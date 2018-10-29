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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1113) США (14328) Кубив (157)

 Первая за десять лет официальная торговая миссия США прибыла в Украину

В Украину прибыла официальная торговая миссия Соединенных Штатов Америки. Она состоит из двенадцати компаний, представляющих американское сельское хозяйство, энергетику, инфраструктуру и IТ-сектор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН

Как говорилось во время церемонии открытия миссии, продлится она два дня, за которые планируется провести более 60 встреч с представителями отечественного бизнеса.

Читайте: В конце октября в Украину приедет большая бизнес-делегация из США, - Омелян

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив выразил надежду, что американский бизнес заинтересуется не только возможностями относительно открытия новых компаний в Украине, но также поучаствует в процессе приватизации государственных предприятий.

В качестве демонстрации улучшений условий ведения бизнеса Кубив сообщил о том, что за последние годы Украина отменила более 14 тысяч устаревших стандартов, а также о планах по внедрению евростандартов (по 1500 в год), что должно существенно улучшить инвестиционный климат в стране.

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По словам посла США в Украине Мари Йованович, миссия является первой подобной за последние десять лет, что подтверждает улучшение взаимоотношений двух стран.

Отметим, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии вырос на 1,039 млрд долл.

По информации Госстата, за этот период поступило 1,259 млрд грн новых инвестиций, но при этом выбыло 278,7 млн долл., а положительная переоценка составила 58,6 млн долл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина покоряет внешние рынки: эксперты объяснили успех отечественного бизнеса

Источник: https://censor.net.ua/n3093882
 
   
 Топ комментарии
 
Даааа, это же здрада зрадная. Я прям вижу новости на рус тв - амереканцы, натовцы, захватили Украину. А мы типо говорили...
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Как теперь жить, мокшам... Весь цивилизованный мир оказался одним сплошным ПОРОХОБОТОМ)))
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Представители отечественного бизнеса это кто? Ахметов, Пинчук, Тарута, Новинский, Жеваго, Боголюбов и прочии воры-птенцы папы Кучмы?
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Мда..Украину сильно придавила раха.Если нормальные партнерв впервые за 10 лет приехали.
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И что им тут делать? Местный олигархат не пустит конкурентов на внутренний рынок.
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Подозреваю, что у официальной торговой миссии крыша такого уровня, что по одному звонку кому надо неудачливые рейдеры начнут землю жрать и прощения просить.
Печально, конечно, но если по-другому не выходит - то пусть блин хоть колониальный управляющий зарвавшихся местных осаждает.
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Представители отечественного бизнеса это кто? Ахметов, Пинчук, Тарута, Новинский, Жеваго, Боголюбов и прочии воры-птенцы папы Кучмы?
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Так у чому проблема? Хай теж зустрічаються з місією.
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Даааа, это же здрада зрадная. Я прям вижу новости на рус тв - амереканцы, натовцы, захватили Украину. А мы типо говорили...
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единственная помощь, которую США способны оказать Украине - не подушки и одеяла и даже не Джавелины, а ликвидация кучмо-рошеновской мафии
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Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Ніхто вашу роботу за вас робити не буде.
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если бы так рассуждало человечество, ты бы уже в крематории грелся или газовой камере
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Яким чином ти хочеш щоб США ліквідували кучмо-рошенівську мафію?
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не задавай глупых вопросов, не получишь глупых ответов
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Я так і думав, США повинні ліквідувати кучмо-рошенівську мафію, але яким чином - ти не в курсі. Таваріщ майор в мітадічці не прописав. Боюся, що США не відгукнуться на твої прічітанія )))
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А как они должны "ликвидировать", если однотуровый лохторат сам за них голосует снова и снова. Здесь начинать надо с правки мозгов одноклеточного лохтората.
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ты в этом точно уверен, что "лохторат сам за них голосует"?
тогда на какие бабки Охендовский и Кивалов купили эти домики?
може все таки "лохторат" не такой уж одноклеточный как ты думаешь, другое дело кто и как считает


Перша за десять років офіційна торгова місія США прибула в Україну - Цензор.НЕТ 5321
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Оно то так, но если бы было поменьше лохов, то дописывать "результаты" просто не было бы к кому. На голом месте голоса не припишешь.
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американцы наши союзники
а кацапская погань - враги
ты разве этого не знал?
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По информации Госстата, за этот период поступило 1,259 млрд грн новых инвестиций, но при этом выбыло 278,7 млн долл., а положительная переоценка составила 58,6 млн долл. Источник: https://censor.net.ua/n3093882
вот и весь бизнес с инвестициями, одно бла бла..
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Никто не хочет иметь дело с офшорной мафией клептоманов при власти. Уж быстрей в Сомали инвестиции будут поступать, чем к этим всемирно прославившимся брехунам-коррупционерам, за которых проголосовал полоумный избиратель.
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З чого такі висновки? Мені здається приїзд торгової місії говорить про зворотнє? Між іншим, обзиватися на виборців, називати їх "лахтаратам" і "палаумнимі" - погана тактика, виборці образяться і проголосують ще гірше )))
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Первая за десять лет официальная торговая миссия США прибыла в Украину .
Поцриоты, релакс!, это всего лишь сарказм, гы :Перша за десять років офіційна торгова місія США прибула в Україну - Цензор.НЕТ 8419
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Вот они,спускаются...Все улыбаемся


О мой Бог!Куда я попал?!
Перша за десять років офіційна торгова місія США прибула в Україну - Цензор.НЕТ 7880
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Как теперь жить, мокшам... Весь цивилизованный мир оказался одним сплошным ПОРОХОБОТОМ)))
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зРаДАААААААА у юлькиных сраки рвет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервая за десять лет официальная торговая миссия США прибыла в Украину
 
 
 
 
 
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