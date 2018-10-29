 Уезжая работать за границу, украинцы бегут от проблем, - психолог

Об этом в эфире "112 Украина" сказала психолог Наталья Кухтина.
"Люди выезжают не только за деньгами. Люди еще уезжают от проблем. И когда человек не видит в себе ресурса или не способен на решение каких-то проблем, которые у него есть, этот он таким образом минимизирует свои психологические человеческие риски. И тут деньги не решат эту задачу, потому что тут вопрос не только в деньгах. Плюс люди еще хотят себя чувствовать защищенными. Зарплату подняли, а как будет с законодательством? Как будет с юридическими всеми формами защиты человека? И поэтому потребность в безопасности, а не только в деньгах, вот это является причиной", - сказала она.
В то же время, не ознакомившись с законодательство страны, в которую человек выехал работать, он наталкивается на множество проблем.
"Безответственность человека, который делает такой выбор. Он как бы из двух зол выбирает наименьшее. Он, уезжая работать, например, в Польшу, в Чехию, вот в эти близлежащие страны, не изучает законодательство этих стран, потому что психология: как-то будет. Как-то устроюсь. Нет, так там не бывает. Они не изучают культуру этих стран. Раз они не знают, то они не будут соблюдать правила. Это будет вызывать у местного населения протест. Они не любят этих людей, и они, выезжая в эти страны, относятся к этим людям вот просто как к эксплуататорам. И, естественно, они получают обратную реакцию неуважения там, издевательств. Но кто на чью территорию приехал? И если человек приезжает на эту территорию, он должен как минимум иметь максимум информации, и он должен уважать эту территорию. Тогда и к нему будут относиться с уважением", - добавила она.
Ранее в Министерстве социальной политики заявили, что трудовая миграция успела коснуться 9 млн украинцев.
А ці біжать на все готове..
люди повинні прийняти на себе відповідальність за те що робиться в країні, відчути себе господарями і так, це праця і контроль.
и у вас лозунги какие-то совком отдают, социализм - это контроль, "хозяева земли" и все такое, лично мне это еще 6 лет назад надоело
я писала про контроль платниками податків обраної влади та витрат бюджету.
був період після Майдану, тоді так..
масові мітинги та протести дуже дієвий засіб, але люди лінуються.
там чиновник який себе зганьбив або допустив тінь на своїй репутації автоматично звільняється, про це мова.
а якщо голосувати за гречку та обирати клоунів, то нема про що і говорити.
Я принципово не голосую за олігархічні партії.
Вважаю, що відповіла на всі твої провокативні питання.
В удивительном мире ВЫ живёте.
чи це у вашій не олігарх ?
Капслок розуму не додасть.
Я збагнула мислення типового українця - він ніяк не може вирватись із совкового минулого і все шукає під чиє би крильце притулитись, під тверду руку чи підбори. На що здатний - так лише на критику.
Дали вам волю - користуйтесь, поскидайте окови. Нє, сидять ниють..
Невже це для вас так складно зрозуміти ? От такі як ви ніяк не можете вийти за рамки свого мислення, вас наче переклинило.
З такими темпами поганого електрика не можна буде знайти
Ибо придётся или ЗАПЛАТИТЬ, или свернуть производство!!!
Результат маланского управления.
УКРАИНЦЫ НЕЖЕЛАЮТ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ, БЕЗ ,,ЫЛИТЫ", ПЕРЕНОСИТЬ ТЯЖЕСТИ ВОЙНЫ. И ЕСЛИ УЖЕ ПЕРЕНОСИТЬ ТЯЖЕСТИ ЖИЗНИ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ, ТО ЛУЧШЕ НЕЛЕГАЛОМ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПОЛУЧЕНИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО И ГРАЖДАНСТВА В СТРАНАХ ГДЕ НЕТ парашенки И его КУМОВЕЙ У ВЛАСТИ.
что было. И для людей не осталось денег. Вся надежда на предстоящие президентские и
парламентские выборы. И на самих граждан, которые бы за гречку не продали душу дья-
волу и не проголосовали опять за этих воров. Так что судьба Украины в наших руках.