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Все про:психологи (81) трудовая миграция (164) заробитчане (280)

 Уезжая работать за границу, украинцы бегут от проблем, - психолог

Уезжая работать за границу, украинцы бегут от проблем в своей стране, потому что в Украине люди чувствуют себя незащищенными.

Об этом в эфире "112 Украина" сказала психолог Наталья Кухтина.

"Люди выезжают не только за деньгами. Люди еще уезжают от проблем. И когда человек не видит в себе ресурса или не способен на решение каких-то проблем, которые у него есть, этот он таким образом минимизирует свои психологические человеческие риски. И тут деньги не решат эту задачу, потому что тут вопрос не только в деньгах. Плюс люди еще хотят себя чувствовать защищенными. Зарплату подняли, а как будет с законодательством? Как будет с юридическими всеми формами защиты человека? И поэтому потребность в безопасности, а не только в деньгах, вот это является причиной", - сказала она.

В то же время, не ознакомившись с законодательство страны, в которую человек выехал работать, он наталкивается на множество проблем.

"Безответственность человека, который делает такой выбор. Он как бы из двух зол выбирает наименьшее. Он, уезжая работать, например, в Польшу, в Чехию, вот в эти близлежащие страны, не изучает законодательство этих стран, потому что психология: как-то будет. Как-то устроюсь. Нет, так там не бывает. Они не изучают культуру этих стран. Раз они не знают, то они не будут соблюдать правила. Это будет вызывать у местного населения протест. Они не любят этих людей, и они, выезжая в эти страны, относятся к этим людям вот просто как к эксплуататорам. И, естественно, они получают обратную реакцию неуважения там, издевательств. Но кто на чью территорию приехал? И если человек приезжает на эту территорию, он должен как минимум иметь максимум информации, и он должен уважать эту территорию. Тогда и к нему будут относиться с уважением", - добавила она.

Ранее в Министерстве социальной политики заявили, что трудовая миграция успела коснуться 9 млн украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3093881
 
   
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Очередная страшилка на тему "не ходите дети в Африку гулять".
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единственное о чем жалею, что не свалил гораздо раньше Уезжая работать за границу, украинцы сбегают от проблем, - психолог - Цензор.НЕТ 5478
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"Если все уедут, страна окончательно и бесповоротно достанется мудакам..."

