. Полиция назначила ряд экспертиз и открыла уголовное производство

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в пресс-службе Мукачевского отдела полиции.
"Вчера к нам с заявлением обратился отец 12-летнего мальчика, который в субботу скончался в реанимационном отделении Закарпатской областной детской больницы. Предварительный диагноз - корь. По факту обращения гражданина полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.140 УК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником)", - сказала инспектор Мукачевского отдела полиции Наталья Машико.
По ее словам, пока в деле нет подозреваемых. Полиция назначила ряд экспертиз, также изъята первичная медицинская документация. Продолжается следствие.
Со своей стороны в больнице утверждают, что мальчика в медицинское учреждение доставили слишком поздно - после более чем недельного течения болезни и лечения дома. Ребенок не был привит от кори.
А вообще-то два десятилетия вещания всяких фриков с экранов про опасность прививок сделали свое дело. Очень много непривитых детей.
..."мальчика в медицинское учреждение доставили слишком поздно - после более чем недельного течения болезни и лечения дома. Ребенок не был привит от кори."
То есть, родители не сделали прививку ребенку и еще не обратились вовремя в больницу.
Але померла дитина не від кору, а від ускладнень. Навіть щеплення захищає від кору на 95%.
Але ускладнень таких у щепленої дитини не буде. Так що вся вина на батьках- вони вбили дитину.
в Украине умирают дети после прививок, но нет НИ ОДНОГО решения суда о ответственности мин.сдоха или доктора.
при этом когда умер ребенок от кори (что еще не доказано), то на родителей спустят всех собак. и крим.дело завели и новость по всем ресурсам.
А попытаться разобраться и взять на себя ответственность - это не для всех.
Эффективность прививок - это фейк. Особенно против таких болезней как грип, корь, ветрянка...
В мире уже давным давно пришли к выводу о полезности прививок. В частности, это отображено в документах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), состоящее из 194 государств-членов мира.
Ссылка на сайт ВОЗ и материал документов о прививках: Позиции ВОЗ в отношении вакцин
Ссылка непосредственно о позиции мира (ВОЗ) по кори и вакцинации Коревые вакцины: документ по позиции ВОЗ-апрель 2017
Выписка из документа ...ВОЗ - апрель 2017
До внедрения коревой вакцины в 1963 году крупные эпидемии случались примерно каждые 2 - 3 года, и по оценкам ежегодно во всем мире наблюдалось 30 миллионов случаев кори и более 2 миллионов смертей, и более 95% лиц к 15-летнему возрасту переболевали корью.
Корь может быть предотвращена и элиминирована путем вакцинации. В 2000-2015 гг. заболеваемость корью снизилась в мире на 75% с 146 до 35 случаев на миллион населения. В 2015 году, согласно оценкам, в мире зафиксировано 134 200 летальных исходов, вызванных корью, что на 79% ниже по сравнению с 2000 годом.