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 Политика Украины
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 К осени 2019 года Кабмин планирует полностью монетизировать субсидии, - Гройсман

Процесс монетизации субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг планируется полностью завершить до начала следующего отопительного сезона осенью 2019 года.

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"До осени 2019 года, то есть, начала следующего отопительного сезона, должны провести 100-процентную монетизацию. Мы уже создали реестр субсидий и двигаемся дальше. Конечно, бюрократия этому не способствует. Но она никогда и ничему не способствует. Это огромный объем работы, и мы со всем справимся", - отметил глава правительства.

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По его словам, монетизация будет проводиться в несколько этапов и начнется с 1 января.

В то же время Гройсман отметил, что части, а именно - 1 млн 300 тыс. домохозяйств уже выплачиваются сэкономленные средства.

"В среднем получилось по 600-700 гривень каждому хозяйству. Следующий этап - перевод всех на лицевые счета. Именно туда будем направлять доплату государства за уплату жилищно-коммунальных услуг, а уже оттуда средства должны попадать к теплоснабжающим и другим поставщикам коммунальных услуг", - рассказал Премьер-министр.

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Вместе с тем, он заверил, что в бюджете на 2019 год расходы на субсидии увеличатся на 4 млрд грн. Так, Гройсман напомнил, что в этом году на субсидии было выделено 71 млрд грн, а на следующий заложено 55 млрд грн. Однако глава правительства подчеркнул, что в тех 71 млрд грн были заложены 20 млрд грн долгов прошлого года, поэтому чистая цифра на субсидии в 2018 году - 51 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3093870
 
 
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К осени мы этот кабмин с собаками искать будем и не найдем. Оптимизм Гройсмана граничит с безумием. Где ещё в мире есть страна, 70; населения которой сидит на субсидии?
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В США негры тоже сидят на.. пособиях, голосуют Обам и Клиторш.. (за Обаму, помню, 92% негров голосовало - была статистика).
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цыплят по осени считают
(а кабмину... еще и по яйцам прилетит... но уже весной)
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Хм, прикольно....а труселя сколько к осени 2019 будут стоить? Где ОНО будет к тому времени??? К осени 2019 года Кабмин планирует полностью монетизировать субсидии, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1864
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Греть пузо где-нибудь и ржать над лохами. Ведь самое страшное, что может случиться с быдлоэлитой - это то, что одно поголовье сменит другое у корыта.
Из свежих примеров - гениальнейший банкир Вселенной.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК осени 2019 года Кабмин планирует полностью монетизировать субсидии, - Гройсман
 
 
 
 
 
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