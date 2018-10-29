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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:дети (3358) Киев (16679) прокуратура (3371) убийство (5048)

 Женщине, утопившей двух своих детей в озере, сообщено о подозрении, - прокуратура Киева. ВИДЕО

Матери двух малолетних детей, тела которых утром 28 октября обнаружили в озере в Дарницком районе г.Киева, объявлено подозрение в умышленном убийстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Отмечается, что действия 36-летней женщины квалифицированы по п.1, п. 2 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).

В Дарницкий районный суд столицы прокурором внесено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. До решения вопроса об избрании меры пресечения задержанная находится в ИВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жуткая трагедия в Киеве: Полиция задержала женщину, утопившую двух своих детей. ФОТО 18+

В прокуратуре напомнили, что информация об исчезновении 5-летнего мальчика и 6-летней девочки поступила к правоохранителям вечером 26 октября 2018 года от отца. По его словам, бывшая жена утром ушла из дома вместе с их общими детьми и не выходит на связь.

Пропавшую женщину по ориентировке обнаружили на следующий день, 27 октября, на трассе Киев-Чернигов в неадекватном состоянии. В разговоре она сообщила, что утопила детей в озере Серебряный кол на территории Дарницкого района столицы и пыталась покончить с собой.

"Правоохранители, которые выехали на место происшествия, начали отработку территории вокруг озера и обнаружили в воде у берега носовой платок и несколько конфет, предположительно принадлежавших пропавшим детям. Утром следующего дня водолазы и сотрудники ГСЧС продолжили поиски и обнаружили тела утопленных детей", - сказано в сообщении прокуратуры.

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Видео dtp.kiev.ua

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прошел с 2014 года весь ад войны, лечился в психиатрической больнице": Бывший воин на Волыни совершил убийство, - психолог Зверева

В воскресенье, 28 октября, на месте гибели мальчика и девочки с участием подозреваемой проведен следственный эксперимент.

В рамках следствия будут назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая экспертиза для установления вменяемости женщины. Причины ее поступка пока устанавливает следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3093874
 
 
 Топ комментарии
 
Дурниць не мели, якби та тварина своїх дітей не потопила то відповідно не стала б дітевбивцею і "яблука" були б по твоїй приказці нормальними . Діточок шкода, а батько навіть не знаю в якому стані зараз
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Якась хвора на голову ? Бо адекватна людина такого ніколи не зробить.
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А шо тут понимать... Крыша поехала
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Если судить по поговорке,что яблоки от яблони далеко не падают...То может оно и к лучшему. Новые Чикатила и Джеки Патрашители нам никчему.
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Дурниць не мели, якби та тварина своїх дітей не потопила то відповідно не стала б дітевбивцею і "яблука" були б по твоїй приказці нормальними . Діточок шкода, а батько навіть не знаю в якому стані зараз
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вопрос , зачем ей это ?
может детей судья или депутат
за долги, в Украине это реально,
а она тронулась
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Я думаю, это скорее всего, пациент психбольницы. Потому что, как бы тяжело не было человеку, финансово, морально или физически, он не станет убивать своих детей. Сам убъется, но не детей. А тут что-то замкнуло в голове так. что заглушило природный материнский инсктинкт( а это один из базовых, который присутствует в любом живом организме с рождения)
И уже давно доказано, что чикатилы и др. "потрошители", это не результат генетики, а исключительно влияния социума . Притом влияние семьи в детстве является определяющим.
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Врядли такие тонкие вещи как лабиринты психики могут быть до конца полноценно изучены. В вещах намного более простых,постоянно путаемся.
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Так, судя по информации, она ещё, к тому же, работала воспитателем в детском саду...
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ДНК этой "женщины" можно использовать , как сильное биологическое оружие 21-го века ! Выделенное ДНК из её организма , внедрять в медпрепараты ( прививочные ) в стране агрессоре .
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Якась хвора на голову ? Бо адекватна людина такого ніколи не зробить.
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Швидш за все шизофренія. Недоліки української психіатрії. Якщо рідні проти- божевільного не можна прикрити.
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раньше еще писали, что она в садике работала, т.е. возможен был вариант нанести вред чужим детям.
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Божевільного дуже важко закрити, навіть якщо родичі "за". У мене на шизофренію вже багато років хворіє тітка, отож знаю, що кажу. Одного разу її лікували примусово і після лікування вона була набагато адекватнішою. Потім все дуже ускладнили і лікувати її не було ніякої можливості, отож хвроба прогресує. Вона робить тільки те, що їй кажуть голоси, які вона чує. Як передбачити, що вони їй накажуть наступної миті? Зараз лікування таких хворих ускладнене ще більше. Щоб віддати таку людину на лікування, вона має вчинити щось дуже серйозне. На жаль, це недолік психіатрії не тільки в Україні, а й в усьому світі.
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Тому що такого поняття як психічна норма не існує. У кожної людини є якісь відхилення. І якщо вона скаже психіатру що знає що ті голоси несправжні- вона уже може вважатися адекватною....
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Люди годами детей вымаливают, а эта (это).... просто нет слов
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Цензору, коменти під такими "новинами" бажано вимикати
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Навіщо? Хай усі бачать і знають, ху із ху.
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Тут налицо какой-то вид шизофрении. Притом, оно ж не за один день появилось. У меня вопрос, как люди ее окружающие не могли видень психических измененений которые с ней происходили? А если видели и игнорировали, тогда вы соучастники убийства практически.
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Европа говорите? Посмотрите на машинки во внутренем дворе КМДА и труповозку на видео. Человеческая жизнь не ценится ни до ни после смерти. У педалика проблемі глобальніе....
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Эта труповозка помоему одна на весь Киев.. помните стрелка в Караване.. тогда за убитыми охранниками помоему она же и приезжала
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Це жах. Двоє діточок... Не думаю, що ця жінка психічно здорова.
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Ужас... нет слов.. топить своих детей, а они наверняка кричали и плакали осознавая что мать их хочет убить.. и при том при всем она работала еще в дет.саду... ужас... не помешало б проверить всех работников дет садов психиатрами
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это ужас
невозможно смотреть и читать такое

у матери явно крышка поехала
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это практически из школьного курса литературы
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Жінка явно психічно хвора, хоча її дітям від цього не легше. Але захворіла вона не в один день, зміни мали відбуватися і вони помітні. Вона працювала у дитсадку, з дітьми. Це ж просто на голову не лізе! Вона могла і інших дітей потруїти або ще якось заподіяти ним шкоду. Ніхто нічого не помічав? Не вірю!
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Люди,Человеки!
Угомонитесь.
Не тот случай,когда обязательно нужно комментировать-посочувствуйте, помолитесь кто может, за души деток и матери.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщине, утопившей двух своих детей в озере, сообщено о подозрении, - прокуратура Киева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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