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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Грузия (3465) НАТО (6064) Россия (70896) Сочи (153)

 В МИД РФ грозят выстроить на границе "оборонительные эшелоны" в случае вступления Украины в НАТО

Возможное вступление Украины и Грузии в НАТО станет военной и экономической проблемой для России, вынудит строить оборонительный пояс близ Сочи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

"Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы - Сочи", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. Это неизбежно", - отметил российский дипломат.

Он также заявил, что при таком сценарии России "придется выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны". "И переводить острие наших оборонительных построений на Юг в отношении Украины", - сказал А.Келин.

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По его словам, "сейчас ситуация не диктует" того, что вступление Украины и Грузии в НАТО может случиться в ближайшее время. "Но если отношения будут запущены, если наши западные - партнерами уже и не назовешь - пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться", - заявил А.Келин.

Источник: https://censor.net.ua/n3093872
 
 
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А что, кацапосвиньи когда-либо что-либо друге, кроме бреда, испускали?!)))))))))
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правильно! стройте "линию Х*уйла"... бабло найдете у расеян! Причем, не останавливайтесь и заставьте каждого расеянина отработать по 500 часов на стройке
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а будет как с линией сталина.. всё до сраки)
п.с. когда весной 2014 года расеянцам говорили что из-за Крыма и Донбасса - скоро базы Нато будут в 300-500 км от мАцквы, а сама Украина в НАТО - так эти полоумные мокшанцы ржали и "советовали" меньше читать фантастики. ))
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То есть сейчас по логике кацапоидов линия обороны проходит по Украине? Тогда я за то, чтобы сдвинуть ее к Сочи - чем быстрее - тем лучше.
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В Сочи нет канализации...тогда будет озеро Дерьма прямо на берегу Чёрного моря.
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Мечта Яйценюка и антиНародного реально в жизнь, да ещё и за их счёт. Круто!
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ударным беспилотникам, пох. на планы мокшан
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вперед. стройте.
пенсы выдюжат, им не привыкать.
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и заградотряды не забудьте...
и вышки с пулеметами, чтобы с вашей сраши сюда чума квашней не расползалась...
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Пускай строят. Пускай еще и крокодилов завезут и бросят в ров. Чем больше будет границ между Украиной и Восточной Монголией, тем лучше
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- Товарищ Тимофеев, за стенку ответите по закону! Видал, какую масыну изобрели! Что значит «к чёрту»?! Полквартиры исчезло! (с) Бунша
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Ройте крысы.Обороняйтесь. Вам Украина еще аукнется.
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какой там оборонительный эшелон. линию Маннергейма? бросьте, не ваше это, заградительные отряды из гэбни - ваш максимум.
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"Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. Это неизбежно"!!!!! Продает не порвите! Придется Васе из Челябинска переходить на макарошки!!! Смачного Ху#лостанцы!!!!
Шо та помнится в конце 80-х СеСеСеР дал "достойный ответ" на программу СОИ ( звездных войн). Надеемсяна такой же результат.!!!
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Я не понял (не местный), шо там насчёт столицы Сочи?
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да всем срать.что вы там строить будете.хоть сами укопайтесь под границей.изгои кацапо-фашисткие.

Украина будет в НАТО.
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От кого Раша собирается обороняться? От НАТО - глупо (ибо этот альянс чисто оборонный). От США - нереально, да и просто смешно. От Китая - просто бесполезно (т.к. их, - китайцев, на несколько порядков больше, и они сильнее. Разве что,- от Грузии или от Украины... В МИД РФ грозят выстроить на границе "оборонительные эшелоны" в случае вступления Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 1217
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Бля...ь, это все происходит в 21 столетии! В место того что б быть нормальной страной, с нормальной экономикой, торговать с другими, налаживать дружественные связи... так нет... страдают х...йней. То тут хунта, то тут пиндосы, то гейропейцы и все "матушку расею" захватить хотят))) Не государство, а палата №6. Да всем пох...ру, стройте, понятно ведь чем все закончиться, сколько уже в истории подобных строителей было. Даже в "совке" были просветления, чего стоят события марта 1954 года. А здесь просто занавес и тишина...
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Вот и славненько, кацапы.
Авось подавитесь...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ МИД РФ грозят выстроить на границе "оборонительные эшелоны" в случае вступления Украины в НАТО
 
 
 
 
 
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