Первая за десять лет официальная торговая миссия США прибыла в Украину .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как говорилось во время церемонии открытия миссии, продлится она два дня, за которые планируется провести более 60 встреч с представителями отечественного бизнеса.
Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив выразил надежду, что американский бизнес заинтересуется не только возможностями относительно открытия новых компаний в Украине, но также поучаствует в процессе приватизации государственных предприятий.
В качестве демонстрации улучшений условий ведения бизнеса Кубив сообщил о том, что за последние годы Украина отменила более 14 тысяч устаревших стандартов, а также о планах по внедрению евростандартов (по 1500 в год), что должно существенно улучшить инвестиционный климат в стране.
По словам посла США в Украине Мари Йованович, миссия является первой подобной за последние десять лет, что подтверждает улучшение взаимоотношений двух стран.
Отметим, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии вырос на 1,039 млрд долл.
По информации Госстата, за этот период поступило 1,259 млрд грн новых инвестиций, но при этом выбыло 278,7 млн долл., а положительная переоценка составила 58,6 млн долл.
Печально, конечно, но если по-другому не выходит - то пусть блин хоть колониальный управляющий зарвавшихся местных осаждает.
тогда на какие бабки Охендовский и Кивалов купили эти домики?
може все таки "лохторат" не такой уж одноклеточный как ты думаешь, другое дело кто и как считает
а кацапская погань - враги
ты разве этого не знал?
вот и весь бизнес с инвестициями, одно бла бла..
Поцриоты, релакс!, это всего лишь сарказм, гы :
О мой Бог!Куда я попал?!