Дык уже. Поэтому и уезжают остатки нормальных людей. Причина как раз в этом - нормальные люди не хотят жить в одной стране с мудаками.
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Якось всі сусідні народи будували свої країни, піднімали з руїн..
А ці біжать на все готове..
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Якось уже 25 лет. По мне - так хватит.
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300 лет строили империю и "поднимали с колен", 70 лет строили коммунизм, 30 лет капитализм, может хватит уже строить? как насчет просто жить?
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не знаю, що ви там будували, але точно не те що потрібно.
люди повинні прийняти на себе відповідальність за те що робиться в країні, відчути себе господарями і так, це праця і контроль.
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а с чего вы взяли что на этот раз это именно то что "потрібно"?
и у вас лозунги какие-то совком отдают, социализм - это контроль, "хозяева земли" и все такое, лично мне это еще 6 лет назад надоело
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у вас дивні асоціації..
я писала про контроль платниками податків обраної влади та витрат бюджету.
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ну давайте тогда примеры, что именно вы контролируете? вон электронные декларации, у каждого там по мешку денег, дальше-то что?
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нічого ми зараз не контролюємо.
був період після Майдану, тоді так..
масові мітинги та протести дуже дієвий засіб, але люди лінуються.
там чиновник який себе зганьбив або допустив тінь на своїй репутації автоматично звільняється, про це мова.
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а я вот не знаю как оно у "них" так получается, действительно, опозорился - свалил в отставку, но что заставляет их так делать? или возьмем уровень пониже, здесь магазины часто дарят покупателям всякую мелочь, акции, промоции и все такое, вот что рядового продавца заставляет отдать со скидкой товар, вместо того чтобы взять денег по полной и пробить со скидкой? нет, сами лезут в компьютер, говорят "тут скидка 70%" и пробивают как надо, ну или прибрать к рукам какие-то акционные подарки? менталитет? да хз, не люблю этого слова
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у меня только одно предположение - государство ведет себя честно по отношению к людям и люди, подражая государству, тоже ведут себя честно по отношению друг к другу, а то что государство ведет себя честно, я убеждался не раз уже, речь не об Украине естественно
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...і дійсно...може вже пора українську Україну будувати?...бо я так бачу, що самих брудних та низько оплачуваних роботах працюють саме етнічні українці. Де ви ще таке подібне бачили?
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На все готове?Людям набридло бути худобою,яку не цінують,їдуть кращі,а хто лишаєтся,один непотріб))Поцілуй Петра,через откріпний талон))
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за це потрібно боротися і здобувати.
а якщо голосувати за гречку та обирати клоунів, то нема про що і говорити.
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Ти голосувала за Рошенку,тобі подобаєтся,мені,ні.В мене сін працює у академії за мінімалку,це як гарно?Яке в нього майбутнє у Рошенії?І ще,коли від"їдуть викладачі,хто навчати молодь буде,про це Пєтя не думає,бо воно йому не треба.
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Президент не формує уряд, а отже економіку. А за олігархічні партії я не голосувала.
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У Петра калоліція у Раді,а Грося це його баріжно Віннецький син))
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То подякуй тим, хто обирав коаліцію.
Я принципово не голосую за олігархічні партії.
Вважаю, що відповіла на всі твої провокативні питання.
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Якщо ти не розумієш різниці, то це не моя проблема.
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Коли всі трударі поїдуть,то буде тобі проблема,бо ти працювати не вмієшь,а кормити тебе буде нікому))
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Шановна пані банку огірків сама здатна відкрити?Чи прислуга відкриває?
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В ВАШЕЙ реальности парашенко неолигарх??????
В удивительном мире ВЫ живёте.
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я таке писала ?
чи це у вашій не олігарх ?
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Саме так ВИ ЙОГО І ДОЗАХИЩАЛИСЬ. СЛІДКУЙТЕ ЗА СВОЇМИ СМИСЛАМИ.
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Це ви або читати не вмієте або думати забули.
Капслок розуму не додасть.
Я збагнула мислення типового українця - він ніяк не може вирватись із совкового минулого і все шукає під чиє би крильце притулитись, під тверду руку чи підбори. На що здатний - так лише на критику.
Дали вам волю - користуйтесь, поскидайте окови. Нє, сидять ниють..
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От люди і скидають окови,та їдуть))Ниєш ти,бо коли ми поїдемо,працювати на вас буде нікому))
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Вы САМИ СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧИТЕ. ВЫ ТО КАК РАЗ И ЗАЩИЩАЕТЕ СЕЙЧАС ,,ТВЁРДУЮ РУКУ" парашенки. А ВОТ УКРАИНЦАМ КОТРИХ ВИ ,,ЗБАГНУЛИ" ТАКИЕ ТВЁРДЫЕ РУКИ ДО ДУПЫ. ПОЭТОМУ И УЕЗЖАЮТ.
