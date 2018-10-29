Первая за десять лет официальная торговая миссия США прибыла в Украину .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.



Как говорилось во время церемонии открытия миссии, продлится она два дня, за которые планируется провести более 60 встреч с представителями отечественного бизнеса.

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Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив выразил надежду, что американский бизнес заинтересуется не только возможностями относительно открытия новых компаний в Украине, но также поучаствует в процессе приватизации государственных предприятий.

В качестве демонстрации улучшений условий ведения бизнеса Кубив сообщил о том, что за последние годы Украина отменила более 14 тысяч устаревших стандартов, а также о планах по внедрению евростандартов (по 1500 в год), что должно существенно улучшить инвестиционный климат в стране.

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По словам посла США в Украине Мари Йованович, миссия является первой подобной за последние десять лет, что подтверждает улучшение взаимоотношений двух стран.

Отметим, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии вырос на 1,039 млрд долл.

По информации Госстата, за этот период поступило 1,259 млрд грн новых инвестиций, но при этом выбыло 278,7 млн долл., а положительная переоценка составила 58,6 млн долл.

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