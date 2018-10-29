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Все про:Мукачево (268) Нацполиция (8381) уголовное дело (2253) корь (128)

 На Закарпатье от кори умер 12-летний мальчик. Полиция назначила ряд экспертиз и открыла уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения врачами своих обязанностей в связи со смертью 12-летнего мальчика в Закарпатской областной детской больницы в городе Мукачево.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в пресс-службе Мукачевского отдела полиции.

"Вчера к нам с заявлением обратился отец 12-летнего мальчика, который в субботу скончался в реанимационном отделении Закарпатской областной детской больницы. Предварительный диагноз - корь. По факту обращения гражданина полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.140 УК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником)", - сказала инспектор Мукачевского отдела полиции Наталья Машико.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине растет количество случаев заболевания корью: за неделю вирус поразил 781 человека, - Минздрав

По ее словам, пока в деле нет подозреваемых. Полиция назначила ряд экспертиз, также изъята первичная медицинская документация. Продолжается следствие.

Со своей стороны в больнице утверждают, что мальчика в медицинское учреждение доставили слишком поздно - после более чем недельного течения болезни и лечения дома. Ребенок не был привит от кори.

Источник: https://censor.net.ua/n3093883
 
 
 Топ комментарии
 
Юристы говорят - привлечь родителей нереально.
А вообще-то два десятилетия вещания всяких фриков с экранов про опасность прививок сделали свое дело. Очень много непривитых детей.
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Ребенок не был привит от кори. Источник: https://censor.net.ua/n3093883
Але померла дитина не від кору, а від ускладнень. Навіть щеплення захищає від кору на 95%.
Але ускладнень таких у щепленої дитини не буде. Так що вся вина на батьках- вони вбили дитину.
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Опять дежурные сказки вакциновпаривателей рассказываете. На реакцию запуганных и малограмотных обывателей рассчитываете, в надежде на то, что они сразу побегут делать "животворные" прививки от кори?
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вопрос номер один - прививка была у ребенка? вопрос два - какая ответственность за ее отсутствие родителей?
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Юристы говорят - привлечь родителей нереально.
А вообще-то два десятилетия вещания всяких фриков с экранов про опасность прививок сделали свое дело. Очень много непривитых детей.
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усовершенствовать несовершенное законодательство нужно... понимаю, что медицина наша плоть от плоти от коррупции, но в случае отказа родителей прививать детей(по тупости. дремучести и позитивного реагирования на тех же фриков) и наличие или отсутствие у них денег (и мозгов) может быть бессильным против заразы... плюс они угроза и опасность для общества... то есть для всех нас.
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Уроза для общества - это полная безответственность вакциновпаривателей.
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вопрос 3: назови хоть одно решение суда, когда от прививки умер ребенок!
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Вы же статью до конца не дочитали...
..."мальчика в медицинское учреждение доставили слишком поздно - после более чем недельного течения болезни и лечения дома. Ребенок не был привит от кори."

То есть, родители не сделали прививку ребенку и еще не обратились вовремя в больницу.
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Ребенок не был привит от кори. Источник: https://censor.net.ua/n3093883
Але померла дитина не від кору, а від ускладнень. Навіть щеплення захищає від кору на 95%.
Але ускладнень таких у щепленої дитини не буде. Так що вся вина на батьках- вони вбили дитину.
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Опять распространяете чушь об отсутствии осложнений у привитых? Изучите статистику, хотя бы, на примере штатов. Там миллиарды долларов компенсации выплачивают жертвам вакцинации и осложнений после нее.
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Ну, если "Полиция назначила ряд экспертиз..." тогда конечно!
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Страшные люди эти закарпуццы... Не поймите меня правильно, но сколько я их видел, все одно и то же: ни чести, ни совести, ни мозгов.
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в мире полезность прививок под БОЛЬШИМ вопросом.
в Украине умирают дети после прививок, но нет НИ ОДНОГО решения суда о ответственности мин.сдоха или доктора.
при этом когда умер ребенок от кори (что еще не доказано), то на родителей спустят всех собак. и крим.дело завели и новость по всем ресурсам.
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Самое простое делать своему ребенку прививки. "так сказал доктор..."
А попытаться разобраться и взять на себя ответственность - это не для всех.
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Ніде в світі питання щеплень не стоїть ні під яким великим питанням, а їх ефективність давно доведена ще з часів Луї Пастера. Ускладнення - існують. Але, в порівнянні з наслідками поширення хвороби у непривитій популяції населення, це набагато менше зло. І відповідати лікарю за індивідуальну нетипову реакцію організму - це маразм.
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Опять дежурные сказки вакциновпаривателей рассказываете. На реакцию запуганных и малограмотных обывателей рассчитываете, в надежде на то, что они сразу побегут делать "животворные" прививки от кори?
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не смотря на то что ты пишеш на Украинском языке, ты очень похож на кацапа. чем больше ложь, тем больше в нее верят.
Эффективность прививок - это фейк. Особенно против таких болезней как грип, корь, ветрянка...
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"в мире полезность прививок под БОЛЬШИМ вопросом." На каком основании Ваше данное утверждение?
В мире уже давным давно пришли к выводу о полезности прививок. В частности, это отображено в документах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), состоящее из 194 государств-членов мира.
Ссылка на сайт ВОЗ и материал документов о прививках: Позиции ВОЗ в отношении вакцин

Ссылка непосредственно о позиции мира (ВОЗ) по кори и вакцинации Коревые вакцины: документ по позиции ВОЗ-апрель 2017

Выписка из документа ...ВОЗ - апрель 2017
До внедрения коревой вакцины в 1963 году крупные эпидемии случались примерно каждые 2 - 3 года, и по оценкам ежегодно во всем мире наблюдалось 30 миллионов случаев кори и более 2 миллионов смертей, и более 95% лиц к 15-летнему возрасту переболевали корью.

Корь может быть предотвращена и элиминирована путем вакцинации. В 2000-2015 гг. заболеваемость корью снизилась в мире на 75% с 146 до 35 случаев на миллион населения. В 2015 году, согласно оценкам, в мире зафиксировано 134 200 летальных исходов, вызванных корью, что на 79% ниже по сравнению с 2000 годом.
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Ви б хоч якісь наукові статті з дослідженнями навели у своїх доказах. А то якось дуже типова реакція: "дежурные сказки вакциновпаривателей", "ты очень похож на кацапа". Як лікар - для мене це питання вирішене. І бум, який розколихували в неті, що не варто прививатись - поступово в Україні згасає. Розумні люди вже зробили висновки. А вам обом раджу переписати методички з доповненням аргументації та фактами, і не з жовтої преси, а з визнаних наукових джерел.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Закарпатье от кори умер 12-летний мальчик. Полиция назначила ряд экспертиз и открыла уголовное производство
 
 
 
 
 
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