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А что ты имеешь против олигархов? Это лучше, чем тиран.
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Нет Ксения работать за копейки, пока Рева рассказывает что украинцы много жрут, а Коболев о том, как мало платят за газ!
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Вимагати відставки реви та коболєва, так всі успішні країни робили і роблять.
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Что-то не видно тикающих судей, прокуроров? Я так понимаю у них нет проблем? строители нашего светлого будущего....
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ми (українці) самі дозволили щоби такі люди будували для нас майбутнє.
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Ти обрала для України таке майбутнє,разом з "однотуровими".
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Не вгадав. Це продукт / компромісна фігура/ який перейшов у спадок після років кучми та комуняцьокого парламенту. До того ж можу впевнено заявити, що якби парламент був обраний в іншому складі, то все було би інакше.
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У якому складі?У БПП більщість,ви про це не чули?
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В нормальному складі, без олігархічних фракції або з мінімумом.
Невже це для вас так складно зрозуміти ? От такі як ви ніяк не можете вийти за рамки свого мислення, вас наче переклинило.
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как раз они в первую очередь, покупают недвижимость, бизнесы, увозят свои семьи, просто не свистят об этом громко и психологи им не рассказывают как там плохо
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Тупориле створіння...."...Психолог!". Вигавкала на мікрофон не замислюючись,сама не знає,що...
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В мене знайомий, хірург, в Амосова працював, поїхав в США з родиною, продав квартиру в Києві і усе що було.
З такими темпами поганого електрика не можна буде знайти
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Зато ментів та прокурорів буде вдосталь))Вони нікуди не поїдуть,бо працювати то не їхнє))
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Ось тоді і почнуть цінувати електрика і платитимуть відповідно.
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Не будуть,навіть якщо залишится один електрик на всю країну,Бариги і йому не заплатять достойної платні.
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ЗАПЛАТЯТ!
Ибо придётся или ЗАПЛАТИТЬ, или свернуть производство!!!
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Повір,закриють,та поїдуть до Європи,тільки не працювати,а жити на віллах,за накрадені кошти))
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Порох хорошо платил на кондитерской фабрике в Мариуполе. Все были дрвольны. Но к сожалению закрыл ее и перенес в Винницу. Наши стали выделываться. Теперь жалеют .
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Ежедневная страшилками покращунов- как ТАМ плохо
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Да дейсвительно убегают от проблемы имя которой -безденежье и от всего того что с этим связанно. Жить по новому не получается...-уж больно нищета рядом стоит.
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Люди уезжают не от проблем, а от беспросвета.
Результат маланского управления.
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А еще уезжают из любопытства - а вдруг там лучше. А вдруг там девушку ( парня) встретят и женятся.
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Треба поїздити в Україні, подивитися всього, а потім туди... якщо є бажання.
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Я зараз працюю на шахті,працівників немає,люди працюють по дві зміни,а платять копійки,та ще затримують платню,щоб шахта зупинилась,достатньо звільнення близько сотні чоловік,і все до того йде,але зарплатню ніхто не підвищує))І так всюди.
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что будет если парашенку таки ,,изберут" на второй срок. А НИЧЕГО СТРАШНОГО. БЕЗ ПРОБЛЕМ, НО ТОГДА ВСЕМ порохошавкам ПРИЙДЁТСЯ ЛИЧНО САМИМ И РАБОТАТЬ У СТАНКА И НА КОНВЕЕРНЫХ ЛИНИЯХ И ВОЕВАТЬ НО УЖЕ НЕ ЗА УКРАИНУ, А ЗА парашенку. И У ВАС УЖЕ НЕПОЛУЧИТСЯ ОТСИДЕТСЯ НИ В ,,ВОЛОНТЁРАХ", НИ В ДИВАННЫХ БОЙЦАХ ЗА УКРАИНУ.

УКРАИНЦЫ НЕЖЕЛАЮТ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ, БЕЗ ,,ЫЛИТЫ", ПЕРЕНОСИТЬ ТЯЖЕСТИ ВОЙНЫ. И ЕСЛИ УЖЕ ПЕРЕНОСИТЬ ТЯЖЕСТИ ЖИЗНИ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ, ТО ЛУЧШЕ НЕЛЕГАЛОМ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПОЛУЧЕНИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО И ГРАЖДАНСТВА В СТРАНАХ ГДЕ НЕТ парашенки И его КУМОВЕЙ У ВЛАСТИ.
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Не от проблем украинцы бегут в другие страны. Они бегут, чтобы зарубежом заработать какую нибудь копейку и прокормить свою семью. Потому что в Украине мафия украла почти всё
что было. И для людей не осталось денег. Вся надежда на предстоящие президентские и
парламентские выборы. И на самих граждан, которые бы за гречку не продали душу дья-
волу и не проголосовали опять за этих воров. Так что судьба Украины в наших руках.
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За границу много с Донецка бежит. А про них что ты скажешь?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУезжая работать за границу, украинцы бегут от проблем, - психолог
 
 
 
 
 
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